РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы"
Синод РПЦ направит благодарственное письмо Путину в ответ на передачу "Троицы" Рублева
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПроповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры, с иконой "Троица" Андрея Рублева
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Проповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры, с иконой "Троица" Андрея Рублева. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) выразил надежду, что начавшаяся передача национализированных святынь РПЦ продолжится, он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за историческое решение о передаче "Троицы" Андрея Рублева Церкви и предложил Синоду направить президенту благодарственное письмо.
Ранее Путин принял решение о передаче "Троицы" РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Раку (гробницу) святого благоверного князя Александра Невского передадут из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, сообщил ранее музей.
"Хотел бы выразить глубочайшую благодарность Владимиру Владимировичу Путину и всем его сотрудникам, кто участвовал в этом процессе. Считаю, что мы должны обратиться к Владимиру Владимировичу с благодарственным письмом... Предлагаю возгласить многолетие президенту нашей страны", – привел слова патриарха Кирилла на открытии заседания сайт Русской православной церкви.
"И дай Бог, чтобы это доброе начинание — возвращение святынь — имело и свое продолжение", – заключил патриарх.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.