https://ria.ru/20230517/argentina-1872385008.html
Делегация Аргентины примет участие в ПМЭФ
Делегация Аргентины примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 17.05.2023
Делегация Аргентины примет участие в ПМЭФ
Делегация Аргентины приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, сообщил РИА Новости посол Аргентины в России Эдуардо Антонио... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:06
2023-05-17T14:06
2023-05-17T14:31
аргентина
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Делегация Аргентины приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, сообщил РИА Новости посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн."Приедет делегация из посольства Аргентины в Москве. Для нас этот форум чрезвычайно важен, потому что позволяет получить прямые контакты с различными представителями бизнеса, с компаниями, которые работают в разных сферах. Это очень интенсивная работа, потому что на форуме мы обычно посещаем каждый стенд. Мы не можем не воспользоваться такой возможностью, потому что в одном месте сконцентрировано максимальное количество стендов от разных компаний", - сказал он.По его словам, члены делегации намерены принять участие в сессиях ПМЭФ."Кроме того, наши представители будут участвовать в различных сессиях, которые будут посвящены актуальным и экономическим, и политическим вопросам. И наша задача найти любые возможности для взаимного сотрудничества", - отметил посол.ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230418/pmef-1866041209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика
Аргентина, Россия, Петербургский международный экономический форум (фонд), Экономика
Делегация Аргентины примет участие в ПМЭФ
Посол Эдуардо Антонио Зуайн: делегация Аргентины примет участие в ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Делегация Аргентины приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, сообщил РИА Новости посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн.
"Приедет делегация из посольства Аргентины в Москве
. Для нас этот форум чрезвычайно важен, потому что позволяет получить прямые контакты с различными представителями бизнеса, с компаниями, которые работают в разных сферах. Это очень интенсивная работа, потому что на форуме мы обычно посещаем каждый стенд. Мы не можем не воспользоваться такой возможностью, потому что в одном месте сконцентрировано максимальное количество стендов от разных компаний", - сказал он.
По его словам, члены делегации намерены принять участие в сессиях ПМЭФ.
"Кроме того, наши представители будут участвовать в различных сессиях, которые будут посвящены актуальным и экономическим, и политическим вопросам. И наша задача найти любые возможности для взаимного сотрудничества", - отметил посол.
ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге
.
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