https://ria.ru/20230516/shor-1872106443.html

Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии

Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии - РИА Новости, 16.05.2023

Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии

Молдавская оппозиционная партия "Шор" будет добиваться проведения референдума в стране, каким курсом должна идти Молдавия во внешней политике, заявил лидер... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:23

2023-05-16T12:23

2023-05-16T12:23

в мире

молдавия

илан шор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" будет добиваться проведения референдума в стране, каким курсом должна идти Молдавия во внешней политике, заявил лидер партии Илан Шор. "Я как лидер оппозиционной партии буквально завтра выступлю с заявлением. Мы собираем совет партии. Мы будем требовать немедленно проведение референдума о внешнем курсе", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24". По словам лидера партии, власти Молдавии насаждают прозападный курс, и он представляет собой "дешевый фейк". "В конституции Республики Молдова четко прописан нейтралитет. Мы нейтральная страна. Мы маленькая страна", - добавил Шор.

https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872090473.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, илан шор