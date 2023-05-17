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Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка
Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 17.05.2023
Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка
При очередном обстреле Донецка погибли несколько человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:34
2023-05-17T13:34
2023-05-17T16:48
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. При очередном обстреле Донецка погибли несколько человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Сегодня утром Кулемзин рассказал о еще одной воздушной атаке ВСУ — под обстрел попала остановка в Петровском районе города, погиб один человек.Украинские войска регулярно наносят удары по гражданским объектам в Донецке. Так, в понедельник ВСУ дважды обстреляли столицу ДНР, из-за чего повреждения получила школа и оказалась обесточена подстанция.За день до этого при украинском ударе погиб человек и пострадали еще двое. Также ВСУ обстреляли пожарно-спасательное отделение, приехавшее ликвидировать последствия атаки. Одиннадцать сотрудников получили минно-взрывные и баротравмы, кроме того, оказались повреждены две единицы служебной техники.
https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872368696.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка
Три человека погибли, двое пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка