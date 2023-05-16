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Том Хэнкс присоединился к забастовке голливудских сценаристов - РИА Новости, 16.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:58 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/znamenitosti-1872216925.html
Том Хэнкс присоединился к забастовке голливудских сценаристов
Том Хэнкс присоединился к забастовке голливудских сценаристов - РИА Новости, 16.05.2023
Том Хэнкс присоединился к забастовке голливудских сценаристов
Том Хэнкс присоединился к забастовке сценаристов США, пишет Sky News. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:58
2023-05-16T18:58
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Том Хэнкс присоединился к забастовке сценаристов США, пишет Sky News.Он напомнил, что состоит во всех гильдиях кинодеятелей США. А также сравнил нынешнюю ситуацию с событиями 1980-х годов. Тогда бастовали актеры. Они требовали процент от прибыли, полученной с продажи фильмов и сериалов на видеокассетах и других носителях. По мнению Хэнкса, потоковые сервисы повлияли на индустрию сравнимо с тем, как на ней отразился бум видеокассет сорок лет назад. Забастовка сценаристов в США началась 2 мая. Авторы кинотекстов не смогли договориться со студиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Предыдущая забастовка сценаристов стартовала в ноябре 2007 году и продлилась 100 дней.
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Культура, Новости культуры, Том Хэнкс, Знаменитости, звезды
Том Хэнкс присоединился к забастовке голливудских сценаристов

Том Хэнкс присоединился к бастующим со 2 мая голливудским сценаристам

CC BY 2.0 / Dick Thomas Johnson / Американский актер Том Хэнкс
Американский актер Том Хэнкс - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
CC BY 2.0 / Dick Thomas Johnson /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Том Хэнкс присоединился к забастовке сценаристов США, пишет Sky News.
Он напомнил, что состоит во всех гильдиях кинодеятелей США. А также сравнил нынешнюю ситуацию с событиями 1980-х годов.
Тогда бастовали актеры. Они требовали процент от прибыли, полученной с продажи фильмов и сериалов на видеокассетах и других носителях. По мнению Хэнкса, потоковые сервисы повлияли на индустрию сравнимо с тем, как на ней отразился бум видеокассет сорок лет назад.
Забастовка сценаристов в США началась 2 мая. Авторы кинотекстов не смогли договориться со студиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Предыдущая забастовка сценаристов стартовала в ноябре 2007 году и продлилась 100 дней.
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
Забастовка сценаристов в США коснулась съемок сериала по "Властелину колец"
5 мая, 13:22
 
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