Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России"
Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: Эрдоган — псевдолидер, подчиняющийся России
© AP Photo / Francisco SecoКандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу
© AP Photo / Francisco Seco
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 17 мая – РИА Новости. Соперник нынешнего главы Турции Реджепа Эрдогана на президентских выборах от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого тура выборов призвал голосовать за него, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в страну, и назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России".
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Кылычдароглу о вмешательстве РФ, заявил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Эрдоган призвал Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране. Заместитель главы Народно-республиканской партии Огуз Салыджы отмечал РИА Новости, что турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы со стороны любого государства, в том числе США, он также отказался комментировать источники сведений о якобы "вмешательстве РФ".
В своем видеообращении длиной в две с половиной минуты, опубликованном в Twitter в среду, Кылычдароглу отметил, что "не оставит страну тем, кто мыслит о ввозе в страну 10 миллионов нелегальных мигрантов..., завтра эта цифра может превратиться в 30 миллионов, угрожающих нашему существованию". Он не пояснил, почему речь идет именно о 10 миллионах. По его словам, нелегальные мигранты "смотрят на турецких женщин как на вещи".
Также Кылычдароглу в обращении призвал "не оставлять нашу родину псевдолидеру, подчиняющемуся России".
Ранее, сразу после объявления второго тура президентских выборов, Кылычдароглу публиковал семисекундное видео, в котором бил кулаком по столу и обещал бороться до конца. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил во вторник, что намерен вести в отношении РФ, США и других стран в случае переизбрания ту же политику, что и раньше, и раскритиковал заявления Кылычдароглу по России.
В воскресенье, 14 мая в Турции прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек.