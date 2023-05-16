https://ria.ru/20230516/trevoga-1872043459.html

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T07:30

2023-05-16T07:30

2023-05-16T07:30

специальная военная операция на украине

в мире

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днепропетровская область

владимир зеленский

андрей ермак

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 7.09 (совпадает с мск). Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве, по данным главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, работала ПВО.

https://ria.ru/20230516/bespilotnik-1872041380.html

украина

киев

днепропетровская область

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в мире, украина, киев, днепропетровская область, владимир зеленский, андрей ермак