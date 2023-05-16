https://ria.ru/20230516/razrabotki-1872156930.html
Передовые разработки Made in Russia покажут на выставке Caspian Oil & Gas
Передовые разработки Made in Russia покажут на выставке Caspian Oil & Gas - РИА Новости, 16.05.2023
Передовые разработки Made in Russia покажут на выставке Caspian Oil & Gas
Передовые разработки Made in Russia в четвертый раз представят на выставке Caspian Oil & Gas в Баку, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:32
2023-05-16T14:32
2023-05-16T14:32
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
баку
россия
азербайджан
технологии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Передовые разработки Made in Russia в четвертый раз представят на выставке Caspian Oil & Gas в Баку, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Национальная экспозиция Made in Russia, на которой свои технологии и разработки представят 39 российских компаний, уже в четвертый раз откроется на самом престижном мероприятии Каспийского региона в сфере энергетики - международной нефтегазовой выставке Caspian Oil & Gas. Выставка пройдет в Баку с 31 мая по 2 июня", - говорится в сообщении.На площади более 1,1 тысячи квадратных метров в каждом из павильонов выставки, посетители смогут увидеть решения для реализации самых разных технологий и проектов в нефтегазовой отрасли: от буровых установок и пакерно-якорного оборудования до комплексов коммерческого учета нефтепродуктов и программного обеспечения и услуг в области диагностики скважин и пластов.Под брендом Made in Russia будут представлены натурные образцы грузовых автомобилей высокой проходимости грузоподъемностью от 4,5 до 31 тонны, уникальная амфибийная техника (аэролодки и снегоболотоходы), а также промышленные газовые и паровые турбины, кабельно-проводниковая продукция, испытательное, измерительное, аналитическое и лабораторное оборудование для ТЭК, оборудование и материалы для строительства и ремонта линий электропередач и подстанций, высокотехнологичные средства индивидуальной защиты от наиболее опасных профессиональных рисков и многое другое.Участники коллективной экспозиции Made in Russia проведут более 150 b2b-встреч и переговоров с потенциальными партнерами из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и других стран региона Ближнего Востока, Южной и Западной Азии.Также в деловую программу включено обсуждение нефтегазовых проектов Каспийского региона и основных вызовов отрасли. Среди тем обсуждения – разработка нефтегазовых месторождений, добыча и транспортировка нефти и газа, обеспечение систем безопасности трубопроводов, переработка нефти/газа, строительно-монтажные работы в энергетике, инновационные технологии, финансовые и юридические услуги, химическая промышленность и т.п.
https://ria.ru/20230414/rets-1865257761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), баку, россия, азербайджан, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Баку, Россия, Азербайджан, Технологии
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Передовые разработки Made in Russia в четвертый раз представят на выставке Caspian Oil & Gas в Баку, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Национальная экспозиция Made in Russia, на которой свои технологии и разработки представят 39 российских компаний, уже в четвертый раз откроется на самом престижном мероприятии Каспийского региона в сфере энергетики - международной нефтегазовой выставке Caspian Oil & Gas. Выставка пройдет в Баку с 31 мая по 2 июня", - говорится в сообщении.
На площади более 1,1 тысячи квадратных метров в каждом из павильонов выставки, посетители смогут увидеть решения для реализации самых разных технологий и проектов в нефтегазовой отрасли: от буровых установок и пакерно-якорного оборудования до комплексов коммерческого учета нефтепродуктов и программного обеспечения и услуг в области диагностики скважин и пластов.
Под брендом Made in Russia будут представлены натурные образцы грузовых автомобилей высокой проходимости грузоподъемностью от 4,5 до 31 тонны, уникальная амфибийная техника (аэролодки и снегоболотоходы), а также промышленные газовые и паровые турбины, кабельно-проводниковая продукция, испытательное, измерительное, аналитическое и лабораторное оборудование для ТЭК, оборудование и материалы для строительства и ремонта линий электропередач и подстанций, высокотехнологичные средства индивидуальной защиты от наиболее опасных профессиональных рисков и многое другое.
РЭЦ: экспозиция Made in Russia признана лучшим нацстендом на TIHE 2023
Участники коллективной экспозиции Made in Russia проведут более 150 b2b-встреч и переговоров с потенциальными партнерами из Азербайджана
, Турции
, Узбекистана
, Казахстана
и других стран региона Ближнего Востока
, Южной и Западной Азии.
Также в деловую программу включено обсуждение нефтегазовых проектов Каспийского региона и основных вызовов отрасли. Среди тем обсуждения – разработка нефтегазовых месторождений, добыча и транспортировка нефти и газа, обеспечение систем безопасности трубопроводов, переработка нефти/газа, строительно-монтажные работы в энергетике, инновационные технологии, финансовые и юридические услуги, химическая промышленность и т.п.