https://ria.ru/20230516/vulkan-1872034548.html

Специалисты зафиксировали выброс пепла на курильском вулкане Эбеко

Специалисты зафиксировали выброс пепла на курильском вулкане Эбеко - РИА Новости, 16.05.2023

Специалисты зафиксировали выброс пепла на курильском вулкане Эбеко

Пепловый выброс высотой три километра зафиксировали специалисты во вторник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует главное управление МЧС... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T02:41

2023-05-16T02:41

2023-05-16T02:41

происшествия

эбеко

парамушир

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая – РИА Новости. Пепловый выброс высотой три километра зафиксировали специалисты во вторник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует главное управление МЧС по Сахалинской области. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопада не наблюдали, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20230515/vulkan-1871730558.html

эбеко

парамушир

сахалинская область

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происшествия, эбеко, парамушир, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук