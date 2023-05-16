Рейтинг@Mail.ru
РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы" - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:01 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872184914.html
РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы"
РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы" - РИА Новости, 16.05.2023
РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) выразил надежду, что начавшаяся передача... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:01
2023-05-16T16:01
религия
россия
владимир путин
александр невский
сергий радонежский
русская православная церковь
свято-троицкая сергиева лавра
государственный эрмитаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803066472_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96802a928b1b71412fbb251b7d31e99c.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) выразил надежду, что начавшаяся передача национализированных святынь РПЦ продолжится, он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за историческое решение о передаче "Троицы" Андрея Рублева Церкви и предложил Синоду направить президенту благодарственное письмо. Ранее Путин принял решение о передаче "Троицы" РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Раку (гробницу) святого благоверного князя Александра Невского передадут из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, сообщил ранее музей. "Хотел бы выразить глубочайшую благодарность Владимиру Владимировичу Путину и всем его сотрудникам, кто участвовал в этом процессе. Считаю, что мы должны обратиться к Владимиру Владимировичу с благодарственным письмом... Предлагаю возгласить многолетие президенту нашей страны", – привел слова патриарха Кирилла на открытии заседания сайт Русской православной церкви. "И дай Бог, чтобы это доброе начинание — возвращение святынь — имело и свое продолжение", – заключил патриарх. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
https://ria.ru/20230515/troitsa-1871948984.html
https://ria.ru/20230516/ikona-1871995113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803066472_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59bfe99c3fc9d43eb34fab2eca0c467a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, александр невский, сергий радонежский, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра, государственный эрмитаж
Религия, Россия, Владимир Путин, Александр Невский, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Государственный Эрмитаж
РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы"

Синод РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы" Рублева

© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПроповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры, с иконой "Троица" Андрея Рублева
Проповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры, с иконой Троица Андрея Рублева
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Проповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры, с иконой "Троица" Андрея Рублева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) выразил надежду, что начавшаяся передача национализированных святынь РПЦ продолжится, он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за историческое решение о передаче "Троицы" Андрея Рублева Церкви и предложил Синоду направить президенту благодарственное письмо.
Ранее Путин принял решение о передаче "Троицы" РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Раку (гробницу) святого благоверного князя Александра Невского передадут из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, сообщил ранее музей.
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Образ "Троица" Андрея Рублева
15 мая, 17:31
"Хотел бы выразить глубочайшую благодарность Владимиру Владимировичу Путину и всем его сотрудникам, кто участвовал в этом процессе. Считаю, что мы должны обратиться к Владимиру Владимировичу с благодарственным письмом... Предлагаю возгласить многолетие президенту нашей страны", – привел слова патриарха Кирилла на открытии заседания сайт Русской православной церкви.
"И дай Бог, чтобы это доброе начинание — возвращение святынь — имело и свое продолжение", – заключил патриарх.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
Реставратор работает над восстановлением иконы на международной специализированной выставке - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева
Вчера, 08:00
 
РелигияРоссияВладимир ПутинАлександр НевскийСергий РадонежскийРусская православная церковьСвято-Троицкая Сергиева лавраГосударственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала