https://ria.ru/20230516/veterany-1872064063.html

В ГД предложили приравнять к ветеранам сражавшихся на Украине до 1953 года

В ГД предложили приравнять к ветеранам сражавшихся на Украине до 1953 года - РИА Новости, 16.05.2023

В ГД предложили приравнять к ветеранам сражавшихся на Украине до 1953 года

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев сообщил РИА Новости, что отправил в кабмин на отзыв проект о признании ветеранами Великой Отечественной войны... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:45

2023-05-16T09:45

2023-05-16T09:45

в мире

литва

украина

ссср

владимир кошелев

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_307:662:2771:2048_1920x0_80_0_0_29a08cb026ef9e4bc1497517361fe611.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев сообщил РИА Новости, что отправил в кабмин на отзыв проект о признании ветеранами Великой Отечественной войны участников "боевых операций по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии" до 31 декабря 1953 года. Тысячи военнослужащих, которые участвовали в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии не имеют статуса ветерана Великой Отечественной войны, участники этих операций и члены их семей лишены государственной помощи, хотя фактически имеют на это право, говорится в тексте пояснительной записки к проекту, которая имеется в распоряжении РИА Новости. В ней отмечается, что к ветеранам приравниваются участники операций в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. "В целях устранения правовой неопределенности норм действующего законодательства о мерах поддержки участников Великой Отечественной войны и граждан, приравненным к ним, предупреждения возникновения правовых коллизий и пробелов в регулировании законопроектом предлагается внести изменения в подпункт "е" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", скорректировав период привлечения военнослужащих для участия в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии, указав окончание этого периода 31 декабря 1953 года", - сообщается в записке. Как рассказал РИА Новости автор инициативы, Российский государственный военный архив подтверждает, что в его распоряжении имеются материалы за 1944-1960 годы о "чекистско-войсковых операциях по поиску и ликвидации членов вооруженного националистического подполья в западных регионах СССР, которые проводились внутренними войсками НКВД-МВД-МГБ СССР во взаимодействии с органами госбезопасности".

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870554941.html

https://ria.ru/20230508/natsizm-1870467868.html

литва

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, украина, ссср, владимир кошелев, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)