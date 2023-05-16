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В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 16.05.2023 (обновлено: 12:41 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/samolety-1872114623.html
В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25
В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 - РИА Новости, 16.05.2023
В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25
Российские истребители сбили в воздухе над ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:40
2023-05-16T12:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
воздушно-космические силы россии
су-24
су-25
безопасность
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские истребители сбили в воздухе над ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25, сообщило во вторник Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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донецкая народная республика, россия, воздушно-космические силы россии, су-24, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-24, Су-25, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В небе над ДНР сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25

Минобороны: ВКС сбили в небе над ДНР два украинских самолета — Су-24 и Су-25

CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MRСамолет Су-24МР украинских ВВС
Самолет Су-24МР украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MR
Самолет Су-24МР украинских ВВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские истребители сбили в воздухе над ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-24Су-25БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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