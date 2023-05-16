https://ria.ru/20230516/tramp-1872154702.html
В США демократы готовы лгать, чтобы навредить Трампу, считает эксперт
В США демократы готовы лгать, чтобы навредить Трампу, считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2023
В США демократы готовы лгать, чтобы навредить Трампу, считает эксперт
Доклад спецпрокурора минюста США Джона Дарэма стал свидетельством того, что демократы готовы пойти на различного рода фальсификации, стремясь навредить... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:25
2023-05-16T14:25
2023-05-16T14:25
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Доклад спецпрокурора минюста США Джона Дарэма стал свидетельством того, что демократы готовы пойти на различного рода фальсификации, стремясь навредить экс-президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований, научный сотрудник Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. У правоохранителей и разведсообщества США не было доказательств связей Трампа с Россией, в том числе данных о контактах со спецслужбами РФ, говорится в докладе Дарэма. На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Сокольщик добавил, что с помощью "российского фактора" демократическая партия пыталась оказать давление на политика. "Во внутриполитической борьбе фактор России использовался как инструмент давления на Трампа… Вся проблематика, связанная с Россией, это и контроль над вооружениями и взаимодействие по региональной безопасности", - отметил он. Таким образом, ключевые вопросы во внешней и внутренней политике "оказываются в заложниках" политической борьбы двух американских партий, считает эксперт. "Вопросы стоят не о том, как решить конкретные проблемы, а как добиться и удержать как можно дольше власть. Вне зависимости от того, какие могут быть издержки. Это несёт достаточно серьезные риски и для самих США, и для мира", - заключил он. Вместе с тем ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Портанский считает, что доклад Дарэма в целом не окажет влияния на предвыборную кампанию Трампа. "Вокруг Трампа достаточно много таких скандальных вбросов, и было и сейчас есть… Здесь я не думаю, что будет большое значение иметь. Тем более подобного рода темы уже возникали и общественного мнение остро не прореагирует, и это большого влияния не окажет", - сказал Портанский.
https://ria.ru/20230516/rassledovanie-1872126154.html
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сша, россия, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, роберт мюллер, алексей портанский, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ), Российская академия наук, Роберт Мюллер, Алексей Портанский, В мире
В США демократы готовы лгать, чтобы навредить Трампу, считает эксперт
Эксперт Сокольщик: в США демократы готовы пойти на фальсификации, чтобы навредить Трампу
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Доклад спецпрокурора минюста США Джона Дарэма стал свидетельством того, что демократы готовы пойти на различного рода фальсификации, стремясь навредить экс-президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований, научный сотрудник Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
У правоохранителей и разведсообщества США не было доказательств связей Трампа с Россией
, в том числе данных о контактах со спецслужбами РФ, говорится в докладе Дарэма.
В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер
, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
«
"Общественность и политическая сфера США получила очередное подтверждение того, что Демократическая партия и ее лидеры в период президентства Трампа, в период его предвыборной кампании 2016 года, были готовы на все пойти, в том числе на различного рода подлоги и фальсификации только для того, чтобы навредить Трампу или предъявить ему обвинения", - сказал эксперт.
Сокольщик добавил, что с помощью "российского фактора" демократическая партия пыталась оказать давление на политика. "Во внутриполитической борьбе фактор России использовался как инструмент давления на Трампа… Вся проблематика, связанная с Россией, это и контроль над вооружениями и взаимодействие по региональной безопасности", - отметил он.
Отношения России и Запада неизбежно нормализуются, считают в США
Таким образом, ключевые вопросы во внешней и внутренней политике "оказываются в заложниках" политической борьбы двух американских партий, считает эксперт. "Вопросы стоят не о том, как решить конкретные проблемы, а как добиться и удержать как можно дольше власть. Вне зависимости от того, какие могут быть издержки. Это несёт достаточно серьезные риски и для самих США, и для мира", - заключил он.
Вместе с тем ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Портанский
считает, что доклад Дарэма в целом не окажет влияния на предвыборную кампанию Трампа.
"Вокруг Трампа достаточно много таких скандальных вбросов, и было и сейчас есть… Здесь я не думаю, что будет большое значение иметь. Тем более подобного рода темы уже возникали и общественного мнение остро не прореагирует, и это большого влияния не окажет", - сказал Портанский.
Москва и Пекин все делают правильно. Любовь США нам не светила никогда