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Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка

Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 17.05.2023

Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка

При очередном обстреле Донецка погибли несколько человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:34

2023-05-17T13:34

2023-05-17T16:48

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

происшествия

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. При очередном обстреле Донецка погибли несколько человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Сегодня утром Кулемзин рассказал о еще одной воздушной атаке ВСУ — под обстрел попала остановка в Петровском районе города, погиб один человек.Украинские войска регулярно наносят удары по гражданским объектам в Донецке. Так, в понедельник ВСУ дважды обстреляли столицу ДНР, из-за чего повреждения получила школа и оказалась обесточена подстанция.За день до этого при украинском ударе погиб человек и пострадали еще двое. Также ВСУ обстреляли пожарно-спасательное отделение, приехавшее ликвидировать последствия атаки. Одиннадцать сотрудников получили минно-взрывные и баротравмы, кроме того, оказались повреждены две единицы служебной техники.

https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872368696.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины