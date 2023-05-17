https://ria.ru/20230517/drg-1872297493.html
В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении
В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении - РИА Новости, 17.05.2023
В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении
Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечены на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:47
2023-05-17T08:47
2023-05-17T08:47
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847683609_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_7b40e5ba00c28362277a52a1f23b83fa.jpg
ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечены на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Во вторник в Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. Также в распоряжении РИА новости оказалось видео огневого налета бойцов спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ на укрепрайон украинской армии на купянском направлении. "На Купянском направлении действуют профессиональные ДРГ противника. В районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха отмечаются действия хорошо экипированных украинских диверсионно-разведывательных групп", - рассказал Марочко. Он уточнил, что по характеру действий можно сделать вывод о том, что украинские военнослужащие прошли профессиональный курс подготовки и имеют высокие навыки.
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847683609_415:0:3144:2047_1920x0_80_0_0_9dc39ee5653efbd24304468f1e71831c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении
Эксперт Марочко: на Купянском направлении действуют профессиональные украинские ДРГ
ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечены на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Во вторник в Минобороны РФ
заявили, что на Купянском направлении общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. Также в распоряжении РИА новости оказалось видео огневого налета бойцов спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ на укрепрайон украинской армии на купянском направлении.
"На Купянском направлении действуют профессиональные ДРГ противника. В районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха отмечаются действия хорошо экипированных украинских диверсионно-разведывательных групп", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что по характеру действий можно сделать вывод о том, что украинские военнослужащие прошли профессиональный курс подготовки и имеют высокие навыки.
США похоронили Украину: деньги на войну закончатся в июле