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В ГД предложили приравнять к ветеранам сражавшихся на Украине до 1953 года - РИА Новости, 16.05.2023
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09:45 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/veterany-1872064063.html
В ГД предложили приравнять к ветеранам сражавшихся на Украине до 1953 года
В ГД предложили приравнять к ветеранам сражавшихся на Украине до 1953 года - РИА Новости, 16.05.2023
В ГД предложили приравнять к ветеранам сражавшихся на Украине до 1953 года
Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев сообщил РИА Новости, что отправил в кабмин на отзыв проект о признании ветеранами Великой Отечественной войны... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:45
2023-05-16T09:45
в мире
литва
украина
ссср
владимир кошелев
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев сообщил РИА Новости, что отправил в кабмин на отзыв проект о признании ветеранами Великой Отечественной войны участников "боевых операций по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии" до 31 декабря 1953 года. Тысячи военнослужащих, которые участвовали в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии не имеют статуса ветерана Великой Отечественной войны, участники этих операций и члены их семей лишены государственной помощи, хотя фактически имеют на это право, говорится в тексте пояснительной записки к проекту, которая имеется в распоряжении РИА Новости. В ней отмечается, что к ветеранам приравниваются участники операций в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. "В целях устранения правовой неопределенности норм действующего законодательства о мерах поддержки участников Великой Отечественной войны и граждан, приравненным к ним, предупреждения возникновения правовых коллизий и пробелов в регулировании законопроектом предлагается внести изменения в подпункт "е" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", скорректировав период привлечения военнослужащих для участия в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии, указав окончание этого периода 31 декабря 1953 года", - сообщается в записке. Как рассказал РИА Новости автор инициативы, Российский государственный военный архив подтверждает, что в его распоряжении имеются материалы за 1944-1960 годы о "чекистско-войсковых операциях по поиску и ликвидации членов вооруженного националистического подполья в западных регионах СССР, которые проводились внутренними войсками НКВД-МВД-МГБ СССР во взаимодействии с органами госбезопасности".
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870554941.html
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в мире, литва, украина, ссср, владимир кошелев, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Литва, Украина, СССР, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
В ГД предложили приравнять к ветеранам сражавшихся на Украине до 1953 года

В ГД предложили приравнять к ветеранам сражавшихся с националистами на Украине после войны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев сообщил РИА Новости, что отправил в кабмин на отзыв проект о признании ветеранами Великой Отечественной войны участников "боевых операций по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии" до 31 декабря 1953 года.
Тысячи военнослужащих, которые участвовали в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии не имеют статуса ветерана Великой Отечественной войны, участники этих операций и члены их семей лишены государственной помощи, хотя фактически имеют на это право, говорится в тексте пояснительной записки к проекту, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
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В ней отмечается, что к ветеранам приравниваются участники операций в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.
"В целях устранения правовой неопределенности норм действующего законодательства о мерах поддержки участников Великой Отечественной войны и граждан, приравненным к ним, предупреждения возникновения правовых коллизий и пробелов в регулировании законопроектом предлагается внести изменения в подпункт "е" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", скорректировав период привлечения военнослужащих для участия в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии, указав окончание этого периода 31 декабря 1953 года", - сообщается в записке.
Как рассказал РИА Новости автор инициативы, Российский государственный военный архив подтверждает, что в его распоряжении имеются материалы за 1944-1960 годы о "чекистско-войсковых операциях по поиску и ликвидации членов вооруженного националистического подполья в западных регионах СССР, которые проводились внутренними войсками НКВД-МВД-МГБ СССР во взаимодействии с органами госбезопасности".
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