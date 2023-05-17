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В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/drg-1872297493.html
В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении
В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении - РИА Новости, 17.05.2023
В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении
Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечены на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:47
2023-05-17T08:47
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечены на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Во вторник в Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. Также в распоряжении РИА новости оказалось видео огневого налета бойцов спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ на укрепрайон украинской армии на купянском направлении. "На Купянском направлении действуют профессиональные ДРГ противника. В районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха отмечаются действия хорошо экипированных украинских диверсионно-разведывательных групп", - рассказал Марочко. Он уточнил, что по характеру действий можно сделать вывод о том, что украинские военнослужащие прошли профессиональный курс подготовки и имеют высокие навыки.
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россия, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении

Эксперт Марочко: на Купянском направлении действуют профессиональные украинские ДРГ

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечены на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Во вторник в Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. Также в распоряжении РИА новости оказалось видео огневого налета бойцов спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ на укрепрайон украинской армии на купянском направлении.
"На Купянском направлении действуют профессиональные ДРГ противника. В районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха отмечаются действия хорошо экипированных украинских диверсионно-разведывательных групп", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что по характеру действий можно сделать вывод о том, что украинские военнослужащие прошли профессиональный курс подготовки и имеют высокие навыки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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