https://ria.ru/20230517/argentina-1872385008.html

Делегация Аргентины примет участие в ПМЭФ

Делегация Аргентины примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 17.05.2023

Делегация Аргентины примет участие в ПМЭФ

Делегация Аргентины приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, сообщил РИА Новости посол Аргентины в России Эдуардо Антонио... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:06

2023-05-17T14:06

2023-05-17T14:31

аргентина

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Делегация Аргентины приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, сообщил РИА Новости посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн."Приедет делегация из посольства Аргентины в Москве. Для нас этот форум чрезвычайно важен, потому что позволяет получить прямые контакты с различными представителями бизнеса, с компаниями, которые работают в разных сферах. Это очень интенсивная работа, потому что на форуме мы обычно посещаем каждый стенд. Мы не можем не воспользоваться такой возможностью, потому что в одном месте сконцентрировано максимальное количество стендов от разных компаний", - сказал он.По его словам, члены делегации намерены принять участие в сессиях ПМЭФ."Кроме того, наши представители будут участвовать в различных сессиях, которые будут посвящены актуальным и экономическим, и политическим вопросам. И наша задача найти любые возможности для взаимного сотрудничества", - отметил посол.ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230418/pmef-1866041209.html

аргентина

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аргентина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика