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В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T07:30
2023-05-16T07:30
2023-05-16T07:30
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву территории Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 7.09 (совпадает с мск). Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве, по данным главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, работала ПВО.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу