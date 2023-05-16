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Биография Николая Шаклеина

Биография Николая Шаклеина - РИА Новости, 16.05.2023

Биография Николая Шаклеина

Российский государственный деятель, бывший губернатор Кировской области Николай Иванович Шаклеин родился 20 декабря 1943 года в деревне Коршуниха... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:46

2023-05-16T11:46

2023-05-16T11:46

справки

николай шаклеин

кировская область

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Российский государственный деятель, бывший губернатор Кировской области Николай Иванович Шаклеин родился 20 декабря 1943 года в деревне Коршуниха Кирово-Чепецкого района Кировской области.В 1973 году окончил заочное отделение юридического факультета Пермского государственного университета им. А.М. Горького по специальности "правоведение". Доктор юридических наук.Трудовую деятельность начал в 1959 году слесарем на Кировском машиностроительном заводе. С 1971 по 1987 год работал в органах прокуратуры Кировской области, прошел путь от стажера до прокурора области. Неоднократно избирался депутатом Кировского областного совета народных депутатов. В 1987 году был переведен в Москву, в отдел административных органов ЦК КПСС.В 1990 году был назначен заместителем генерального прокурора Российской Федерации.С 1994 года был первым заместителем главы администрации Кировской области.В марте 1997 года был избран депутатом Государственной Думы второго созыва (1995-1999) на дополнительных выборах по Кировскому одномандатному избирательному округу №92. Работал в комитете по законодательству и судебно-правовой реформе.В декабре 1999 года был повторно избран депутатом Государственной Думы по тому же округу и вошел в состав депутатской группы "Регионы России". Был заместителем председателя Комитета по государственному строительству, членом Комиссии по борьбе с коррупцией. С 1998 года по 2003 год являлся членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).В 2003 году баллотировался на очередных выборах губернатора Кировской области, в первом туре 7 декабря занял первое место среди 11 кандидатов, набрав 33,8% голосов избирателей и вышел во второй тур. По итогам второго тура 21 декабря 2003 года был избран на пост губернатора области, получив поддержку 62,77% избирателей. Вступил в должность губернатора 14 января 2004 года (полномочия истекли 14 января 2009 года).26 марта 2009 года депутаты Законодательного Собрания Кировской области утвердили кандидатуру Николая Шаклеина представителем области в Совете Федерации РФ.С апреля по май 2009 года был членом комитета СФ по правовым и судебным вопросам, с мая 2009 года по ноябрь 2011 года – заместитель председателя комитета СФ по правовым и судебным вопросам, с июля 2009 года по ноябрь 2011 входил в комиссию СФ по культуре. С ноября по декабрь 2011 года – первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. С 16 января 2012 года по 13 мая 2019 года возглавлял Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). В последние годы был советником ректора Волго-Вятский института Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).Николай Шаклеин – почетный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист России (1999).В 2009 году ему была объявлена благодарность президента РФ.В декабре 2017 года Николай Шаклеин за большой личный вклад в обучение и подготовку юридических кадров был награжден Высшей юридической премией Ассоциации юристов России в номинации "Юридическое образование и воспитание".16 мая 2023 года стало известно, что Николай Шаклеин скончался после продолжительной болезни. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, николай шаклеин, кировская область