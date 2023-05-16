https://ria.ru/20230516/soznanie-1872184614.html

Ученые рассказали о появлении разных форм сознания у животных

Ученые рассказали о появлении разных форм сознания у животных - РИА Новости, 16.05.2023

Ученые рассказали о появлении разных форм сознания у животных

Известные ученые рассказали об исследованиях о появлении сознания, отметили его важность для выживания в процессе эволюции, но разошлись во мнениях о... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:01

2023-05-16T16:01

2023-05-16T16:01

религия

великобритания

индия

россия

татьяна черниговская

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

мгу имени м. в. ломоносова

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 16 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Известные ученые рассказали об исследованиях о появлении сознания, отметили его важность для выживания в процессе эволюции, но разошлись во мнениях о классификации животных и людей в зависимости от наличия и форм сознания. "Сознание возникло в процессе эволюции, естественного отбора. И когнитивное сознание, и чувствование, или феноменальное сознание ощущений", - сказал РИА Новости известный британский нейропсихолог профессор Николас Хамфри из Лондонской школы экономики. С докладом о своих исследованиях он выступил на первой международной конференции "Сознание животных" в индийской Дхарамсале. Многодневный форум, посвященный сознанию разных живых существ, проводится в мае группой ведущих российских и зарубежных исследователей из разных научных областей в рамках диалога с буддийскими учеными, по инициативе Далай-ламы и при его участии. Зрячая слепотаХамфри обучал обезьяну, у которой нет зрительной коры, - и через семь лет она смогла избегать препятствий и даже подбирать разбросанные на полу орехи так, что всем казалось, будто она обладает нормальным зрением. "Однако в ее действиях не было уверенности, словно она сомневалась, может ли видеть, особенно когда была взволнована", - отметил исследователь. Он рассказал, что и человек, которому по медицинским показаниям удалили зрительную кору одного из полушарий, с этой стороны, по его отчетам, не видел, но успешно угадывал предъявляемые ему объекты, чем сам был очень удивлен. "Он был очень удивлен, будто его зрение не связано с ним самим. Это назвали зрячей слепотой… Никто не ожидал такой разницы между ощущением и восприятием", - добавил Хамфри. По его словам, "пациенты со зрячей слепотой не могли присвоить себе ощущение – им казалось, что зрительное восприятие не связано с ними самими". "Представьте: если бы у нас не было никакого чувственного опыта? Тогда наше "я" просто исчезло бы… Если убрать феноменальный опыт, то "я" прекратит свое существование. А если этот опыт вернуть, то "я" снова появится", - сказал Хамфри на конференции. Стать собойПрофессор уверен, что именно в результате естественного отбора "мы стали верить в свою исключительность, стали собой". "И скоро поняли, что и другие представители нашего вида обладают чувствованием (осознанием) себя. Мы можем представить себя на их месте и почувствовать то, что чувствуют они", - добавил Хамфри. По его словам, "если чувствование передано нам предками, феноменальные ощущения, феноменальный опыт присутствуют и у них". "Обладание таким сознанием улучшает личное и коллективное выживание. Это достаточно новая эволюционная инновация", - считает Хамфри. ТеплокровностьУченый отметил, что такое "чувствование не могло появиться раньше, чем появились теплокровные животные, около 200 миллионов лет назад". "У них больше причин думать о себе как об индивидах. Теплокровность очень повышает активность мозга", - пояснил Хамфри. Так, по его мнению, "осьминоги вряд ли обладают способностью чувствовать удовольствия, думать о себе как об индивидуумах, заботиться друг о друге". "Новые гены не будут поддержаны естественным отбором, когда они не связаны с выживанием осьминога", - предположил ученый. Классы животныхПрофессор Хамфри разделил животных на три класса в зависимости от сознания. "Первый - это не обладающие сознанием животные, такие как черви и медузы. Второй – животные, имеющие когнитивное сознание, но не имеющие чувственного, феноменального: например, пчелы и осьминоги. И наконец, третий – те, кто обладает и когнитивным сознанием, и феноменальными ощущениями: например, попугаи, собаки и люди", - сообщил исследователь. Однако другой известный специалист - профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка, также занимающаяся вопросами эволюции, не разделяет предложенную Хамфри классификацию животных. "Я не согласна с таким разграничением животных на "условных зомби" и "сознательных", - сказала Яблонка. Ассоциативное обучениеЯблонка тоже полагает, что сознание "возникло в процессе эволюции" и создает "новое царство целей". А "маркером минимального сознания", согласно ее теории, является способность формировать сложные ассоциации - "неограниченное ассоциативное обучение". "Оно и явилось квантовым скачком в эволюции, стало драйвером адаптивности, привело к кооперированным моделям поведения", - отметила профессор. По ее словам, люди по природе обладают желанием знать, исследовать, потому что это приносит радость. При этом у знаний есть и "темная сторона" - страдание. И все это "эволюционно обосновано, повышает адаптивность", пояснила Яблонка. "Чтобы сбалансировать негативный опыт, развилось забывание. Люди также, может быть, могут избавляться от страданий через медитацию. Но животные на это вряд ли способны, так как для медитации нужна определенная структура мозга", - считает профессор. "Сознание животных"На Первую международную конференцию "Сознание животных", которая проходит в мае в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы, приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Среди них директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, академик Павел Балабан, известные геше (доктора буддийской философии), монахи-исследователи. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

https://ria.ru/20230515/pchely-1871909137.html

https://ria.ru/20230515/soznanie-1871903219.html

https://ria.ru/20230512/tukdam-1871387563.html

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великобритания, индия, россия, татьяна черниговская , российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, мгу имени м. в. ломоносова