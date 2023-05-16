https://ria.ru/20230516/troitsa-1872184914.html

РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы"

РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы" - РИА Новости, 16.05.2023

РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) выразил надежду, что начавшаяся передача... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:01

2023-05-16T16:01

2023-05-16T16:01

религия

россия

владимир путин

александр невский

сергий радонежский

русская православная церковь

свято-троицкая сергиева лавра

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) выразил надежду, что начавшаяся передача национализированных святынь РПЦ продолжится, он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за историческое решение о передаче "Троицы" Андрея Рублева Церкви и предложил Синоду направить президенту благодарственное письмо. Ранее Путин принял решение о передаче "Троицы" РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Раку (гробницу) святого благоверного князя Александра Невского передадут из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, сообщил ранее музей. "Хотел бы выразить глубочайшую благодарность Владимиру Владимировичу Путину и всем его сотрудникам, кто участвовал в этом процессе. Считаю, что мы должны обратиться к Владимиру Владимировичу с благодарственным письмом... Предлагаю возгласить многолетие президенту нашей страны", – привел слова патриарха Кирилла на открытии заседания сайт Русской православной церкви. "И дай Бог, чтобы это доброе начинание — возвращение святынь — имело и свое продолжение", – заключил патриарх. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.

https://ria.ru/20230515/troitsa-1871948984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, александр невский, сергий радонежский, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра, государственный эрмитаж