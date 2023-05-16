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Московская ОНК отметила сокращение числа пыток в тюрьмах за десять лет - РИА Новости, 16.05.2023
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12:06 16.05.2023 (обновлено: 13:15 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/pytki-1872101559.html
Московская ОНК отметила сокращение числа пыток в тюрьмах за десять лет
Московская ОНК отметила сокращение числа пыток в тюрьмах за десять лет - РИА Новости, 16.05.2023
Московская ОНК отметила сокращение числа пыток в тюрьмах за десять лет
Количество пыток в местах принудительного лишения свободы в России сокращается последние 10 лет, большую роль в этом сыграло введение в УК РФ статьи о "занятии... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:06
2023-05-16T13:15
общество
здоровье - общество
россия
алексей мельников
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Количество пыток в местах принудительного лишения свободы в России сокращается последние 10 лет, большую роль в этом сыграло введение в УК РФ статьи о "занятии высшего положения в преступной иерархии", рассказал в интервью РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. В прошлом году был принят закон об ужесточении наказания до 15 лет колонии за пытки. Причиной тому явились ситуации в российских колониях осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. "Случаев (пыток) стало меньше, но, на мой взгляд, это не связано с принятием закона. На протяжении 10 лет мы фиксируем снижение количества случаев пыток в местах лишения свободы, но после принятия закона их число, по-моему, не стало сокращаться быстрее", - сказал он на полях ПМЮФ. По мнению Мельникова, большую роль сыграло появление в УК РФ таких статей, как 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также иные статьи и нормативно-правовые акты, касающиеся борьбы с тюремной субкультурой. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума, проходившего на прошлой неделе. Читайте полный текст интервью Алексея Мельникова &gt;&gt;
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общество, здоровье - общество, россия, алексей мельников, онк
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Мельников, ОНК
Московская ОНК отметила сокращение числа пыток в тюрьмах за десять лет

Член СПЧ Мельников: количество пыток в местах лишения свободы сократилось за десять лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исправительная колония . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Количество пыток в местах принудительного лишения свободы в России сокращается последние 10 лет, большую роль в этом сыграло введение в УК РФ статьи о "занятии высшего положения в преступной иерархии", рассказал в интервью РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.
В прошлом году был принят закон об ужесточении наказания до 15 лет колонии за пытки. Причиной тому явились ситуации в российских колониях осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку.
"Случаев (пыток) стало меньше, но, на мой взгляд, это не связано с принятием закона. На протяжении 10 лет мы фиксируем снижение количества случаев пыток в местах лишения свободы, но после принятия закона их число, по-моему, не стало сокращаться быстрее", - сказал он на полях ПМЮФ. По мнению Мельникова, большую роль сыграло появление в УК РФ таких статей, как 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также иные статьи и нормативно-правовые акты, касающиеся борьбы с тюремной субкультурой.
РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума, проходившего на прошлой неделе.
Читайте полный текст интервью Алексея Мельникова >>
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