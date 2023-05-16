https://ria.ru/20230516/seti-1872148788.html

В белгородском селе организовали производство маскировочных сетей

В белгородском селе организовали производство маскировочных сетей - РИА Новости, 16.05.2023

В белгородском селе организовали производство маскировочных сетей

Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут в две смены маскировочные сети размером 8 на 9 метров для нужд военных, свой волонтерский отряд они назвали РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:04

2023-05-16T14:04

2023-05-16T15:42

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Женщины в селе Дмитриевка Белгородской области вяжут в две смены маскировочные сети размером 8 на 9 метров для нужд военных, свой волонтерский отряд они назвали "Сети Победы", рассказала РИА Новости глава поселения Ольга Лавриненко. К Ольге, как к главе поселения, часто обращалась руководитель волонтерского отряда "Феникс" за помощью, такой, как испечь печенье бойцам или приготовить квашенную капусту. В конце прошлого года она привезла им мешок с сетью длиной 100 метров и попросила помочь с изготовлением больших маскировочных сетей. По запросу от военных, сети нужны были 8 на 9 метров и белого цвета. Глава поселения собрала у жителей ненужные простыни, пододеяльники, их разрезали на лоскуты и вязали сети. "Мы не думали, как это будет выглядеть и как это будет сложно… Зимой односельчанам нечего делать, предложила обзвонить тех, кто вышел на пенсию, не помогут ли они нам", - рассказала Лавриненко. Неравнодушных людей собралось 50 человек, свой отряд они назвали "Сети Победы". По словам Ольги, в нем женщины 50-65 лет, самой старшей 86 лет. По ее словам, труд очень тяжелый, кропотливый, напрягается зрение, устают руки. Благодаря усилиям женщин удалось связать 40 сетей размером 8 на 9 метров. Плетение одной занимало полтора дня, вязали в две смены с 9 утра до 6 часов вечера. "Мы посчитали, сколько мы ленточек на одну сеть вяжем, один квадратик сети 5 на 5 сантиметров, и с четырех сторон на каждый узелок она вяжется. Я насчитала 64 тысячи ленточек на одну сеть нужно навязать", - рассказала Ольга. Она по возможности старается отметить работу односельчан, поздравляет с праздниками, покупает подарки. Рассказала, что сами бойцы организовали трогательное мероприятие на 8 Марта для женщин, благодарили за сети, подарили цветы. Сейчас работу по изготовлению ленточек для сетей им облегчает специальный станок. Его схему нашли в интернете и произвели на мебельной фабрике в Белгороде. "Мы поняли технологию, как это быстро все происходит, три человека справляются с этой задачей… Получается красивая, как фабричной вязки сеть", - сказала Лавриненко. Маскировочные сети являются важным элементом военной тактики, которая используется для скрытия техники и военных объектов от вражеского разведывательного действия. Такая сеть может в прямом смысле спасти жизнь.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871643332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгород, белгородская область, общество