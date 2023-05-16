https://ria.ru/20230516/troitsa-1872161197.html

"Троицу" Рублева попросили перенести в Храм Христа Спасителя 4 июня

"Троицу" Рублева попросили перенести в Храм Христа Спасителя 4 июня - РИА Новости, 16.05.2023

"Троицу" Рублева попросили перенести в Храм Христа Спасителя 4 июня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода РПЦ сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении "Троицы" Андрея Рублева РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:47

2023-05-16T14:47

2023-05-16T15:20

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871949711_0:338:2048:1490_1920x0_80_0_0_a7c3d2f714c4f455dc7c6888f411e071.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода РПЦ сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении "Троицы" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который Русская православная церковь справляет в 2023 году 4 июня."Принимая во внимание особую историко-культурную ценность данной иконы, полагаю правильным в этом году организовать ее принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих. Министерство культуры Российской Федерации не имеет возражений к принесению иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя на означенный период", – привел слова патриарха Кирилла на открытии заседания сайт РПЦ.Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.

https://ria.ru/20230516/troitsa-1872127982.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)