https://ria.ru/20230516/znamenitosti-1872216925.html

Том Хэнкс присоединился к забастовке голливудских сценаристов

Том Хэнкс присоединился к забастовке голливудских сценаристов - РИА Новости, 16.05.2023

Том Хэнкс присоединился к забастовке голливудских сценаристов

Том Хэнкс присоединился к забастовке сценаристов США, пишет Sky News. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:58

2023-05-16T18:58

2023-05-16T18:58

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Том Хэнкс присоединился к забастовке сценаристов США, пишет Sky News.Он напомнил, что состоит во всех гильдиях кинодеятелей США. А также сравнил нынешнюю ситуацию с событиями 1980-х годов. Тогда бастовали актеры. Они требовали процент от прибыли, полученной с продажи фильмов и сериалов на видеокассетах и других носителях. По мнению Хэнкса, потоковые сервисы повлияли на индустрию сравнимо с тем, как на ней отразился бум видеокассет сорок лет назад. Забастовка сценаристов в США началась 2 мая. Авторы кинотекстов не смогли договориться со студиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Предыдущая забастовка сценаристов стартовала в ноябре 2007 году и продлилась 100 дней.

https://ria.ru/20230505/serial-1869844549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, том хэнкс, знаменитости, звезды