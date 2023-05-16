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В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/trevoga-1872043459.html
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T07:30
2023-05-16T07:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровская область
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 7.09 (совпадает с мск). Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве, по данным главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, работала ПВО.
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украина
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, владимир зеленский, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкВид на Днепропетровск
Вид на Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Вид на Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 7.09 (совпадает с мск).
Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве, по данным главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, работала ПВО.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
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