https://ria.ru/20230516/shaklein-1872065965.html

Умер экс-губернатор Кировской области Шаклеин

Умер экс-губернатор Кировской области Шаклеин - РИА Новости, 16.05.2023

Умер экс-губернатор Кировской области Шаклеин

Экс- губернатор Кировской области, бывший депутат Госдумы и член Совфеда Николай Шаклеин скончался в возрасте 79 лет, написал в телеграм-канале глава региона... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:56

2023-05-16T09:56

2023-05-16T10:12

кировская область

николай шаклеин

госдума рф

совет федерации рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16667/17/166671718_0:480:2000:1605_1920x0_80_0_0_37be2b8094dce9f87e0e6d78551f0993.jpg

УФА, 16 мая - РИА Новости. Экс- губернатор Кировской области, бывший депутат Госдумы и член Совфеда Николай Шаклеин скончался в возрасте 79 лет, написал в телеграм-канале глава региона Александр Соколов."После продолжительной болезни скончался Николай Иванович Шаклеин. Ему было 79 лет",- сообщил Соколов.Он отметил, что жизнь Николая Ивановича неразрывно связана с Кировской областью. С 2004 по 2009 годы он работал на посту губернатора, представлял интересы региона в Совете Федерации и Государственной Думе. Работал в органах прокуратуры России."Отличный правовед, он приложил свои знания для разработки Кодекса об административных правонарушениях России. Коллеги отзываются о нем как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича", - добавил Соколов.Шаклеин родился 20 декабря 1943 года. Возглавлял Кировскую область с 14 января 2004 по 14 января 2009 года, был членом Совета Федерации России от региона до 2011 года, был депутатом Государственной Думы с 1997 по 2003 годы. Также с 2012 по 2019 года руководил Волго-Вятским институтом, филиалом университета имени Кутафина.

https://ria.ru/20230505/rezhim-1869998978.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кировская область, николай шаклеин, госдума рф, совет федерации рф, политика