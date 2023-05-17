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СМИ узнали детали предвыборной кампании Эрдогана во втором туре выборов - РИА Новости, 17.05.2023
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08:36 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/erdogan-1872296272.html
СМИ узнали детали предвыборной кампании Эрдогана во втором туре выборов
СМИ узнали детали предвыборной кампании Эрдогана во втором туре выборов - РИА Новости, 17.05.2023
СМИ узнали детали предвыборной кампании Эрдогана во втором туре выборов
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в рамках подготовки ко второму туру президентских выборов 28 мая сосредоточится на телевизионных программах и... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:36
2023-05-17T08:36
в мире
турция
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в рамках подготовки ко второму туру президентских выборов 28 мая сосредоточится на телевизионных программах и посещении регионов, его соперник – Кемаль Кылычдароглу намерен выйти к сторонникам с более сильной социальной программой и подчеркнуть свое намерение решительно бороться с терроризмом, пишет в среду газета Hürriyet. В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. "Стали ясны детали 10-дневной предвыборной кампании президента Тайипа Эрдогана во втором туре выборов. Согласно полученной информации, планируется, что президент Тайип Эрдоган сосредоточится на телевизионных программах и совершит визиты в зону сокрушительных февральских землетрясений. Также стало известно, что президент Эрдоган поручил всем организациям правящей Партии справедливости и развития (АК Parti) быть на местах во время этого процесса и предупредил своих сотрудников: "Не расслабляйтесь!" - пишет издание. Сообщается, что на прошедшем во вторник заседании оппозиционного блока, где также обсуждалась стратегия в первом туре, на первый план вышли оценки того, что "оппозиция не смогла в достаточной мере объясниться против правительственной пропаганды, показывающей нас бок о бок с РПК (запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана)". "В стратегии второго тура этому вопросу была посвящена отдельная глава. Источники в CHP (крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия) сказали: "И наш председатель, и мы дадим сильный сигнал о том, что мы против всех форм терроризма". "Планируется, что Кылычдароглу также "выйдет на поле". Вместо интенсивных программ митингов предпочтение будет отдано стратегически важным местам с учетом результатов первого тура. Кылычдароглу также планирует посетить зону землетрясения. Источники также сообщили, что Кылычдароглу сосредоточится на телевизионных программах. Было отмечено, что Экрем Имамоглу и Мансур Яваш (мэры Стамбула и Анкары, возможные вице-президенты в случае победы Кылычдароглу – ред.) будут принимать активное участие в кампании", - подчеркивает газета.
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
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в мире, турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ узнали детали предвыборной кампании Эрдогана во втором туре выборов

Hürriyet: Эрдоган, готовясь ко II туру выборов в Турции, сосредоточится на телевидении

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в рамках подготовки ко второму туру президентских выборов 28 мая сосредоточится на телевизионных программах и посещении регионов, его соперник – Кемаль Кылычдароглу намерен выйти к сторонникам с более сильной социальной программой и подчеркнуть свое намерение решительно бороться с терроризмом, пишет в среду газета Hürriyet.
В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
"Стали ясны детали 10-дневной предвыборной кампании президента Тайипа Эрдогана во втором туре выборов. Согласно полученной информации, планируется, что президент Тайип Эрдоган сосредоточится на телевизионных программах и совершит визиты в зону сокрушительных февральских землетрясений. Также стало известно, что президент Эрдоган поручил всем организациям правящей Партии справедливости и развития (АК Parti) быть на местах во время этого процесса и предупредил своих сотрудников: "Не расслабляйтесь!" - пишет издание.
Сообщается, что на прошедшем во вторник заседании оппозиционного блока, где также обсуждалась стратегия в первом туре, на первый план вышли оценки того, что "оппозиция не смогла в достаточной мере объясниться против правительственной пропаганды, показывающей нас бок о бок с РПК (запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана)".
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана у штаб-квартиры Партии справедливости и развития в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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16 мая, 08:00
"В стратегии второго тура этому вопросу была посвящена отдельная глава. Источники в CHP (крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия) сказали: "И наш председатель, и мы дадим сильный сигнал о том, что мы против всех форм терроризма".
"Планируется, что Кылычдароглу также "выйдет на поле". Вместо интенсивных программ митингов предпочтение будет отдано стратегически важным местам с учетом результатов первого тура. Кылычдароглу также планирует посетить зону землетрясения. Источники также сообщили, что Кылычдароглу сосредоточится на телевизионных программах. Было отмечено, что Экрем Имамоглу и Мансур Яваш (мэры Стамбула и Анкары, возможные вице-президенты в случае победы Кылычдароглу – ред.) будут принимать активное участие в кампании", - подчеркивает газета.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Эрдоган заявил, что не поменяет отношение к России в случае переизбрания
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В миреТурцияПрезидентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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