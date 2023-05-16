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В белгородском селе организовали производство маскировочных сетей - РИА Новости, 16.05.2023
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14:04 16.05.2023 (обновлено: 15:42 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/seti-1872148788.html
В белгородском селе организовали производство маскировочных сетей
В белгородском селе организовали производство маскировочных сетей - РИА Новости, 16.05.2023
В белгородском селе организовали производство маскировочных сетей
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут в две смены маскировочные сети размером 8 на 9 метров для нужд военных, свой волонтерский отряд они назвали РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:04
2023-05-16T15:42
надежные люди
белгород
белгородская область
общество
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут в две смены маскировочные сети размером 8 на 9 метров для нужд военных, свой волонтерский отряд они назвали "Сети Победы", рассказала РИА Новости глава поселения Ольга Лавриненко. К Ольге, как к главе поселения, часто обращалась руководитель волонтерского отряда "Феникс" за помощью, такой, как испечь печенье бойцам или приготовить квашенную капусту. В конце прошлого года она привезла им мешок с сетью длиной 100 метров и попросила помочь с изготовлением больших маскировочных сетей. По запросу от военных, сети нужны были 8 на 9 метров и белого цвета. Глава поселения собрала у жителей ненужные простыни, пододеяльники, их разрезали на лоскуты и вязали сети. "Мы не думали, как это будет выглядеть и как это будет сложно… Зимой односельчанам нечего делать, предложила обзвонить тех, кто вышел на пенсию, не помогут ли они нам", - рассказала Лавриненко. Неравнодушных людей собралось 50 человек, свой отряд они назвали "Сети Победы". По словам Ольги, в нем женщины 50-65 лет, самой старшей 86 лет. По ее словам, труд очень тяжелый, кропотливый, напрягается зрение, устают руки. Благодаря усилиям женщин удалось связать 40 сетей размером 8 на 9 метров. Плетение одной занимало полтора дня, вязали в две смены с 9 утра до 6 часов вечера. "Мы посчитали, сколько мы ленточек на одну сеть вяжем, один квадратик сети 5 на 5 сантиметров, и с четырех сторон на каждый узелок она вяжется. Я насчитала 64 тысячи ленточек на одну сеть нужно навязать", - рассказала Ольга. Она по возможности старается отметить работу односельчан, поздравляет с праздниками, покупает подарки. Рассказала, что сами бойцы организовали трогательное мероприятие на 8 Марта для женщин, благодарили за сети, подарили цветы. Сейчас работу по изготовлению ленточек для сетей им облегчает специальный станок. Его схему нашли в интернете и произвели на мебельной фабрике в Белгороде. "Мы поняли технологию, как это быстро все происходит, три человека справляются с этой задачей… Получается красивая, как фабричной вязки сеть", - сказала Лавриненко. Маскировочные сети являются важным элементом военной тактики, которая используется для скрытия техники и военных объектов от вражеского разведывательного действия. Такая сеть может в прямом смысле спасти жизнь.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871643332.html
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белгород, белгородская область, общество
Надежные люди, Белгород, Белгородская область, Общество
В белгородском селе организовали производство маскировочных сетей

Глава села под Белгородом организовала производство маскировочных сетей для военных

© Фото предоставлено Ольгой ЛавриненкоЖенщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
© Фото предоставлено Ольгой Лавриненко
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут в две смены маскировочные сети размером 8 на 9 метров для нужд военных, свой волонтерский отряд они назвали "Сети Победы", рассказала РИА Новости глава поселения Ольга Лавриненко.
К Ольге, как к главе поселения, часто обращалась руководитель волонтерского отряда "Феникс" за помощью, такой, как испечь печенье бойцам или приготовить квашенную капусту. В конце прошлого года она привезла им мешок с сетью длиной 100 метров и попросила помочь с изготовлением больших маскировочных сетей. По запросу от военных, сети нужны были 8 на 9 метров и белого цвета. Глава поселения собрала у жителей ненужные простыни, пододеяльники, их разрезали на лоскуты и вязали сети.
© Фото предоставлено Ольгой ЛавриненкоЖенщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
© Фото предоставлено Ольгой Лавриненко
1 из 3
© Фото предоставлено Ольгой ЛавриненкоЖенщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
© Фото предоставлено Ольгой Лавриненко
2 из 3
© Фото предоставлено Ольгой ЛавриненкоЖенщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
© Фото предоставлено Ольгой Лавриненко
3 из 3
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
© Фото предоставлено Ольгой Лавриненко
1 из 3
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
© Фото предоставлено Ольгой Лавриненко
2 из 3
Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут маскировочные сети для военных
© Фото предоставлено Ольгой Лавриненко
3 из 3
"Мы не думали, как это будет выглядеть и как это будет сложно… Зимой односельчанам нечего делать, предложила обзвонить тех, кто вышел на пенсию, не помогут ли они нам", - рассказала Лавриненко.
Неравнодушных людей собралось 50 человек, свой отряд они назвали "Сети Победы". По словам Ольги, в нем женщины 50-65 лет, самой старшей 86 лет. По ее словам, труд очень тяжелый, кропотливый, напрягается зрение, устают руки. Благодаря усилиям женщин удалось связать 40 сетей размером 8 на 9 метров. Плетение одной занимало полтора дня, вязали в две смены с 9 утра до 6 часов вечера.
"Мы посчитали, сколько мы ленточек на одну сеть вяжем, один квадратик сети 5 на 5 сантиметров, и с четырех сторон на каждый узелок она вяжется. Я насчитала 64 тысячи ленточек на одну сеть нужно навязать", - рассказала Ольга.
Она по возможности старается отметить работу односельчан, поздравляет с праздниками, покупает подарки. Рассказала, что сами бойцы организовали трогательное мероприятие на 8 Марта для женщин, благодарили за сети, подарили цветы.
Сейчас работу по изготовлению ленточек для сетей им облегчает специальный станок. Его схему нашли в интернете и произвели на мебельной фабрике в Белгороде. "Мы поняли технологию, как это быстро все происходит, три человека справляются с этой задачей… Получается красивая, как фабричной вязки сеть", - сказала Лавриненко.
Маскировочные сети являются важным элементом военной тактики, которая используется для скрытия техники и военных объектов от вражеского разведывательного действия. Такая сеть может в прямом смысле спасти жизнь.
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