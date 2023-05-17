https://ria.ru/20230517/kupazh-1865649657.html

Купаж. Как смешивают вино (и зачем)

Купаж. Как смешивают вино (и зачем) - РИА Новости, 17.05.2023

Купаж. Как смешивают вино (и зачем)

Есть ли у виноделов предпочтения – красное вино делать, белое или розовое? Чем мезга отличается от сусла, что такое кюве и метод апассименто. Сколько времени вино живет в дубовых бочках, как выглядит процесс изобретения купажей, сколько сортов можно сочетать друг с другом, и в какой момент "рецепт вина" становится секретным.

2023-05-17T14:00

2023-05-17T14:00

2023-05-17T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

вино

виноделие

роскачество

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Купаж. Как смешивают вино (и зачем) Есть ли у виноделов предпочтения – красное вино делать, белое или розовое? Чем мезга отличается от сусла, что такое кюве и метод апассименто. Сколько времени вино живет в дубовых бочках, как выглядит процесс изобретения купажей, сколько сортов можно сочетать друг с другом, и в какой момент "рецепт вина" становится секретным. audio/mpeg

Купаж. Как смешивают вино (и зачем) Есть ли у виноделов предпочтения – красное вино делать, белое или розовое? Чем мезга отличается от сусла, что такое кюве и метод апассименто. Сколько времени вино живет в дубовых бочках, как выглядит процесс изобретения купажей, сколько сортов можно сочетать друг с другом, и в какой момент "рецепт вина" становится секретным. audio/mpeg

Эксперты эпизода - бренд-амбассадор винодельни "Мысхако" Наталья Такачева и главный технолог винодельни "Мысхако" Руслан Морару. Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Анастасия Паниоти Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, вино, виноделие, роскачество, аудио