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Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад - РИА Новости, 16.05.2023
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09:49 16.05.2023 (обновлено: 10:23 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/zapad-1872064527.html
Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад - РИА Новости, 16.05.2023
Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
Европа должна исходить из того, что развивающиеся страны руководствуются своими потребностями, а не поддерживают Запад по умолчанию, заявил в интервью Financial РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:49
2023-05-16T10:23
в мире
европа
жозеп боррель
евросоюз
китай
африка
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европа должна исходить из того, что развивающиеся страны руководствуются своими потребностями, а не поддерживают Запад по умолчанию, заявил в интервью Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Латинская Америка, Африка, Индо-Тихоокеанский регион: три больших региона мира. Мы не можем считать само собой разумеющимся, что они на нашей стороне. Они подстраховываются. Они воспользуются преимуществом той или иной стороны. Это большая работа, и ее не решить за одну ночь", — заявил еврочиновник.Он призвал Европу показывать развивающимся странам, что ее цель заключается не в блокировании их развития, а в оказании поддержки.Как пишет издание, та поддержка, которую Пекин оказывает Москве, и ужесточение американской политики в отношении Китая вызвали в Европы беспокойство из-за возможного формирования нового биполярного мира с двумя конкурирующими блоками, возглавляемыми Вашингтоном и Пекином.Комментируя это мнение, глава европейской дипломатии признал риск того, что "мир станет гораздо более фрагментированным", а страны будут пытаться привлечь как можно больше поддержки. Но не в интересах Европы делить мир на две полностью закрытые друг от друга технологические системы, заключил Боррель.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html
https://ria.ru/20230506/evropa-1870068089.html
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в мире, европа, жозеп боррель, евросоюз, китай, африка
В мире, Европа, Жозеп Боррель, Евросоюз, Китай, Африка
Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад

Боррель назвал три больших региона, которые не полностью поддерживают ценности Запада

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европа должна исходить из того, что развивающиеся страны руководствуются своими потребностями, а не поддерживают Запад по умолчанию, заявил в интервью Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Латинская Америка, Африка, Индо-Тихоокеанский регион: три больших региона мира. Мы не можем считать само собой разумеющимся, что они на нашей стороне. Они подстраховываются. Они воспользуются преимуществом той или иной стороны. Это большая работа, и ее не решить за одну ночь", — заявил еврочиновник.
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Он призвал Европу показывать развивающимся странам, что ее цель заключается не в блокировании их развития, а в оказании поддержки.
«
"Но мы хотим быть уверены, что это не делается вопреки нашим ценностям и интересам, и это должно быть сделано в соответствии с международным правом. Это должно быть нашим посланием", — отметил Боррель.
Как пишет издание, та поддержка, которую Пекин оказывает Москве, и ужесточение американской политики в отношении Китая вызвали в Европы беспокойство из-за возможного формирования нового биполярного мира с двумя конкурирующими блоками, возглавляемыми Вашингтоном и Пекином.
Комментируя это мнение, глава европейской дипломатии признал риск того, что "мир станет гораздо более фрагментированным", а страны будут пытаться привлечь как можно больше поддержки. Но не в интересах Европы делить мир на две полностью закрытые друг от друга технологические системы, заключил Боррель.
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