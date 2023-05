https://ria.ru/20230516/razrabotki-1872156930.html

Передовые разработки Made in Russia покажут на выставке Caspian Oil & Gas

Передовые разработки Made in Russia покажут на выставке Caspian Oil & Gas - РИА Новости, 16.05.2023

Передовые разработки Made in Russia покажут на выставке Caspian Oil & Gas

Передовые разработки Made in Russia в четвертый раз представят на выставке Caspian Oil & Gas в Баку, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:32

2023-05-16T14:32

2023-05-16T14:32

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

баку

россия

азербайджан

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/52/1560915212_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_8c95b20b00c84a1697607e95a5420225.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Передовые разработки Made in Russia в четвертый раз представят на выставке Caspian Oil & Gas в Баку, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Национальная экспозиция Made in Russia, на которой свои технологии и разработки представят 39 российских компаний, уже в четвертый раз откроется на самом престижном мероприятии Каспийского региона в сфере энергетики - международной нефтегазовой выставке Caspian Oil & Gas. Выставка пройдет в Баку с 31 мая по 2 июня", - говорится в сообщении.На площади более 1,1 тысячи квадратных метров в каждом из павильонов выставки, посетители смогут увидеть решения для реализации самых разных технологий и проектов в нефтегазовой отрасли: от буровых установок и пакерно-якорного оборудования до комплексов коммерческого учета нефтепродуктов и программного обеспечения и услуг в области диагностики скважин и пластов.Под брендом Made in Russia будут представлены натурные образцы грузовых автомобилей высокой проходимости грузоподъемностью от 4,5 до 31 тонны, уникальная амфибийная техника (аэролодки и снегоболотоходы), а также промышленные газовые и паровые турбины, кабельно-проводниковая продукция, испытательное, измерительное, аналитическое и лабораторное оборудование для ТЭК, оборудование и материалы для строительства и ремонта линий электропередач и подстанций, высокотехнологичные средства индивидуальной защиты от наиболее опасных профессиональных рисков и многое другое.Участники коллективной экспозиции Made in Russia проведут более 150 b2b-встреч и переговоров с потенциальными партнерами из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и других стран региона Ближнего Востока, Южной и Западной Азии.Также в деловую программу включено обсуждение нефтегазовых проектов Каспийского региона и основных вызовов отрасли. Среди тем обсуждения – разработка нефтегазовых месторождений, добыча и транспортировка нефти и газа, обеспечение систем безопасности трубопроводов, переработка нефти/газа, строительно-монтажные работы в энергетике, инновационные технологии, финансовые и юридические услуги, химическая промышленность и т.п.

https://ria.ru/20230414/rets-1865257761.html

баку

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), баку, россия, азербайджан, технологии