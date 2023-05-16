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Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России - РИА Новости, 16.05.2023
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18:35 16.05.2023 (обновлено: 20:18 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/zhirinovskiy-1872231519.html
Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России
Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России - РИА Новости, 16.05.2023
Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в своем Telegram-канале о найденном прогнозе первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:35
2023-05-16T20:18
россия
владимир жириновский
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госдума рф
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в своем Telegram-канале о найденном прогнозе первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.В записях политика, которые обнародовал депутат, говорится об объединении русского и славянского мира.Чернышов заметил, что сейчас даже у самых отъявленных скептиков не осталось сомнений: это был человек потрясающей мудрости, прекрасно образованный, который предсказал многие эпохальные события.
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россия, владимир жириновский, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, ссср
Россия, Владимир Жириновский, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, СССР
Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России

Вице-спикер Госдумы Чернышов: Жириновский предсказал объединение русского мира к 2025 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в своем Telegram-канале о найденном прогнозе первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.
В записях политика, которые обнародовал депутат, говорится об объединении русского и славянского мира.
«

"В 2025 — объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040", — указано в записке.

Чернышов заметил, что сейчас даже у самых отъявленных скептиков не осталось сомнений: это был человек потрясающей мудрости, прекрасно образованный, который предсказал многие эпохальные события.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Еще одно предсказание Владимира Жириновского сбылось
30 апреля, 08:00
 
РоссияВладимир ЖириновскийБорис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПРСССР
 
 
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