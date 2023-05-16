https://ria.ru/20230516/soltanovskiy-1872101279.html

Биография Ивана Солтановского

Биография Ивана Солтановского - РИА Новости, 16.05.2023

Биография Ивана Солтановского

Российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Ватикане Иван Дмитриевич Солтановский родился 6 апреля 1955 года в Ленинграде (ныне –... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:05

2023-05-16T12:05

2023-05-16T12:15

справки

иван солтановский

санкт-петербург

отставки и назначения - новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151284/44/1512844466_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_7b8b840c0b2ee1c5b90bb119ad96c157.jpg

Российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Ватикане Иван Дмитриевич Солтановский родился 6 апреля 1955 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург).В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО, ныне – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации). Кандидат исторических наук.С 1977 года работает в системе МИД СССР и России.В 1977-1993 годах занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом в посольствах и Генконсульствах СССР и России в Пакистане и Индии.В 1993-1996 годах был советником Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.В 1996-2000 годах – советник постоянного представительства России при ОБСЕ (Вена, Австрия).В 2000-2003 годах занимал должности начальника отдела, заместителя директора Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.В 2003-2009 годах – заместитель постоянного представителя РФ при НАТО (Брюссель, Бельгия).В 2009-2011 годах был заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.В 2011-2015 годах – директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.С 1 октября 2015 года занимал должность постоянного представителя РФ при Совете Европы в Страсбурге (Франция).22 ноября 2022 года указом президента РФ освобожден от этой должности.16 мая 2023 года президент России назначил Ивана Солтановского Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Ватикане. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2016).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996), орденом Дружбы (2009), орденом Почета (2020), и другими наградами.Владеет английским, французским, урду, немецким и испанским языками.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, иван солтановский, санкт-петербург, отставки и назначения - новости