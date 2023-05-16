https://ria.ru/20230516/soltanovskiy-1872101279.html
Биография Ивана Солтановского
Биография Ивана Солтановского - РИА Новости, 16.05.2023
Биография Ивана Солтановского
Российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Ватикане Иван Дмитриевич Солтановский родился 6 апреля 1955 года в Ленинграде (ныне –... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:05
2023-05-16T12:05
2023-05-16T12:15
справки
иван солтановский
санкт-петербург
отставки и назначения - новости
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Российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Ватикане Иван Дмитриевич Солтановский родился 6 апреля 1955 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург).В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО, ныне – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации). Кандидат исторических наук.С 1977 года работает в системе МИД СССР и России.В 1977-1993 годах занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом в посольствах и Генконсульствах СССР и России в Пакистане и Индии.В 1993-1996 годах был советником Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.В 1996-2000 годах – советник постоянного представительства России при ОБСЕ (Вена, Австрия).В 2000-2003 годах занимал должности начальника отдела, заместителя директора Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.В 2003-2009 годах – заместитель постоянного представителя РФ при НАТО (Брюссель, Бельгия).В 2009-2011 годах был заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.В 2011-2015 годах – директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.С 1 октября 2015 года занимал должность постоянного представителя РФ при Совете Европы в Страсбурге (Франция).22 ноября 2022 года указом президента РФ освобожден от этой должности.16 мая 2023 года президент России назначил Ивана Солтановского Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Ватикане. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2016).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996), орденом Дружбы (2009), орденом Почета (2020), и другими наградами.Владеет английским, французским, урду, немецким и испанским языками.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, иван солтановский, санкт-петербург, отставки и назначения - новости
Справки, Иван Солтановский, Санкт-Петербург, Отставки и назначения - Новости
Российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Ватикане Иван Дмитриевич Солтановский родился 6 апреля 1955 года
в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург).
В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО, ныне – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации). Кандидат исторических наук.
С 1977 года работает в системе МИД СССР и России.
В 1977-1993 годах занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом в посольствах и Генконсульствах СССР и России в Пакистане и Индии.
В 1993-1996 годах был советником Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.
В 1996-2000 годах – советник постоянного представительства России при ОБСЕ (Вена, Австрия).
В 2000-2003 годах занимал должности начальника отдела, заместителя директора Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.
В 2003-2009 годах – заместитель постоянного представителя РФ при НАТО (Брюссель, Бельгия).
В 2009-2011 годах был заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
В 2011-2015 годах – директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
С 1 октября 2015 года занимал должность
постоянного представителя РФ при Совете Европы в Страсбурге (Франция).
22 ноября 2022 года указом
президента РФ освобожден от этой должности.
16 мая 2023 года президент России назначил
Ивана Солтановского Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Ватикане.
Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2016
).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996
), орденом Дружбы (2009
), орденом Почета (2020
), и другими наградами.
Владеет английским, французским, урду, немецким и испанским языками.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников