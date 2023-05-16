Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
Боррель назвал три больших региона, которые не полностью поддерживают ценности Запада
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европа должна исходить из того, что развивающиеся страны руководствуются своими потребностями, а не поддерживают Запад по умолчанию, заявил в интервью Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Латинская Америка, Африка, Индо-Тихоокеанский регион: три больших региона мира. Мы не можем считать само собой разумеющимся, что они на нашей стороне. Они подстраховываются. Они воспользуются преимуществом той или иной стороны. Это большая работа, и ее не решить за одну ночь", — заявил еврочиновник.
Он призвал Европу показывать развивающимся странам, что ее цель заключается не в блокировании их развития, а в оказании поддержки.
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"Но мы хотим быть уверены, что это не делается вопреки нашим ценностям и интересам, и это должно быть сделано в соответствии с международным правом. Это должно быть нашим посланием", — отметил Боррель.
Комментируя это мнение, глава европейской дипломатии признал риск того, что "мир станет гораздо более фрагментированным", а страны будут пытаться привлечь как можно больше поддержки. Но не в интересах Европы делить мир на две полностью закрытые друг от друга технологические системы, заключил Боррель.