https://ria.ru/20230517/google-1872390323.html
Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей
Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей - РИА Новости, 17.05.2023
Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей
Google начнет удалять аккаунты своих пользователей и их содержимое, если учетная запись не использовалась на протяжении двух лет и более, в целях безопасности и РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:18
2023-05-17T14:18
2023-05-17T14:29
в мире
google
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Google начнет удалять аккаунты своих пользователей и их содержимое, если учетная запись не использовалась на протяжении двух лет и более, в целях безопасности и предотвращения взломов, сообщает компания в своем блоге. Google начнет удалять такие аккаунты своих пользователей и их содержимое с декабря в целях безопасности и предотвращения взлома, пояснила вице-президент отдела управления продукцией Рут Кричели в блоге компании. Так, данные учетной записи будут в том числе удалены с площадок рабочей области Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), Youtube и Google Photos, уточняет компания. При этом обновленная политика коснется только личных аккаунтов и не затрагивает учетные записи организаций. Чтобы избежать риска удаления учетной записи, Google рекомендует входить в него как минимум раз в два года. Подписка, оформленная на аккаунт Google, также автоматически делает его активным. Компания также будет оповещать аккаунты, которым грозит риск удаления, заранее присылая уведомления на указанный в учетной записи адрес электронной почты, а также на адрес почты для восстановления, если таковой имеется. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Она объединяет Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20230506/google-1870107845.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, google, технологии
В мире, Google, Технологии
Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей
Google в декабре начнет удалять аккаунты пользователей, неактивные в течение двух лет
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Google начнет удалять аккаунты своих пользователей и их содержимое, если учетная запись не использовалась на протяжении двух лет и более, в целях безопасности и предотвращения взломов, сообщает компания в своем блоге
.
«
"Мы обновляем политику бездействия для аккаунтов Google до двух лет во всех наших продуктах. Начиная с конца этого года, если аккаунт Google не использовался и в него не был осуществлен вход в течение как минимум двух лет, мы можем удалить аккаунт и его содержимое", - заявлено там.
Google начнет удалять такие аккаунты своих пользователей и их содержимое с декабря в целях безопасности и предотвращения взлома, пояснила вице-президент отдела управления продукцией Рут Кричели в блоге компании.
Так, данные учетной записи будут в том числе удалены с площадок рабочей области Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), Youtube
и Google Photos, уточняет компания. При этом обновленная политика коснется только личных аккаунтов и не затрагивает учетные записи организаций.
Чтобы избежать риска удаления учетной записи, Google рекомендует входить в него как минимум раз в два года. Подписка, оформленная на аккаунт Google, также автоматически делает его активным. Компания также будет оповещать аккаунты, которым грозит риск удаления, заранее присылая уведомления на указанный в учетной записи адрес электронной почты, а также на адрес почты для восстановления, если таковой имеется.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Она объединяет Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
СМИ: Google планирует персонализировать поиск с помощью ИИ и видеоклипов