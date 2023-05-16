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Глава МИД Греции исказил слова Лаврова про право страны расширить воды
Глава МИД Греции исказил слова Лаврова про право страны расширить воды - РИА Новости, 16.05.2023
Глава МИД Греции исказил слова Лаврова про право страны расширить воды
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас исказил слова главы МИД России Сергея Лаврова о праве Греции расширить территориальные воды до 12 миль в Эгейском... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:38
2023-05-16T22:38
2023-05-16T22:38
греция
турция
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АФИНЫ, 16 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас исказил слова главы МИД России Сергея Лаврова о праве Греции расширить территориальные воды до 12 миль в Эгейском море, "забыв" упомянуть слова Лаврова про необходимость уважать интересы других государства. Намерение Греции расширить в Эгейском море территориальные воды с 6 до 12 миль является одним из самых серьезных споров между Грецией и Турцией. Афины заявляют, что имеют право на это в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву UNCLOS. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli, поскольку это практически перекроет Анкаре выход в международные воды. В интервью Первой программе греческой государственной радиостанции ERT Дендиас заявил, что нет необходимости обсуждать 12 миль это за столом переговоров, "потому что это положение написано золотыми буквами в UNCLOS". "Поскольку я хочу быть точным, там написано "до 12 миль". Каждое государство может расширить свои территориальные воды до 12 миль. И чтобы мы не забыли, Турция сделала это в Черном море, а Греция сделала это в Ионическом море. Турция нас не спрашивала, насколько я знаю, не спрашивала никого другого. Она не поехала в Россию, чтобы спросить ее: могу ли я расширить до 12 миль?" - сказал Дендиас. По его словам, не соответствует действительности и то, что Россия против расширения Грецией территориальных вод до 12 миль. "Всегда существовал, знаете ли, миф о том, что Россия стоит за Турцией, что Турция кричит, что Россия не хочет, чтобы мы продвигались до 12 миль, потому что это закрывает проход в Средиземное море для ее флота. Сергей Лавров приехал сюда и опроверг это", - сказал Дендиас, имея в виду визит главы МИД России в Афины в октябре 2020 года. "В протоколе нашей встречи написано, что Россия не возражает против расширения территориальных вод Греции до 12 миль. Поэтому, и правильно, Сергей Лавров тогда занял позицию, потому что, по сути, это не российский вопрос. Теперь Турция опасается, что мы заблокируем ее с моря, но кто-то всерьез верит Турции, что Греция хочет заблокировать Турцию с моря?" - сказал глава МИД Греции. По его словам, у греков самый большой коммерческий флот на планете, и они хотят торговать. "Мы не хотим закрывать моря, мы хотим открывать дороги", - сказал Дендиас. На самом деле Лавров сказал, что расширение не должно затрагивать права других. Согласно стенограмме совместной пресс-конференции двух министров 26 октября 2020 года в Афинах, Лавров сказал, что Российская Федерация не может занимать здесь какую-то позицию, кроме обозначенной в Конвенции ООН по морскому праву. Греческая сторона, цитируя российского министра, постоянно опускает слова про "элементарный здравый смысл и географические особенности".
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греция, турция, россия, никос дендиас, сергей лавров, оон
Греция, Турция, Россия, Никос Дендиас, Сергей Лавров, ООН
Глава МИД Греции исказил слова Лаврова про право страны расширить воды
Глава МИД Греции Дендиас исказил слова Лаврова про право страны расширить воды до 12 миль
АФИНЫ, 16 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас исказил слова главы МИД России Сергея Лаврова о праве Греции расширить территориальные воды до 12 миль в Эгейском море, "забыв" упомянуть слова Лаврова про необходимость уважать интересы других государства.
Намерение Греции расширить в Эгейском море территориальные воды с 6 до 12 миль является одним из самых серьезных споров между Грецией и Турцией
. Афины
заявляют, что имеют право на это в соответствии с конвенцией ООН
по морскому праву UNCLOS. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli, поскольку это практически перекроет Анкаре
выход в международные воды.
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В интервью Первой программе греческой государственной радиостанции ERT Дендиас заявил, что нет необходимости обсуждать 12 миль это за столом переговоров, "потому что это положение написано золотыми буквами в UNCLOS".
"Поскольку я хочу быть точным, там написано "до 12 миль". Каждое государство может расширить свои территориальные воды до 12 миль. И чтобы мы не забыли, Турция сделала это в Черном море
, а Греция сделала это в Ионическом море
. Турция нас не спрашивала, насколько я знаю, не спрашивала никого другого. Она не поехала в Россию, чтобы спросить ее: могу ли я расширить до 12 миль?" - сказал Дендиас.
По его словам, не соответствует действительности и то, что Россия против расширения Грецией территориальных вод до 12 миль.
"Всегда существовал, знаете ли, миф о том, что Россия стоит за Турцией, что Турция кричит, что Россия не хочет, чтобы мы продвигались до 12 миль, потому что это закрывает проход в Средиземное море
для ее флота. Сергей Лавров приехал сюда и опроверг это", - сказал Дендиас, имея в виду визит главы МИД России в Афины в октябре 2020 года.
"В протоколе нашей встречи написано, что Россия не возражает против расширения территориальных вод Греции до 12 миль. Поэтому, и правильно, Сергей Лавров тогда занял позицию, потому что, по сути, это не российский вопрос. Теперь Турция опасается, что мы заблокируем ее с моря, но кто-то всерьез верит Турции, что Греция хочет заблокировать Турцию с моря?" - сказал глава МИД Греции.
По его словам, у греков самый большой коммерческий флот на планете, и они хотят торговать. "Мы не хотим закрывать моря, мы хотим открывать дороги", - сказал Дендиас.
На самом деле Лавров сказал, что расширение не должно затрагивать права других. Согласно стенограмме совместной пресс-конференции двух министров 26 октября 2020 года в Афинах, Лавров сказал, что Российская Федерация не может занимать здесь какую-то позицию, кроме обозначенной в Конвенции ООН по морскому праву.
Греческая сторона, цитируя российского министра, постоянно опускает слова про "элементарный здравый смысл и географические особенности".
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