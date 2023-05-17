https://ria.ru/20230517/google-1872390323.html

Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей

Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей - РИА Новости, 17.05.2023

Google начнет удалять неактивные аккаунты пользователей

Google начнет удалять аккаунты своих пользователей и их содержимое, если учетная запись не использовалась на протяжении двух лет и более, в целях безопасности и РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:18

2023-05-17T14:18

2023-05-17T14:29

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google

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Google начнет удалять аккаунты своих пользователей и их содержимое, если учетная запись не использовалась на протяжении двух лет и более, в целях безопасности и предотвращения взломов, сообщает компания в своем блоге. Google начнет удалять такие аккаунты своих пользователей и их содержимое с декабря в целях безопасности и предотвращения взлома, пояснила вице-президент отдела управления продукцией Рут Кричели в блоге компании. Так, данные учетной записи будут в том числе удалены с площадок рабочей области Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), Youtube и Google Photos, уточняет компания. При этом обновленная политика коснется только личных аккаунтов и не затрагивает учетные записи организаций. Чтобы избежать риска удаления учетной записи, Google рекомендует входить в него как минимум раз в два года. Подписка, оформленная на аккаунт Google, также автоматически делает его активным. Компания также будет оповещать аккаунты, которым грозит риск удаления, заранее присылая уведомления на указанный в учетной записи адрес электронной почты, а также на адрес почты для восстановления, если таковой имеется. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Она объединяет Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://ria.ru/20230506/google-1870107845.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, google, технологии