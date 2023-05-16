https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872090948.html

СМИ: Евросоюз пока не увидел "света в конце туннеля" по новым санкциям

СМИ: Евросоюз пока не увидел "света в конце туннеля" по новым санкциям - РИА Новости, 16.05.2023

СМИ: Евросоюз пока не увидел "света в конце туннеля" по новым санкциям

Представители ЕС 16 мая продолжат обсуждать введение 11-го пакета санкций в отношении РФ, но "в конце туннеля еще нет света", уже ведется работа над новым... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:32

2023-05-16T11:32

2023-05-16T11:44

россия

евросоюз

еврокомиссия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Представители ЕС 16 мая продолжат обсуждать введение 11-го пакета санкций в отношении РФ, но "в конце туннеля еще нет света", уже ведется работа над новым проектом текста, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции. "Дискуссии по поводу 11-го пакета санкций против России продолжатся в ходе сегодняшней встречи представителей ЕС, но четыре дипломата заявили, что света в конце туннеля еще нет", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, ряд стран, в частности, Германию, не устраивает предложение ЕС относительно введения санкций против третьих стран, которые якобы способствуют обходу ограничений. По мнению Берлина, вносить в черные списки следует компании, а не целые государства. Дипломаты также указывают на то, что выявить суда, которые якобы обходят санкции в отношении РФ, будет очень сложно. "Дипломаты ЕС подчеркнули, что договоренность (о санкциях) вряд ли будет достигнута до саммита G7 на этой неделе или даже до совета глав МИД ЕС на следующей неделе, и говорят, что разрабатывается новый проект текста", - пишет газета. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230421/evropa-1866743487.html

https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870108930.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии