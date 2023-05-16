https://ria.ru/20230516/pytki-1872101559.html
Московская ОНК отметила сокращение числа пыток в тюрьмах за десять лет
Московская ОНК отметила сокращение числа пыток в тюрьмах за десять лет - РИА Новости, 16.05.2023
Московская ОНК отметила сокращение числа пыток в тюрьмах за десять лет
Количество пыток в местах принудительного лишения свободы в России сокращается последние 10 лет, большую роль в этом сыграло введение в УК РФ статьи о "занятии... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:06
2023-05-16T12:06
2023-05-16T13:15
общество
здоровье - общество
россия
алексей мельников
онк
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Количество пыток в местах принудительного лишения свободы в России сокращается последние 10 лет, большую роль в этом сыграло введение в УК РФ статьи о "занятии высшего положения в преступной иерархии", рассказал в интервью РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. В прошлом году был принят закон об ужесточении наказания до 15 лет колонии за пытки. Причиной тому явились ситуации в российских колониях осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. "Случаев (пыток) стало меньше, но, на мой взгляд, это не связано с принятием закона. На протяжении 10 лет мы фиксируем снижение количества случаев пыток в местах лишения свободы, но после принятия закона их число, по-моему, не стало сокращаться быстрее", - сказал он на полях ПМЮФ. По мнению Мельникова, большую роль сыграло появление в УК РФ таких статей, как 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также иные статьи и нормативно-правовые акты, касающиеся борьбы с тюремной субкультурой. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума, проходившего на прошлой неделе. Читайте полный текст интервью Алексея Мельникова >>
https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, алексей мельников, онк
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Мельников, ОНК
Московская ОНК отметила сокращение числа пыток в тюрьмах за десять лет
Член СПЧ Мельников: количество пыток в местах лишения свободы сократилось за десять лет
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Количество пыток в местах принудительного лишения свободы в России сокращается последние 10 лет, большую роль в этом сыграло введение в УК РФ статьи о "занятии высшего положения в преступной иерархии", рассказал в интервью РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.
В прошлом году был принят закон об ужесточении наказания до 15 лет колонии за пытки. Причиной тому явились ситуации в российских колониях осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области
. СК
РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников
на этом фоне ушел в отставку.
"Случаев (пыток) стало меньше, но, на мой взгляд, это не связано с принятием закона. На протяжении 10 лет мы фиксируем снижение количества случаев пыток в местах лишения свободы, но после принятия закона их число, по-моему, не стало сокращаться быстрее", - сказал он на полях ПМЮФ. По мнению Мельникова, большую роль сыграло появление в УК РФ таких статей, как 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также иные статьи и нормативно-правовые акты, касающиеся борьбы с тюремной субкультурой.
РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума, проходившего на прошлой неделе.
"Нужно менять систему": что кроется за смертностью в тюрьмах