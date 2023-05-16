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Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России

Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России - РИА Новости, 16.05.2023

Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в своем Telegram-канале о найденном прогнозе первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:35

2023-05-16T18:35

2023-05-16T20:18

россия

владимир жириновский

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

ссср

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в своем Telegram-канале о найденном прогнозе первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.В записях политика, которые обнародовал депутат, говорится об объединении русского и славянского мира.Чернышов заметил, что сейчас даже у самых отъявленных скептиков не осталось сомнений: это был человек потрясающей мудрости, прекрасно образованный, который предсказал многие эпохальные события.

https://ria.ru/20230430/predskazanie-1868757182.html

россия

ссср

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2023

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россия, владимир жириновский, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, ссср