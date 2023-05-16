Рейтинг@Mail.ru
Климов обвинил Запад в разжигании террора против России - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/terror-1872191448.html
Климов обвинил Запад в разжигании террора против России
Климов обвинил Запад в разжигании террора против России - РИА Новости, 16.05.2023
Климов обвинил Запад в разжигании террора против России
Страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений, заявил глава комиссии Совфеда РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:22
2023-05-16T16:22
россия
калининград
сша
андрей климов
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
КАЛИНИНГРАД, 16 мая – РИА Новости. Страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Анализ показал, что в качестве главных инструментов теперь открыто используется террор в отношении жителей России, а также разжигание внутри нашей страны межрелигиозной, межнациональной розни и разнообразных сепаратистских настроений", - сказал сенатор в ходе выездного заседания комиссии в Калининграде. Парламентарий отметил, что используются все методы - "от подкупа до политических убийств, от шквальных информационных атак до массированных ракетно-артиллерийских обстрелов мирных городов и сёл нашей страны". "Одновременно иностранными фондами по заказам правительственных структур США публикуются провокационные псевдоисследования под названиями типа "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России" и тому подобные деструктивные материалы. Было бы наивным полагать, что такого рода деяния закончатся лишь шумными политическими спектаклями в вашингтонских, лондонских, брюссельских, киевских, прибалтийских, варшавских, пражских и иных декорациях", - добавил он. В связи с этим, подчеркнул Климов, следует уделять особое внимание "гармонизации межнациональных отношений и противодействию деструктивному национализму". "Именно поэтому в обновленной Концепции внешней политики первым пунктом в списке национальных интересов во внешнеполитической сфере указана "защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации от деструктивного иностранного воздействия", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230515/udar-1871948320.html
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872005095.html
россия
калининград
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, сша, андрей климов, совет федерации рф
Россия, Калининград, США, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
Климов обвинил Запад в разжигании террора против России

Сенатор Климов: страны Запада используют террор для запугивания жителей России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 16 мая – РИА Новости. Страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Анализ показал, что в качестве главных инструментов теперь открыто используется террор в отношении жителей России, а также разжигание внутри нашей страны межрелигиозной, межнациональной розни и разнообразных сепаратистских настроений", - сказал сенатор в ходе выездного заседания комиссии в Калининграде.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Киев не удержится от соблазна ударить по России, заявили в дипмиссии
15 мая, 17:23
Парламентарий отметил, что используются все методы - "от подкупа до политических убийств, от шквальных информационных атак до массированных ракетно-артиллерийских обстрелов мирных городов и сёл нашей страны".
"Одновременно иностранными фондами по заказам правительственных структур США публикуются провокационные псевдоисследования под названиями типа "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России" и тому подобные деструктивные материалы. Было бы наивным полагать, что такого рода деяния закончатся лишь шумными политическими спектаклями в вашингтонских, лондонских, брюссельских, киевских, прибалтийских, варшавских, пражских и иных декорациях", - добавил он.
В связи с этим, подчеркнул Климов, следует уделять особое внимание "гармонизации межнациональных отношений и противодействию деструктивному национализму".
"Именно поэтому в обновленной Концепции внешней политики первым пунктом в списке национальных интересов во внешнеполитической сфере указана "защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации от деструктивного иностранного воздействия", - заключил сенатор.
Заседание Совета Безопасности ООН. 15 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян
15 мая, 20:07
 
РоссияКалининградСШААндрей КлимовСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала