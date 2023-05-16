Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии опротестовали незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 16.05.2023 (обновлено: 16:10 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/shtraf-1872188065.html
В Молдавии опротестовали незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту
В Молдавии опротестовали незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту - РИА Новости, 16.05.2023
В Молдавии опротестовали незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту
Партия социалистов Молдавии опротестовала незаконные штрафы, выписанные полицией гражданам за ношение георгиевской ленты 9 мая, сообщил лидер политсилы,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:09
2023-05-16T16:10
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730104803_0:293:3078:2024_1920x0_80_0_0_4e9350dac5dbcf12d08271d6fc344371.jpg
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии опротестовала незаконные штрафы, выписанные полицией гражданам за ношение георгиевской ленты 9 мая, сообщил лидер политсилы, экс-президент Игорь Додон в Telegram-канале. Ранее Партия социалистов обещала оказать юридическую помощь всем жителям Молдавии, которые были оштрафованы за ношение георгиевской ленты в День Победы. "Как и обещали, вместе с коллегами опротестовали незаконно выписанные за ношение Георгиевской ленты штрафы. Память священна, и не нужно бояться отстаивать свою позицию. Правда на нашей стороне", - написал Додон. Он отметил, что недавно суд в Кишиневе отменил решение о штрафе в отношении депутата-социалиста Эдуарда Смирнова. Судья принял к сведению, что протокол был составлен с нарушением процедуры. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
https://ria.ru/20230510/lenta-1870784542.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730104803_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_e06e75fa7124f6f650eddeb045f59f73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, день победы
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, День Победы
В Молдавии опротестовали незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту

Додон: соцпартия Молдавии опротестовала незаконно выписанные штрафы за георгиевскую ленту

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкВолонтер закрепляет Георгиевскую ленточку
Волонтер закрепляет Георгиевскую ленточку - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в медиабанк
Волонтер закрепляет Георгиевскую ленточку. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии опротестовала незаконные штрафы, выписанные полицией гражданам за ношение георгиевской ленты 9 мая, сообщил лидер политсилы, экс-президент Игорь Додон в Telegram-канале.
Ранее Партия социалистов обещала оказать юридическую помощь всем жителям Молдавии, которые были оштрафованы за ношение георгиевской ленты в День Победы.
"Как и обещали, вместе с коллегами опротестовали незаконно выписанные за ношение Георгиевской ленты штрафы. Память священна, и не нужно бояться отстаивать свою позицию. Правда на нашей стороне", - написал Додон.
Он отметил, что недавно суд в Кишиневе отменил решение о штрафе в отношении депутата-социалиста Эдуарда Смирнова. Судья принял к сведению, что протокол был составлен с нарушением процедуры.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту
10 мая, 14:13
 
В миреМолдавияКишиневИгорь ДодонДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала