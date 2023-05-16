https://ria.ru/20230516/terror-1872191448.html

Климов обвинил Запад в разжигании террора против России

Климов обвинил Запад в разжигании террора против России - РИА Новости, 16.05.2023

Климов обвинил Запад в разжигании террора против России

Страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений, заявил глава комиссии Совфеда РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:22

2023-05-16T16:22

2023-05-16T16:22

россия

калининград

сша

андрей климов

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КАЛИНИНГРАД, 16 мая – РИА Новости. Страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Анализ показал, что в качестве главных инструментов теперь открыто используется террор в отношении жителей России, а также разжигание внутри нашей страны межрелигиозной, межнациональной розни и разнообразных сепаратистских настроений", - сказал сенатор в ходе выездного заседания комиссии в Калининграде. Парламентарий отметил, что используются все методы - "от подкупа до политических убийств, от шквальных информационных атак до массированных ракетно-артиллерийских обстрелов мирных городов и сёл нашей страны". "Одновременно иностранными фондами по заказам правительственных структур США публикуются провокационные псевдоисследования под названиями типа "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России" и тому подобные деструктивные материалы. Было бы наивным полагать, что такого рода деяния закончатся лишь шумными политическими спектаклями в вашингтонских, лондонских, брюссельских, киевских, прибалтийских, варшавских, пражских и иных декорациях", - добавил он. В связи с этим, подчеркнул Климов, следует уделять особое внимание "гармонизации межнациональных отношений и противодействию деструктивному национализму". "Именно поэтому в обновленной Концепции внешней политики первым пунктом в списке национальных интересов во внешнеполитической сфере указана "защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации от деструктивного иностранного воздействия", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20230515/udar-1871948320.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872005095.html

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калининград

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининград, сша, андрей климов, совет федерации рф