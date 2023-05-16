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В Молдавии опротестовали незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту
В Молдавии опротестовали незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту - РИА Новости, 16.05.2023
В Молдавии опротестовали незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту
Партия социалистов Молдавии опротестовала незаконные штрафы, выписанные полицией гражданам за ношение георгиевской ленты 9 мая, сообщил лидер политсилы,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:09
2023-05-16T16:09
2023-05-16T16:10
в мире
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии опротестовала незаконные штрафы, выписанные полицией гражданам за ношение георгиевской ленты 9 мая, сообщил лидер политсилы, экс-президент Игорь Додон в Telegram-канале. Ранее Партия социалистов обещала оказать юридическую помощь всем жителям Молдавии, которые были оштрафованы за ношение георгиевской ленты в День Победы. "Как и обещали, вместе с коллегами опротестовали незаконно выписанные за ношение Георгиевской ленты штрафы. Память священна, и не нужно бояться отстаивать свою позицию. Правда на нашей стороне", - написал Додон. Он отметил, что недавно суд в Кишиневе отменил решение о штрафе в отношении депутата-социалиста Эдуарда Смирнова. Судья принял к сведению, что протокол был составлен с нарушением процедуры. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
https://ria.ru/20230510/lenta-1870784542.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, день победы
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, День Победы
В Молдавии опротестовали незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту
Додон: соцпартия Молдавии опротестовала незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости.
Партия социалистов Молдавии опротестовала незаконные штрафы, выписанные полицией гражданам за ношение георгиевской ленты 9 мая, сообщил лидер политсилы, экс-президент Игорь Додон в Telegram-канале
.
Ранее Партия социалистов обещала оказать юридическую помощь всем жителям Молдавии, которые были оштрафованы за ношение георгиевской ленты в День Победы.
"Как и обещали, вместе с коллегами опротестовали незаконно выписанные за ношение Георгиевской ленты штрафы. Память священна, и не нужно бояться отстаивать свою позицию. Правда на нашей стороне", - написал Додон.
Он отметил, что недавно суд в Кишиневе
отменил решение о штрафе в отношении депутата-социалиста Эдуарда Смирнова. Судья принял к сведению, что протокол был составлен с нарушением процедуры.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту