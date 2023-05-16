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Эксперт считает, что страны Средней Азии не поддержат санкции против России - РИА Новости, 16.05.2023
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13:22 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872130111.html
Эксперт считает, что страны Средней Азии не поддержат санкции против России
Эксперт считает, что страны Средней Азии не поддержат санкции против России - РИА Новости, 16.05.2023
Эксперт считает, что страны Средней Азии не поддержат санкции против России
Страны Средней Азии с большой долей вероятности не пойдут на поддержку антироссийских санкций, несмотря на сильное давление со стороны Запада, заявил РИА... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:22
2023-05-16T13:22
цены на нефть
россия
средняя азия
центральная азия
федор лукьянов
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Страны Средней Азии с большой долей вероятности не пойдут на поддержку антироссийских санкций, несмотря на сильное давление со стороны Запада, заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. "Мое мнение: они на санкции, скорее всего, не пойдут, потому что санкции им чрезвычайно пагубны… Степень взаимной зависимости экономик (Средней Азии и России) нарастает", - сказал Лукьянов. Он отметил, что даже для Европы, несмотря на ее высокий уровень экономического развития, "введение массированных антироссийских санкций привело к существенным проблемам в экономике, к перестройке экономики в том направлении, которое не ожидалось", а может быть - даже ведет "к некоторой примитивизации экономики". "А что говорить о Центральной Азии, которая только-только становится на ноги после долгих лет и десятилетий потрясений? Им чрезвычайно некстати вводить что бы то ни было против России. Но они будут стараться лавировать", - считает эксперт. При этом на страны Центральной Азии оказывается чрезвычайно большое давление со стороны США, прежде всего их "всеми правдами и неправдами пытаются принудить к соблюдению антироссийских санкций – в идеале, к присоединению к ним, или хотя бы к соблюдению". "И об этом они сообщают российской стороне, подробно информируя, какая работа с ними ведется. Сам факт того, что они сообщают и делятся, показывает, что они ищут возможности, как сохранить отношения (с Россией)… Работа (со стороны Запада) идет, равно как идет с их стороны и поиск того, как этого избежать. Это не оценка, это факт... Ряд стран маневрируют - по крайней мере, делают заявления, что не собираются помогать России обходить санкции – Казахстан тот же самый", - отметил Лукьянов. По его оценке, в силу сложившихся обстоятельств начинают сильно расходиться два уровня взаимодействия между Россией и Средней Азией – практическое и политическое. "Экономическое направление очень активизировалось, интенсифицировалось в последний год…. А вот политическая часть, то есть выступления идут в другую сторону, потому что ни одна страна не заинтересована в том, чтобы на нее целенаправленно давили США. Никто не будет делать заявления, что мы плевать хотели на ваши санкции. То есть все делают те или иные заявления, чтобы обозначить, что они как бы вне игры", - отметил эксперт. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230210/raschety-1851017313.html
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средняя азия
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цены на нефть, россия, средняя азия, центральная азия, федор лукьянов, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Цены на нефть, Россия, Средняя Азия, Центральная Азия, Федор Лукьянов, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Эксперт считает, что страны Средней Азии не поддержат санкции против России

Эксперт Лукьянов: страны Средней Азии, скорее всего, не поддержат санкции против России

© Pixabay / Pixabay / falcoВид на Ташкент
Вид на Ташкент - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Pixabay / Pixabay / falco
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Страны Средней Азии с большой долей вероятности не пойдут на поддержку антироссийских санкций, несмотря на сильное давление со стороны Запада, заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
"Мое мнение: они на санкции, скорее всего, не пойдут, потому что санкции им чрезвычайно пагубны… Степень взаимной зависимости экономик (Средней Азии и России) нарастает", - сказал Лукьянов.
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Он отметил, что даже для Европы, несмотря на ее высокий уровень экономического развития, "введение массированных антироссийских санкций привело к существенным проблемам в экономике, к перестройке экономики в том направлении, которое не ожидалось", а может быть - даже ведет "к некоторой примитивизации экономики". "А что говорить о Центральной Азии, которая только-только становится на ноги после долгих лет и десятилетий потрясений? Им чрезвычайно некстати вводить что бы то ни было против России. Но они будут стараться лавировать", - считает эксперт.
При этом на страны Центральной Азии оказывается чрезвычайно большое давление со стороны США, прежде всего их "всеми правдами и неправдами пытаются принудить к соблюдению антироссийских санкций – в идеале, к присоединению к ним, или хотя бы к соблюдению". "И об этом они сообщают российской стороне, подробно информируя, какая работа с ними ведется. Сам факт того, что они сообщают и делятся, показывает, что они ищут возможности, как сохранить отношения (с Россией)… Работа (со стороны Запада) идет, равно как идет с их стороны и поиск того, как этого избежать. Это не оценка, это факт... Ряд стран маневрируют - по крайней мере, делают заявления, что не собираются помогать России обходить санкции – Казахстан тот же самый", - отметил Лукьянов.
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По его оценке, в силу сложившихся обстоятельств начинают сильно расходиться два уровня взаимодействия между Россией и Средней Азией – практическое и политическое. "Экономическое направление очень активизировалось, интенсифицировалось в последний год…. А вот политическая часть, то есть выступления идут в другую сторону, потому что ни одна страна не заинтересована в том, чтобы на нее целенаправленно давили США. Никто не будет делать заявления, что мы плевать хотели на ваши санкции. То есть все делают те или иные заявления, чтобы обозначить, что они как бы вне игры", - отметил эксперт.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьРоссияСредняя АзияЦентральная АзияФедор ЛукьяновВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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