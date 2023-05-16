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Депутаты народного собрания Гагаузии признали победу Гуцул

Депутаты народного собрания Гагаузии признали победу Гуцул - РИА Новости, 16.05.2023

Депутаты народного собрания Гагаузии признали победу Гуцул

Народное собрание Гагаузии большинством голосов депутатов признало законность избрания представителя партии "Шор" Евгении Гуцул главой (башканом) автономии,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:49

2023-05-16T21:49

2023-05-16T22:51

политика

гагаузия

в мире

молдавия

комрат

дмитрий константинов

евгения гуцул

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 16 мая — РИА Новости. Народное собрание Гагаузии большинством голосов депутатов признало законность избрания представителя партии "Шор" Евгении Гуцул главой (башканом) автономии, заявил председатель НСГ Дмитрий Константинов."Это решение нам нужно принять для того, чтобы поддержать наш ЦИК. Мы не потерпим давление центральных властей на Гагаузию. Спасибо, что большинством голосов вы поддержали решение Центризбиркома", — сказал он.Кроме того, парламентарии выступили за проведение 27 мая Съезда депутатов Гагаузии всех уровней по вопросу отношений с центральными властями Молдавии. Ожидается, что на нем будут высказаны претензии к Кишиневу из-за ущемления прав и полномочий автономии.В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34 процента голосов. Спустя два дня в местный избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии. В связи с этим в ЦИК прибыли депутаты парламента автономии, гражданские активисты и жители Комрата, административного центра региона. Они организовали митинг в поддержку избиркома, а затем направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет. Местные депутаты созвали экстренное заседание Народного собрания.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии состоялся референдум об определении вектора внешней политики страны, на котором более 98 процентов проголосовавших высказались за присоединение Молдавии к Таможенному союзу. С тех пор между центральной и местной властями сохраняются напряженные отношения.

https://ria.ru/20230515/gutsul-1871770055.html

гагаузия

молдавия

комрат

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политика, гагаузия, в мире, молдавия, комрат, дмитрий константинов, евгения гуцул, таможенный союз