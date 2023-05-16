https://ria.ru/20230516/raykevich-1871919609.html

Алексей Райкевич: мобильный телефон не заменит кнопку SOS в машине

Алексей Райкевич: мобильный телефон не заменит кнопку SOS в машине - РИА Новости, 16.05.2023

Алексей Райкевич: мобильный телефон не заменит кнопку SOS в машине

Система "Эра-Глонасс" ежегодно спасает тысячи жизни автомобилистов – она помогает экстренным службам быстрее добраться к месту аварии и не упустить важнейший... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:00

2023-05-16T11:00

2023-05-16T11:00

интервью

россия

алексей райкевич

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Система "Эра-Глонасс" ежегодно спасает тысячи жизни автомобилистов – она помогает экстренным службам быстрее добраться к месту аварии и не упустить важнейший для медиков "золотой час". В интервью РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич рассказал, сколько транспортных средств в России уже оснащены кнопкой SOS, чем российская система экстренного оповещения лучше американской, как мониторинг облегчит регулирование беспилотников, а также поделился планами по созданию сим-карты для защищенной связи. Беседовали Ирина Андреева и Диляра Солнцева.– Вы возглавили АО "ГЛОНАСС" в конце прошлого года. Какие проекты самые перспективные, чего не хватает, и на чем нужно сосредоточиться?– Наша компания развивает государственную информационную систему "Эра-Глонасс". Принцип ее работы: устройства вызова экстренных служб или, как чаще называют водители, кнопки SOS, интегрированные в автомобиль, позволяют в момент аварии с помощью российской спутниковой системы ГЛОНАСС и ее зарубежных аналогов определять точные координаты каждой подключенной машины. И далее через наземную телеком и ИТ-инфраструктуры системы эти данные в среднем за 19 секунд передаются в региональные службы "112"."Умное" устройство сообщает спасателям об аварии автоматически даже тогда, когда в результате тяжелого ДТП человек не может этого сделать самостоятельно. Более 300 тысяч вызовов автомобилистов переданы экстренным службам за время работы системы с 2015 года.То есть наша первая задача – поддержание надежности работы нашей системы и подключение к ней большего числа транспортных средств.Что, в свою очередь, зависит от объемов производства автомобилей, потому что кнопки SOS устанавливаются именно на новые автомобили, как производимые в России, так и импортируемые, а также на подержанные, ввозимые юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Исторически у нас высокая зависимость от автопрома.– Но производство автомобилей у нас снизилось…– Падение авторынка, глобальный дефицит электронных компонентов в ковидный период сформировали серьезные риски, связанные с ликвидностью. Но наша новая команда проделала серьезную работу по оптимизации бюджета, что позволило смотреть, как минимум, на год вперед.И мы поняли, насколько уязвима бизнес-модель компании с монопродуктом, и сосредоточились на глубоком обновлении стратегии. Если исторически аварийное оповещение в нашей выручке занимало порядка 90%, то в этом году мы планируем, что этот показатель не превысит 60% за счет наращивания других направлений. После выхода "Эра-Глонасс" на проектную мощность, компания никогда не обращалась к государству за дополнительным финансированием, и мы не планируем этого делать.– Вы сказали, что за восемь лет из автомобилей было подано 300 тысяч экстренных сигналов. А есть данные, сколько жизней было спасено благодаря "Эра-Глонасс"?– Из 300 тысяч вызовов более 80% – это сообщения в автоматическом режиме при тяжелых ДТП. Есть правило "золотого часа" в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение часа после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах. Поэтому мы с уверенностью можем говорить, что система спасает ежегодно тысячи жизней."Эра-Глонасс" – помощник для всех экстренных служб, которые автоматически в цифровом виде получают координаты, цвет, марку и номер автомобиля, что позволяет быстрее находить пострадавших, не терять драгоценное время для спасения. Набор передаваемых данных дает возможность спасателям быстро и квалифицированно подготовиться.Так, класс транспортного средства (легковая, грузовая или общественный транспорт) позволяет прогнозировать число пострадавших, а тип используемого топлива – принимать решения по локализации возможного возгорания. Это особенно важно при перспективном увеличении количества электрокаров на наших дорогах.Экспертная оценка эффекта для экономики страны от работы нашей системы и спасения жизней людей уже достигла полутриллиона рублей.– Какое количество автомобилей уже подключено к "Эра-Глонасс"?– В системе более 9,3 миллиона транспортных средств – около 20% от общего автопарка страны. По итогам текущего года мы планируем, что эта цифра составит 10,5 миллиона.Помимо аварийного оповещения, у нас есть и вторая государственная функция – мониторинг всего пассажирского транспорта и автомобилей, перевозящих опасные грузы.На сегодняшний момент на нашей платформе "Мониторинг ЭРА" в режиме реального времени находится почти 150 тысяч таких транспортных средств, данные о движении которых передаются в Ространснадзор и еще в 600 муниципальных, региональных навигационно-информационных систем и баз данных перевозчиков.– То есть, условно говоря, в любом городе страны автобус должен быть подключен к системе?– На сегодняшний день мы сотрудничаем с Яндекс.Картами и 2ГИС, и все большее число людей ежегодно могут через эти приложения и региональные сервисы, на табло умных остановок видеть в реальном времени маршруты и время прибытия транспорта к остановкам.И если раньше это могли обеспечить только крупные города, то сейчас с помощью нашей платформы, созданной на основе "Эра-Глонасс", функционал доступен фактически для любого города. При этом в одну дополнительную систему, выбранную перевозчиком помимо Ространснадзора, мы передаем данные бесплатно.– Какие регионы активнее используют такую возможность для развития общественного транспорта?– Мы начали формировать специальный рейтинг цифровизации регионов по доле пассажирского транспорта, подключенного к "Эра-Глонасс", от общего количества автомобилей такого класса в регионе. Лидеры с показателем порядка 80% – Калининградская и Новгородская области. Выше 60% – в Марий Эл, Нижегородской, Костромской, Новосибирской и Курганской областях и Республике Коми. Замыкают наш топ-10 Республика Алтай (56%) и Амурская область (57%).– Сколько стоит оборудовать системой, например, городской общественный транспорт?– Наша услуга – это сервис мониторинга, а основная цена вопроса – это все-таки "железо": аппаратура спутниковой навигации, которую мы не производим и не продаем. Мы знаем от наших партнеров, что она варьируется от 19 до 30 тысяч рублей за устройство. А стоимость нашей услуги, точнее, ее доля в конечной цене, низкая.Поэтому мы считаем логичным интегрироваться в "железо", поскольку АО "ГЛОНАСС" ассоциируется у конечных потребителей с услугой "под ключ". И они направляют все вопросы нам, а не производителям устройств. Значит нам необходимо принимать участие в контроле качества, в том числе, и "железа": мы сейчас готовим коллаборацию, совместное производство с ведущими производителями аппаратуры спутниковой навигации.В течение двух-трех месяцев, я надеюсь, мы уже выпустим на рынок такой кобрендинговый продукт, где на "железе" будет бренд АО "ГЛОНАСС". И даже сами будем его продавать, в том числе через наш сайт. В итоге мы сможем контролировать и нивелировать периодически возникающие спекуляции о дефиците таких устройств, формировать справедливое ценообразование и обеспечивать качество продукта.– Ваш "Мониторинг ЭРА" создан только для госзадач или им пользуются логистические компании и коммерческие перевозчики?– К "Мониторингу ЭРА" сегодня подключено порядка 100 тысяч коммерческих автомобилей. Но на иностранные сервисы по-прежнему приходится до 40% рынка коммерческого мониторинга – это около миллиона транспортных средств.Мы столкнулись с тем, что даже госкомпании, использующие иностранные сервисы, не знали, что данные всех их автомобилей утекают на сервера в Нидерландах. Наш "Мониторинг ЭРА" включен в реестр российского ПО, он позволяет бесшовно перейти на отечественную систему с иностранных решений.В ближайший год мы планируем дополнительно направить на финансирование этого проекта 300 миллионов рублей.– Вернемся к "Эра-Глонасс". Я автомобилист. Убедите меня, зачем мне нужна кнопка SOS?– Приходите в наш контакт-центр и послушайте вызовы, в которых крики, плачь, мольбыо помощи. Это самое убедительное, поверьте. Вы сразу поймете, что рассчитывать на себя или свой мобильный телефон в момент аварии не стоит. В контакт-центре работают преимущественно женщины, мужчины не выдерживают такого стресса. Также лучшими "адвокатами" системы выступают те люди, которые попадали в ДТП. Мы все больше в соцсетях видим комментарии и рассказы из жизни о том, как "Эра-Глонасс" спасает. Для нас это – лучшая оценка работы.Если вы, не дай Бог, попадете в аварию, то реагирование спасателей не будет зависеть от вашего состояния шока или просто невозможности объяснить, где вы находитесь, между какими населенными пунктами на трассе, вам не нужно будет тратить время на поиск ориентиров и попытки объяснить. При сильном ударе или переворачивании автомобиля, как я уже упомянул ранее, устройство сработает автоматически, система за считанные секунды передаст экстренным службам все необходимые для вашего спасения данные.– Многие скажут, что есть сотовый телефон. Зачем кнопка, если есть телефон?– При аварии часто водители находятся в состоянии шока или просто не могут найти или дотянуться до своего телефона, который может улететь в разбитое окно. Кнопка SOS также снижает риск слабого сигнала сотовой связи, наша сеть использует покрытие всех операторов большой четверки.– А я могу нажать на кнопку SOS для вызова спасателей, если это не ДТП?– Конечно, сегодня порядка 8% вызовов не относятся к ДТП. Автомобилисты нажимают кнопку SOS, если стали свидетелями происшествий в пути, увидели, например, что водителю в попутной машине стало плохо. Или стали очевидцами краж, нарушений общественного порядка. Сообщают также и о лесных пожарах, возгораниях зданий. И еще один аргумент: автовладельцам, чьи машины оснащены кнопками SOS, доступен сервис "Помощь на дороге".– Вы планируете еще расширять функционал кнопки SOS?– Новое направление – подключение различных голосовых помощников к кнопке SOS, мы прорабатываем, обсуждаем несколько направлений сотрудничества. Это могут быть решения от "Яндекса", "Вконтакте" или другие сервисы – есть возможность не только использовать их возможности, но и через них управлять функциями автомобиля, в том числе кондиционером и навигацией, открыванием дверей, люков, багажников.Также сейчас, например, идет активное подключение вызова вневедомственной охраныРосгвардии. На постоянной основе дежурят порядка 41 тысячи групп быстрого реагирования, и скорость оказания помощи в крупных городах составляет три-пять минут. Вам не нужно устанавливать какое-либо оборудование, если в машине есть кнопка SOS, но это платная услуга. Цена складывается, в первую очередь, из стоимости, которую устанавливает Росгвардия, по регионам она различна. Сервис востребован для такси, скорой помощи, общественного транспорта, которые часто сталкиваются с конфликтами, а также для автомобилистов, которые по цене, сравнимой с месячной подпиской на видеосервисы, хотят дополнительно защитить себя и свою собственность.– А кому еще может быть интересна эта функция?– Для всех крупных агрегаторов такси – у одного "Яндекса" 1,5 миллиона транспортных средств, а также для сервисов грузоперевозок и логистических компаний, где помимо безопасности водителей решается вопрос защиты грузов.– У вас свой колл-центр? Пользователи не сразу звонят в экстренные службы? – Фильтрующий контакт-центр – еще одна отличительная особенность российской "Эра-Глонасс" от зарубежных аналогов. Потому что он не перегружает экстренные службы, отсекает сообщения, которые не требуют реагирования спасателей.Чтобы было понятно, за всю историю работы системы нам поступило 33 миллиона вызовов. Если бы не было фильтра, то мы бы получили то, что сейчас происходит с сервисом Crash Detection в смартфонах или смарт-часах Apple, на которую жалуются спасатели в США и Японии из-за большого количества ложных сообщений от смартфонов горнолыжников или людей, катающихся на аттракционах.– Данные от "Эра-Глонасс" передаются только в "112"?– Помимо служб "112", мы уже сейчас передаем данные в системы управления дорожного движения, операторам автомагистралей. Сегодня такой сервис для операторов дорог охватывает более 3,5 тысячи километров трасс, в перспективе мы рассчитываем, что он распространится на самые загруженные федеральные и все платные дороги.– Если я на своей машине, подключенной к "Эра-Глонасс", уехала в Казахстан или Узбекистан, мой вызов смогут принять местные экстренные службы?– В Казахстане внедрена подобная система "ЭВАК", и мы со своей стороны обеспечили интеграцию. Оператор этой системы получит экстренный вызов от вашего автомобиля, подключенного к "Эра-Глонасс", в случае ДТП на территории республики. В Узбекистане и целом ряде стран пока нет собственной системы аварийного оповещения, и это для нас – окно возможностей для высокотехнологичного экспорта.– Какие страны заинтересованы в российской системе?– Из стран дальнего зарубежья, это, например, Индонезия и Аргентина. И наша технология позволяет регулировать капиталоемкость создаваемой инфраструктуры. Мы можем опираться на существующую инфраструктуру сотовых операторов или создавать собственную, защищенную.– Возвращаясь к разработкам, какие еще коммерческие направления рассматриваете?– Это, конечно, связь для Интернета вещей. Мы – виртуальный оператор связи. Более того, как компания, на 100% принадлежащая государству, мы являемся доверенной средой для обмена данными.Наша сим-карта, имеющая наибольшее радиопокрытие по стране, вызывает живой интерес.К нашей сети подключаются сервисы кикшеринга, вендинговые аппараты, телематические устройства для транспорта, а также производители умных счетчиков электроэнергии.– Но они только для данных? Они не рассматриваются для разговоров и мобильного трафика?– Это как раз второе направление – защищенная голосовая связь. Мы прямо сейчас подписываем контракт относительно небольшой, на тысячу сим-карт. Пока не могу назвать компанию из-за соглашения о конфиденциальности. Но наши амбиции простираются на всю связь для госслужащих. Это большой рынок по отношению к нынешним размерам бизнеса АО "ГЛОНАСС". Мы считаем, что это направление на горизонте двух-трех лет на порядок вырастет в объемах.– Вы уже объявили, что запустили на базе "Эра-Глонасс" аварийное оповещение для малой авиации, на беспилотники не заглядываетесь?– Помимо аварийного оповещения для малой авиации мы создали коммерческий сервис "Авиационныймониторинг". Решение разработано с учетом опыта использования "Эра-Глонасс" в качестве единственной возможности продолжения полетов 200 самолетов при обработке сельхозземель в период "закрытого неба" на юге страны в прошлом году. И мы продолжаем бесплатно выполнять функцию передачи маршрутов этих воздушных судов в госведомства.Накопленные компетенции позволяют нам максимально быстро запустить и мониторинг беспилотных летательных аппаратов. Наша задача – сделать возможным для операторов авиадронов получение разрешения на полеты в течение часов, а не в течение недель.И мы одновременно сможем предоставить госорганам достоверные данные о том, соблюдаются ли заявленные маршруты. Такой подход повысит безопасность, упростит и расширит возможности использования авиадронов в различных сферах экономики и на всей территории страны, оцифрует взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами.Пилотные проекты и тестирование "Авиационного мониторинга" для БПЛА мы проведем в этом году в Томской области и в столичном технопарке "Руднево", где созданы опытные районы по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.– А водный транспорт?– В перспективе мы готовы обеспечить аварийное оповещение и мониторинг маломерных судов, уже есть дорожная карта по проработке такого проекта. Сейчас это нерегулируемый рынок, и возникает проблема безопасности для самих владельцев лодок. Находить эти потерянные суда, передавать сигнал бедствия, и делать этот сегмент прозрачным – задачи, которые наша система вполне в состоянии решить. Тем более, что зачастую даже не требуется дополнительного оборудования. На маломерных судах есть оборудование, которое просто необходимо настроить для передачи данных в нашу систему.

https://ria.ru/20230313/integratsiya-1857596625.html

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https://ria.ru/20221012/glonass-1822794450.html

https://ria.ru/20230216/reshetnev-1852394666.html

https://ria.ru/20221207/glonass-1836838445.html

https://ria.ru/20230331/internet-1862005310.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, алексей райкевич