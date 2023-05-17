https://ria.ru/20230517/erdogan-1872449629.html

Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России"

Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России" - РИА Новости, 17.05.2023

Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России"

Соперник нынешнего главы Турции Реджепа Эрдогана на президентских выборах от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:04

2023-05-17T17:04

2023-05-17T17:08

в мире

турция

россия

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 17 мая – РИА Новости. Соперник нынешнего главы Турции Реджепа Эрдогана на президентских выборах от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого тура выборов призвал голосовать за него, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в страну, и назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России". Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Кылычдароглу о вмешательстве РФ, заявил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Эрдоган призвал Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране. Заместитель главы Народно-республиканской партии Огуз Салыджы отмечал РИА Новости, что турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы со стороны любого государства, в том числе США, он также отказался комментировать источники сведений о якобы "вмешательстве РФ". В своем видеообращении длиной в две с половиной минуты, опубликованном в Twitter в среду, Кылычдароглу отметил, что "не оставит страну тем, кто мыслит о ввозе в страну 10 миллионов нелегальных мигрантов..., завтра эта цифра может превратиться в 30 миллионов, угрожающих нашему существованию". Он не пояснил, почему речь идет именно о 10 миллионах. По его словам, нелегальные мигранты "смотрят на турецких женщин как на вещи". Также Кылычдароглу в обращении призвал "не оставлять нашу родину псевдолидеру, подчиняющемуся России". Ранее, сразу после объявления второго тура президентских выборов, Кылычдароглу публиковал семисекундное видео, в котором бил кулаком по столу и обещал бороться до конца. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил во вторник, что намерен вести в отношении РФ, США и других стран в случае переизбрания ту же политику, что и раньше, и раскритиковал заявления Кылычдароглу по России. В воскресенье, 14 мая в Турции прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек.

https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html

https://ria.ru/20230513/kylychdaroglu-1871514355.html

https://ria.ru/20230517/erdogan-1872296272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, россия, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции