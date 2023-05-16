https://ria.ru/20230516/samolety-1872114623.html

В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25

В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 - РИА Новости, 16.05.2023

В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25

Российские истребители сбили в воздухе над ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:40

2023-05-16T12:40

2023-05-16T12:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

воздушно-космические силы россии

су-24

су-25

безопасность

украина

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские истребители сбили в воздухе над ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25, сообщило во вторник Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, воздушно-космические силы россии, су-24, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр