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Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 17.05.2023 (обновлено: 16:48 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/donetsk-1872376674.html
Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка
Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 17.05.2023
Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка
При очередном обстреле Донецка погибли несколько человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:34
2023-05-17T16:48
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. При очередном обстреле Донецка погибли несколько человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Сегодня утром Кулемзин рассказал о еще одной воздушной атаке ВСУ — под обстрел попала остановка в Петровском районе города, погиб один человек.Украинские войска регулярно наносят удары по гражданским объектам в Донецке. Так, в понедельник ВСУ дважды обстреляли столицу ДНР, из-за чего повреждения получила школа и оказалась обесточена подстанция.За день до этого при украинском ударе погиб человек и пострадали еще двое. Также ВСУ обстреляли пожарно-спасательное отделение, приехавшее ликвидировать последствия атаки. Одиннадцать сотрудников получили минно-взрывные и баротравмы, кроме того, оказались повреждены две единицы служебной техники.
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донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка

Три человека погибли, двое пострадали при обстреле Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМагазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ. 17 мая 2023
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ. 17 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Магазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ. 17 мая 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. При очередном обстреле Донецка погибли несколько человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате варварского обстрела Куйбышевского района от снарядов фашистов погибли три мирных жителя, двоих ранило", — написал глава столицы ДНР.
Сегодня утром Кулемзин рассказал о еще одной воздушной атаке ВСУ — под обстрел попала остановка в Петровском районе города, погиб один человек.
Украинские войска регулярно наносят удары по гражданским объектам в Донецке. Так, в понедельник ВСУ дважды обстреляли столицу ДНР, из-за чего повреждения получила школа и оказалась обесточена подстанция.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

Мужчина в магазине в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Еще три человека получили ранения.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 7

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 7

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 7

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 7

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 7

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7
За день до этого при украинском ударе погиб человек и пострадали еще двое. Также ВСУ обстреляли пожарно-спасательное отделение, приехавшее ликвидировать последствия атаки. Одиннадцать сотрудников получили минно-взрывные и баротравмы, кроме того, оказались повреждены две единицы служебной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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