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Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России
Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России - РИА Новости, 16.05.2023
Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в своем Telegram-канале о найденном прогнозе первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:35
2023-05-16T18:35
2023-05-16T20:18
россия
владимир жириновский
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
ссср
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в своем Telegram-канале о найденном прогнозе первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.В записях политика, которые обнародовал депутат, говорится об объединении русского и славянского мира.Чернышов заметил, что сейчас даже у самых отъявленных скептиков не осталось сомнений: это был человек потрясающей мудрости, прекрасно образованный, который предсказал многие эпохальные события.
https://ria.ru/20230430/predskazanie-1868757182.html
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россия, владимир жириновский, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, ссср
Россия, Владимир Жириновский, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, СССР
Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России
Вице-спикер Госдумы Чернышов: Жириновский предсказал объединение русского мира к 2025 году