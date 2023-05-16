"Троицу" Рублева попросили перенести в Храм Христа Спасителя 4 июня
Патриарх Кирилл попросил перенести "Троицу" Рублева в Храм Христа Спасителя 4 июня
Икона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода РПЦ сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении "Троицы" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который Русская православная церковь справляет в 2023 году 4 июня.
"Принимая во внимание особую историко-культурную ценность данной иконы, полагаю правильным в этом году организовать ее принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих. Министерство культуры Российской Федерации не имеет возражений к принесению иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя на означенный период", – привел слова патриарха Кирилла на открытии заседания сайт РПЦ.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.