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Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии - РИА Новости, 16.05.2023
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12:23 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/shor-1872106443.html
Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии
Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии - РИА Новости, 16.05.2023
Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии
Молдавская оппозиционная партия "Шор" будет добиваться проведения референдума в стране, каким курсом должна идти Молдавия во внешней политике, заявил лидер... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:23
2023-05-16T12:23
в мире
молдавия
илан шор
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" будет добиваться проведения референдума в стране, каким курсом должна идти Молдавия во внешней политике, заявил лидер партии Илан Шор. "Я как лидер оппозиционной партии буквально завтра выступлю с заявлением. Мы собираем совет партии. Мы будем требовать немедленно проведение референдума о внешнем курсе", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24". По словам лидера партии, власти Молдавии насаждают прозападный курс, и он представляет собой "дешевый фейк". "В конституции Республики Молдова четко прописан нейтралитет. Мы нейтральная страна. Мы маленькая страна", - добавил Шор.
https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872090473.html
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в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии

Илан Шор заявил, что будет добиваться проведения референдума о внешнем курсе Молдавии

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" будет добиваться проведения референдума в стране, каким курсом должна идти Молдавия во внешней политике, заявил лидер партии Илан Шор.
"Я как лидер оппозиционной партии буквально завтра выступлю с заявлением. Мы собираем совет партии. Мы будем требовать немедленно проведение референдума о внешнем курсе", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".
По словам лидера партии, власти Молдавии насаждают прозападный курс, и он представляет собой "дешевый фейк".
"В конституции Республики Молдова четко прописан нейтралитет. Мы нейтральная страна. Мы маленькая страна", - добавил Шор.
Голосование во втором туре выборов главы Гагаузии - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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В миреМолдавияИлан Шор
 
 
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