https://ria.ru/20230516/samolety-1872114623.html
В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25
В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 - РИА Новости, 16.05.2023
В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25
Российские истребители сбили в воздухе над ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:40
2023-05-16T12:40
2023-05-16T12:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
воздушно-космические силы россии
су-24
су-25
безопасность
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские истребители сбили в воздухе над ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25, сообщило во вторник Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25
Минобороны: ВКС сбили в небе над ДНР два украинских самолета — Су-24 и Су-25