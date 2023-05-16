https://ria.ru/20230516/terror-1872191448.html
Климов обвинил Запад в разжигании террора против России
Климов обвинил Запад в разжигании террора против России - РИА Новости, 16.05.2023
Климов обвинил Запад в разжигании террора против России
Страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений, заявил глава комиссии Совфеда РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:22
2023-05-16T16:22
2023-05-16T16:22
россия
калининград
сша
андрей климов
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая – РИА Новости. Страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Анализ показал, что в качестве главных инструментов теперь открыто используется террор в отношении жителей России, а также разжигание внутри нашей страны межрелигиозной, межнациональной розни и разнообразных сепаратистских настроений", - сказал сенатор в ходе выездного заседания комиссии в Калининграде. Парламентарий отметил, что используются все методы - "от подкупа до политических убийств, от шквальных информационных атак до массированных ракетно-артиллерийских обстрелов мирных городов и сёл нашей страны". "Одновременно иностранными фондами по заказам правительственных структур США публикуются провокационные псевдоисследования под названиями типа "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России" и тому подобные деструктивные материалы. Было бы наивным полагать, что такого рода деяния закончатся лишь шумными политическими спектаклями в вашингтонских, лондонских, брюссельских, киевских, прибалтийских, варшавских, пражских и иных декорациях", - добавил он. В связи с этим, подчеркнул Климов, следует уделять особое внимание "гармонизации межнациональных отношений и противодействию деструктивному национализму". "Именно поэтому в обновленной Концепции внешней политики первым пунктом в списке национальных интересов во внешнеполитической сфере указана "защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации от деструктивного иностранного воздействия", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230515/udar-1871948320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, сша, андрей климов, совет федерации рф
Россия, Калининград, США, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
Климов обвинил Запад в разжигании террора против России
Сенатор Климов: страны Запада используют террор для запугивания жителей России
КАЛИНИНГРАД, 16 мая – РИА Новости. Страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Анализ показал, что в качестве главных инструментов теперь открыто используется террор в отношении жителей России, а также разжигание внутри нашей страны межрелигиозной, межнациональной розни и разнообразных сепаратистских настроений", - сказал сенатор в ходе выездного заседания комиссии в Калининграде
.
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Парламентарий отметил, что используются все методы - "от подкупа до политических убийств, от шквальных информационных атак до массированных ракетно-артиллерийских обстрелов мирных городов и сёл нашей страны".
"Одновременно иностранными фондами по заказам правительственных структур США
публикуются провокационные псевдоисследования под названиями типа "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России" и тому подобные деструктивные материалы. Было бы наивным полагать, что такого рода деяния закончатся лишь шумными политическими спектаклями в вашингтонских, лондонских, брюссельских, киевских, прибалтийских, варшавских, пражских и иных декорациях", - добавил он.
В связи с этим, подчеркнул Климов, следует уделять особое внимание "гармонизации межнациональных отношений и противодействию деструктивному национализму".
"Именно поэтому в обновленной Концепции внешней политики первым пунктом в списке национальных интересов во внешнеполитической сфере указана "защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации от деструктивного иностранного воздействия", - заключил сенатор.
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