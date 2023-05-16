https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872130111.html

Эксперт считает, что страны Средней Азии не поддержат санкции против России

Эксперт считает, что страны Средней Азии не поддержат санкции против России - РИА Новости, 16.05.2023

Эксперт считает, что страны Средней Азии не поддержат санкции против России

Страны Средней Азии с большой долей вероятности не пойдут на поддержку антироссийских санкций, несмотря на сильное давление со стороны Запада, заявил РИА... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:22

2023-05-16T13:22

2023-05-16T13:22

цены на нефть

россия

средняя азия

центральная азия

федор лукьянов

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/79/1560987976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403b1323612a8d1d97b91acaf74c9dff.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Страны Средней Азии с большой долей вероятности не пойдут на поддержку антироссийских санкций, несмотря на сильное давление со стороны Запада, заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. "Мое мнение: они на санкции, скорее всего, не пойдут, потому что санкции им чрезвычайно пагубны… Степень взаимной зависимости экономик (Средней Азии и России) нарастает", - сказал Лукьянов. Он отметил, что даже для Европы, несмотря на ее высокий уровень экономического развития, "введение массированных антироссийских санкций привело к существенным проблемам в экономике, к перестройке экономики в том направлении, которое не ожидалось", а может быть - даже ведет "к некоторой примитивизации экономики". "А что говорить о Центральной Азии, которая только-только становится на ноги после долгих лет и десятилетий потрясений? Им чрезвычайно некстати вводить что бы то ни было против России. Но они будут стараться лавировать", - считает эксперт. При этом на страны Центральной Азии оказывается чрезвычайно большое давление со стороны США, прежде всего их "всеми правдами и неправдами пытаются принудить к соблюдению антироссийских санкций – в идеале, к присоединению к ним, или хотя бы к соблюдению". "И об этом они сообщают российской стороне, подробно информируя, какая работа с ними ведется. Сам факт того, что они сообщают и делятся, показывает, что они ищут возможности, как сохранить отношения (с Россией)… Работа (со стороны Запада) идет, равно как идет с их стороны и поиск того, как этого избежать. Это не оценка, это факт... Ряд стран маневрируют - по крайней мере, делают заявления, что не собираются помогать России обходить санкции – Казахстан тот же самый", - отметил Лукьянов. По его оценке, в силу сложившихся обстоятельств начинают сильно расходиться два уровня взаимодействия между Россией и Средней Азией – практическое и политическое. "Экономическое направление очень активизировалось, интенсифицировалось в последний год…. А вот политическая часть, то есть выступления идут в другую сторону, потому что ни одна страна не заинтересована в том, чтобы на нее целенаправленно давили США. Никто не будет делать заявления, что мы плевать хотели на ваши санкции. То есть все делают те или иные заявления, чтобы обозначить, что они как бы вне игры", - отметил эксперт. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230210/raschety-1851017313.html

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html

россия

средняя азия

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, средняя азия, центральная азия, федор лукьянов, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"