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Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России" - РИА Новости, 17.05.2023
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17:04 17.05.2023 (обновлено: 17:08 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/erdogan-1872449629.html
Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России"
Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России" - РИА Новости, 17.05.2023
Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России"
Соперник нынешнего главы Турции Реджепа Эрдогана на президентских выборах от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:04
2023-05-17T17:08
в мире
турция
россия
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 17 мая – РИА Новости. Соперник нынешнего главы Турции Реджепа Эрдогана на президентских выборах от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого тура выборов призвал голосовать за него, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в страну, и назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России". Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Кылычдароглу о вмешательстве РФ, заявил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Эрдоган призвал Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране. Заместитель главы Народно-республиканской партии Огуз Салыджы отмечал РИА Новости, что турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы со стороны любого государства, в том числе США, он также отказался комментировать источники сведений о якобы "вмешательстве РФ". В своем видеообращении длиной в две с половиной минуты, опубликованном в Twitter в среду, Кылычдароглу отметил, что "не оставит страну тем, кто мыслит о ввозе в страну 10 миллионов нелегальных мигрантов..., завтра эта цифра может превратиться в 30 миллионов, угрожающих нашему существованию". Он не пояснил, почему речь идет именно о 10 миллионах. По его словам, нелегальные мигранты "смотрят на турецких женщин как на вещи". Также Кылычдароглу в обращении призвал "не оставлять нашу родину псевдолидеру, подчиняющемуся России". Ранее, сразу после объявления второго тура президентских выборов, Кылычдароглу публиковал семисекундное видео, в котором бил кулаком по столу и обещал бороться до конца. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил во вторник, что намерен вести в отношении РФ, США и других стран в случае переизбрания ту же политику, что и раньше, и раскритиковал заявления Кылычдароглу по России. В воскресенье, 14 мая в Турции прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек.
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
https://ria.ru/20230513/kylychdaroglu-1871514355.html
https://ria.ru/20230517/erdogan-1872296272.html
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в мире, турция, россия, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Россия, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
Кылычдароглу назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России"

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: Эрдоган — псевдолидер, подчиняющийся России

© AP Photo / Francisco SecoКандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 мая – РИА Новости. Соперник нынешнего главы Турции Реджепа Эрдогана на президентских выборах от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого тура выборов призвал голосовать за него, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в страну, и назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России".
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Кылычдароглу о вмешательстве РФ, заявил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Эрдоган призвал Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране. Заместитель главы Народно-республиканской партии Огуз Салыджы отмечал РИА Новости, что турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы со стороны любого государства, в том числе США, он также отказался комментировать источники сведений о якобы "вмешательстве РФ".
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана у штаб-квартиры Партии справедливости и развития в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Турецкий выбор сделан, но отложен на две недели
16 мая, 08:00
В своем видеообращении длиной в две с половиной минуты, опубликованном в Twitter в среду, Кылычдароглу отметил, что "не оставит страну тем, кто мыслит о ввозе в страну 10 миллионов нелегальных мигрантов..., завтра эта цифра может превратиться в 30 миллионов, угрожающих нашему существованию". Он не пояснил, почему речь идет именно о 10 миллионах. По его словам, нелегальные мигранты "смотрят на турецких женщин как на вещи".
Также Кылычдароглу в обращении призвал "не оставлять нашу родину псевдолидеру, подчиняющемуся России".
Ранее, сразу после объявления второго тура президентских выборов, Кылычдароглу публиковал семисекундное видео, в котором бил кулаком по столу и обещал бороться до конца. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил во вторник, что намерен вести в отношении РФ, США и других стран в случае переизбрания ту же политику, что и раньше, и раскритиковал заявления Кылычдароглу по России.
Предвыборная агитация кандидата от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Белый воротничок с бронежилетом: как шел к выборам соперник Эрдогана
13 мая, 15:18
В воскресенье, 14 мая в Турции прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
СМИ узнали детали предвыборной кампании Эрдогана во втором туре выборов
Вчера, 08:36
 
В миреТурцияРоссияКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в Турции
 
 
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