https://ria.ru/20230517/kupazh-1865649657.html
Купаж. Как смешивают вино (и зачем)
Купаж. Как смешивают вино (и зачем) - РИА Новости, 17.05.2023
Купаж. Как смешивают вино (и зачем)
Есть ли у виноделов предпочтения – красное вино делать, белое или розовое? Чем мезга отличается от сусла, что такое кюве и метод апассименто. Сколько времени вино живет в дубовых бочках, как выглядит процесс изобретения купажей, сколько сортов можно сочетать друг с другом, и в какой момент "рецепт вина" становится секретным.
2023-05-17T14:00
2023-05-17T14:00
2023-05-17T14:00
сомелье-фрилансер
подкаст
вино
виноделие
роскачество
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Купаж. Как смешивают вино (и зачем)
Есть ли у виноделов предпочтения – красное вино делать, белое или розовое? Чем мезга отличается от сусла, что такое кюве и метод апассименто. Сколько времени вино живет в дубовых бочках, как выглядит процесс изобретения купажей, сколько сортов можно сочетать друг с другом, и в какой момент "рецепт вина" становится секретным.
audio/mpeg
Купаж. Как смешивают вино (и зачем)
Есть ли у виноделов предпочтения – красное вино делать, белое или розовое? Чем мезга отличается от сусла, что такое кюве и метод апассименто. Сколько времени вино живет в дубовых бочках, как выглядит процесс изобретения купажей, сколько сортов можно сочетать друг с другом, и в какой момент "рецепт вина" становится секретным.
audio/mpeg
Эксперты эпизода - бренд-амбассадор винодельни "Мысхако" Наталья Такачева и главный технолог винодельни "Мысхако" Руслан Морару. Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Анастасия Паниоти Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, вино, виноделие, роскачество, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Вино, Виноделие, Роскачество
Купаж. Как смешивают вино (и зачем)
Есть ли у виноделов предпочтения – красное вино делать, белое или розовое? Чем мезга отличается от сусла, что такое кюве и метод апассименто. Сколько времени вино живет в дубовых бочках, как выглядит процесс изобретения купажей, сколько сортов можно сочетать друг с другом, и в какой момент "рецепт вина" становится секретным.