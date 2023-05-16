https://ria.ru/20230516/trevoga-1872272022.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:33

2023-05-16T22:33

2023-05-16T22:33

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской прозвучал около 21.27 (совпадает с мск). Через некоторое время тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

днепропетровская область

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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, киев