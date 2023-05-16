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Глава МИД Греции исказил слова Лаврова про право страны расширить воды

Глава МИД Греции исказил слова Лаврова про право страны расширить воды - РИА Новости, 16.05.2023

Глава МИД Греции исказил слова Лаврова про право страны расширить воды

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас исказил слова главы МИД России Сергея Лаврова о праве Греции расширить территориальные воды до 12 миль в Эгейском... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:38

2023-05-16T22:38

2023-05-16T22:38

греция

турция

россия

никос дендиас

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АФИНЫ, 16 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас исказил слова главы МИД России Сергея Лаврова о праве Греции расширить территориальные воды до 12 миль в Эгейском море, "забыв" упомянуть слова Лаврова про необходимость уважать интересы других государства. Намерение Греции расширить в Эгейском море территориальные воды с 6 до 12 миль является одним из самых серьезных споров между Грецией и Турцией. Афины заявляют, что имеют право на это в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву UNCLOS. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli, поскольку это практически перекроет Анкаре выход в международные воды. В интервью Первой программе греческой государственной радиостанции ERT Дендиас заявил, что нет необходимости обсуждать 12 миль это за столом переговоров, "потому что это положение написано золотыми буквами в UNCLOS". "Поскольку я хочу быть точным, там написано "до 12 миль". Каждое государство может расширить свои территориальные воды до 12 миль. И чтобы мы не забыли, Турция сделала это в Черном море, а Греция сделала это в Ионическом море. Турция нас не спрашивала, насколько я знаю, не спрашивала никого другого. Она не поехала в Россию, чтобы спросить ее: могу ли я расширить до 12 миль?" - сказал Дендиас. По его словам, не соответствует действительности и то, что Россия против расширения Грецией территориальных вод до 12 миль. "Всегда существовал, знаете ли, миф о том, что Россия стоит за Турцией, что Турция кричит, что Россия не хочет, чтобы мы продвигались до 12 миль, потому что это закрывает проход в Средиземное море для ее флота. Сергей Лавров приехал сюда и опроверг это", - сказал Дендиас, имея в виду визит главы МИД России в Афины в октябре 2020 года. "В протоколе нашей встречи написано, что Россия не возражает против расширения территориальных вод Греции до 12 миль. Поэтому, и правильно, Сергей Лавров тогда занял позицию, потому что, по сути, это не российский вопрос. Теперь Турция опасается, что мы заблокируем ее с моря, но кто-то всерьез верит Турции, что Греция хочет заблокировать Турцию с моря?" - сказал глава МИД Греции. По его словам, у греков самый большой коммерческий флот на планете, и они хотят торговать. "Мы не хотим закрывать моря, мы хотим открывать дороги", - сказал Дендиас. На самом деле Лавров сказал, что расширение не должно затрагивать права других. Согласно стенограмме совместной пресс-конференции двух министров 26 октября 2020 года в Афинах, Лавров сказал, что Российская Федерация не может занимать здесь какую-то позицию, кроме обозначенной в Конвенции ООН по морскому праву. Греческая сторона, цитируя российского министра, постоянно опускает слова про "элементарный здравый смысл и географические особенности".

https://ria.ru/20230511/neft-1870920267.html

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

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греция, турция, россия, никос дендиас, сергей лавров, оон