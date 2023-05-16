https://ria.ru/20230516/zapad-1872064527.html

Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад

Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад - РИА Новости, 16.05.2023

Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад

Европа должна исходить из того, что развивающиеся страны руководствуются своими потребностями, а не поддерживают Запад по умолчанию, заявил в интервью Financial РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:49

2023-05-16T09:49

2023-05-16T10:23

в мире

европа

жозеп боррель

евросоюз

китай

африка

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европа должна исходить из того, что развивающиеся страны руководствуются своими потребностями, а не поддерживают Запад по умолчанию, заявил в интервью Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Латинская Америка, Африка, Индо-Тихоокеанский регион: три больших региона мира. Мы не можем считать само собой разумеющимся, что они на нашей стороне. Они подстраховываются. Они воспользуются преимуществом той или иной стороны. Это большая работа, и ее не решить за одну ночь", — заявил еврочиновник.Он призвал Европу показывать развивающимся странам, что ее цель заключается не в блокировании их развития, а в оказании поддержки.Как пишет издание, та поддержка, которую Пекин оказывает Москве, и ужесточение американской политики в отношении Китая вызвали в Европы беспокойство из-за возможного формирования нового биполярного мира с двумя конкурирующими блоками, возглавляемыми Вашингтоном и Пекином.Комментируя это мнение, глава европейской дипломатии признал риск того, что "мир станет гораздо более фрагментированным", а страны будут пытаться привлечь как можно больше поддержки. Но не в интересах Европы делить мир на две полностью закрытые друг от друга технологические системы, заключил Боррель.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

https://ria.ru/20230506/evropa-1870068089.html

европа

китай

африка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, жозеп боррель, евросоюз, китай, африка