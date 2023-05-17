https://ria.ru/20230517/drg-1872297493.html

В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении

В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении - РИА Новости, 17.05.2023

В ЛНР заявили об украинских диверсантах на Купянском направлении

Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечены на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:47

2023-05-17T08:47

2023-05-17T08:47

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечены на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Во вторник в Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. Также в распоряжении РИА новости оказалось видео огневого налета бойцов спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ на укрепрайон украинской армии на купянском направлении. "На Купянском направлении действуют профессиональные ДРГ противника. В районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха отмечаются действия хорошо экипированных украинских диверсионно-разведывательных групп", - рассказал Марочко. Он уточнил, что по характеру действий можно сделать вывод о том, что украинские военнослужащие прошли профессиональный курс подготовки и имеют высокие навыки.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, луганская народная республика, андрей марочко