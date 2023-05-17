https://ria.ru/20230517/lorak-1872400313.html

Стало известно, где выступит Ани Лорак после отмены концертов в России

Стало известно, где выступит Ани Лорак после отмены концертов в России - РИА Новости, 17.05.2023

Стало известно, где выступит Ани Лорак после отмены концертов в России

Украинская певица Ани Лорак выступит 28 мая в Ташкенте (Узбекистан) на сцене дворца Дружбы народов после отмены ее концертов в ряде российских городов, сообщает РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:06

2023-05-17T15:06

2023-05-17T15:10

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак выступит 28 мая в Ташкенте (Узбекистан) на сцене дворца Дружбы народов после отмены ее концертов в ряде российских городов, сообщает онлайн-сервис по реализации билетов iticket.uz.Там же отмечается, что артистка представит программу The Best, на которой исполнит хиты, например, "Забирай рай" и "Удержи мое сердце", а также новые композиции. Стоимость билетов на концерт Лорак начинается от 250 тысяч сумов (примерно 1765 рублей по текущему курсу) и заканчивается 2,5 миллионами сумов (примерно 17,6 тысяч рублей). Весной этого года в России отменили шоу Лорак, которые должны были пройти в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Позже мэр Краснодара Евгений Наумов пояснил, что отмена концерта Ани Лорак в краевой столице неизбежна из-за позиции артистки относительно специальной военной операции.Он также отметил, что нет никакой гарантии, что заработанные деньги не пойдут на закупку снарядов и боеприпасов для тех, "кто воюет против наших ребят".Сама Лорак заявила, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии. После 2014 года певица не выступала на родине и постоянно проживала в России. В августе прошлого года Ани Лорак анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.

https://ria.ru/20230502/arbenina-1869231802.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

ани лорак, новости шоу-бизнеса, узбекистан, ташкент, краснодар, россия