https://ria.ru/20230517/kitay-1872425729.html

СМИ: встреча спецпредставителя Китая с Зеленским может состояться вечером

СМИ: встреча спецпредставителя Китая с Зеленским может состояться вечером - РИА Новости, 17.05.2023

СМИ: встреча спецпредставителя Китая с Зеленским может состояться вечером

Встреча прибывшего на Украину спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя с Владимиром Зеленским, возможно, состоится в среду вечером, передает агентство... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:53

2023-05-17T15:53

2023-05-17T16:34

в мире

китай

украина

специальная военная операция на украине

ли хуэй

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Встреча прибывшего на Украину спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя с Владимиром Зеленским, возможно, состоится в среду вечером, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.Ранее агентству Блумберг сообщало, что Ли Хуэй уже находится на Украине, пока не известно, при этом отмечалось, что пока не известно, будет ли он встречаться с Зеленским. По данным Франс Пресс, спецпредставитель КНР прибыл на Украину во вторник."Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Франс Пресс на условиях анонимности, что встреча между Зеленским и Ли Хуэем возможна вечером", - говорится в сообщении агентства. Ранее Франс Пресс со ссылкой на источник в украинских властях сообщало, что Ли Хуэй будет в Киеве 16 и 17 мая.О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая, Ли Хуэй посетит пять стран - Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы обсудить политическое урегулирование украинского кризиса.На брифинге в понедельник Ван Вэньбинь в ответ на просьбу уточнить расписание турне спецпредставителя не предоставил конкретной программы поездки, добавив, что вся информация будет "своевременно опубликована".Как заявил ранее РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун, европейское турне Ли Хуэя не приведет к моментальному урегулированию кризиса, но позволит прояснить позиции всех сторон в отношении путей решения конфликта. Эксперт отметил, что в ходе визита Ли Хуэй ознакомится с позициями соответствующих сторон, и, прежде всего, позицией и отношением Украины к урегулированию кризиса.В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230517/plakaty-1872333197.html

https://ria.ru/20230515/peregovory-1872026362.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1871976013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, украина, ли хуэй, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр