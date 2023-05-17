Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где выступит Ани Лорак после отмены концертов в России - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:06 17.05.2023 (обновлено: 15:10 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/lorak-1872400313.html
Стало известно, где выступит Ани Лорак после отмены концертов в России
Стало известно, где выступит Ани Лорак после отмены концертов в России - РИА Новости, 17.05.2023
Стало известно, где выступит Ани Лорак после отмены концертов в России
Украинская певица Ани Лорак выступит 28 мая в Ташкенте (Узбекистан) на сцене дворца Дружбы народов после отмены ее концертов в ряде российских городов, сообщает РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:06
2023-05-17T15:10
шоубиз
ани лорак
новости шоу-бизнеса
узбекистан
ташкент
краснодар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871053476_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_82daf885fa733fb8e0f83ccc38c6a066.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак выступит 28 мая в Ташкенте (Узбекистан) на сцене дворца Дружбы народов после отмены ее концертов в ряде российских городов, сообщает онлайн-сервис по реализации билетов iticket.uz.Там же отмечается, что артистка представит программу The Best, на которой исполнит хиты, например, "Забирай рай" и "Удержи мое сердце", а также новые композиции. Стоимость билетов на концерт Лорак начинается от 250 тысяч сумов (примерно 1765 рублей по текущему курсу) и заканчивается 2,5 миллионами сумов (примерно 17,6 тысяч рублей). Весной этого года в России отменили шоу Лорак, которые должны были пройти в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Позже мэр Краснодара Евгений Наумов пояснил, что отмена концерта Ани Лорак в краевой столице неизбежна из-за позиции артистки относительно специальной военной операции.Он также отметил, что нет никакой гарантии, что заработанные деньги не пойдут на закупку снарядов и боеприпасов для тех, "кто воюет против наших ребят".Сама Лорак заявила, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии. После 2014 года певица не выступала на родине и постоянно проживала в России. В августе прошлого года Ани Лорак анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.
https://ria.ru/20230502/arbenina-1869231802.html
узбекистан
ташкент
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871053476_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_68d1c46ce1cf1fbf4796ae3b9979ba8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ани лорак, новости шоу-бизнеса, узбекистан, ташкент, краснодар, россия
Шоубиз, Ани Лорак, Новости шоу-бизнеса, Узбекистан, Ташкент, Краснодар, Россия
Стало известно, где выступит Ани Лорак после отмены концертов в России

Певица Ани Лорак выступит в Ташкенте после отмены ее концертов в ряде городов России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Ани Лорак выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак выступит 28 мая в Ташкенте (Узбекистан) на сцене дворца Дружбы народов после отмены ее концертов в ряде российских городов, сообщает онлайн-сервис по реализации билетов iticket.uz.
© ITICKETАфиша концерта Ани Лорак на сайте iticket.uz
Афиша концерта Ани Лорак на сайте iticket.uz
© ITICKET
Афиша концерта Ани Лорак на сайте iticket.uz
«

"Одна из самых востребованных певиц современности – Ани Лорак – отправляется в долгожданный концертный тур!" – говорится в телеграм-канале сервиса.

Там же отмечается, что артистка представит программу The Best, на которой исполнит хиты, например, "Забирай рай" и "Удержи мое сердце", а также новые композиции.
Стоимость билетов на концерт Лорак начинается от 250 тысяч сумов (примерно 1765 рублей по текущему курсу) и заканчивается 2,5 миллионами сумов (примерно 17,6 тысяч рублей).
Весной этого года в России отменили шоу Лорак, которые должны были пройти в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже.
Позже мэр Краснодара Евгений Наумов пояснил, что отмена концерта Ани Лорак в краевой столице неизбежна из-за позиции артистки относительно специальной военной операции.
Он также отметил, что нет никакой гарантии, что заработанные деньги не пойдут на закупку снарядов и боеприпасов для тех, "кто воюет против наших ребят".
Сама Лорак заявила, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии.
После 2014 года певица не выступала на родине и постоянно проживала в России. В августе прошлого года Ани Лорак анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось.
В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России
2 мая, 19:09
 
ШоубизАни ЛоракНовости шоу-бизнесаУзбекистанТашкентКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала