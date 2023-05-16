https://ria.ru/20230516/melnikov-1872096441.html

Член СПЧ Алексей Мельников: милосердие – часть естества российского народа

Член СПЧ Алексей Мельников: милосердие – часть естества российского народа - РИА Новости, 16.05.2023

Член СПЧ Алексей Мельников: милосердие – часть естества российского народа

На полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) немало говорили о российских местах принудительного лишения свободы, ресоциализации осужденных РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:00

2023-05-16T13:00

2023-05-16T13:36

интервью

алексей мельников

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общественная наблюдательная комиссия

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На полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) немало говорили о российских местах принудительного лишения свободы, ресоциализации осужденных и новом законе о пробации. О самых острых проблемах российских тюрем в интервью РИА Новости в кулуарах форума рассказал член Совета по правам человека при президенте РФ, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Беседовала Дарина Хануна.– Алексей Владимирович, на сессии Петербургского международного юридического форума вы заявили о необходимости изменить административный надзор сотрудников полиции за освободившимися заключенными. Не могли бы рассказать подробнее о вашей инициативе?– Да, действительно, я считаю, что нам необходимо проработать вопрос о возможном изменении административного надзора над освободившимися из мест принудительного содержания гражданами. На мой взгляд, в данном вопросе может помочь цифровизация. Возможно, через приложение, в котором освободившийся гражданин сможет "отмечаться". Например, женщина отсидела восемь лет, освободилась и теперь вынуждена подвергаться "издевательствам" со стороны сотрудников полиции: они могут прийти в 11 ночи, в 4 утра, чтобы проверить, находится ли она на месте. При этом нужно понимать, что женщина может спать и не открыть дверь, однако в таком случае полицейские ставят отметку о ее нарушении.Более того, людям, освободившимся из мест принудительного содержания, довольно трудно найти работу, а с такими условиями – это почти невозможно. Хотя, на мой взгляд, если человек сумел трудоустроиться, то это, бесспорно, показатель того, что он хочет вернуться к нормальной жизни, а значит ему нужно не препятствовать, а помочь, и надзор со временем в отношении таких граждан, безусловно, должен сокращаться.Я бы хотел добавить, что не менее важно проработать систему взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций (ФСИН), на которые возлагается обеспечение пробации, и подразделений МВД, осуществляющих административный надзор.– В январе 2024 года в России вступит в силу закон о пробации. Скажите, до этого времени как происходит социальная адаптация, как мы над этим работаем?– Как это не удивительно, но мы сейчас наблюдаем, насколько быстро у нас в стране развивается система исправительных центров. На мой взгляд, исправцентры – это важнейший элемент социальной адаптации осужденных. Более того, уже сейчас в ряде регионов работают НКО, деятельность которых направлена на ресоциализацию и адаптацию бывших заключенных. Например, в ХМАО работает НКО, которая желающих в пробации забирает из колонии и везет в центр – общежитие, которое они сами построили для бывших заключенных. Там люди могут получить временную регистрацию, медпомощь, одежду, продукты питания и предметы первой необходимости. Сотрудники этой НКО помогают освободившимся адаптироваться в новом мире, научиться жить по-другому, но, конечно, самое главное – они помогают найти работу. Эта организация работает несколько лет, и из 200 человек, прошедших через этот проект, вновь совершивших преступления и оказавшихся, так скажем, за решеткой, лишь пять человек. То есть меньше 2,5%. Подобные НКО, опыт которых нужно учитывать после вступления закона о пробации, также есть в Сургуте, Тверской области и еще нескольких регионах.При этом, я уверен, что для успеха пробации, развития и гуманизации пенитенциарной системы необходимо увеличить денежное довольствие сотрудников ФСИН. Вот наглядный пример: младший инспектор ФСИН в ряде регионов зарабатывает около 23 тысяч рублей, в Москве – до 35 тысяч рублей. При этом у них нет почти никаких льгот и довольствий. Поэтому, на наш взгляд, необходимо приравнять сотрудников ФСИН к сотрудникам полиции со всеми соцгарантиями, а также развивать жилищную программу.– На полях Петербургского международного юридического форума впервые прозвучала фраза о том, что пробация будет добровольной: заключенный сам должен захотеть и подать заявление. При этом главная цель пробации, как заявляют ФСИН и Минюст, – сокращение рецидива преступности. Какая же судьба ждет тех, кто не захочет проходить ресоциализацию?– Думаю, что у них все будет как раньше. Но те, кто соглашается, получают дополнительные возможности и помощь. Им будет значительно легче адаптироваться к жизни на свободе, у них будет больше шансов устроиться на подходящую работу и в целом начать жизнь заново.– А как и кто будет оценивать, насколько эффективно работает система пробации, и в случае, если будет признано, что пробация бывшему заключенному не помогла, кто будет нести за это ответственность?– На мой взгляд, мы будем вынуждены три или пять лет, вряд ли меньше, пристально наблюдать за тем, как во всех регионах России реализуется этот закон. И только после этого можно будет делать какие-то выводы о том, где в системе существуют белые пятна, которые не были учтены при принятии закона. И только тогда ФСИН, Минюсту и правозащитникам предстоит очередная большая работа по доведению этого закона "до ума".– А что будет с тем бывшим заключенным, участником системы пробации, который все же оступился и вновь совершил преступление?– Здесь как раз все просто. Совершенно ясно, что он будет исключен из системы пробации. А так как она предоставляется всего один раз и длится в течение года, то получается, что свой шанс на новую жизнь он упустил. И раз он совершил преступление, то в действие вступает Уголовный кодекс РФ, а значит дальше судьба его совершенно понятна.– В прошлом году был принял закон об ужесточении наказания за пытки. Расскажите, изменилась ли как-то ситуация после этого? Стало ли меньше случаев пыток?– Случаев стало меньше, но, на мой взгляд, это не связано с принятием закона. На протяжении 10 лет мы фиксируем снижение количества случаев пыток в местах лишения свободы, но после принятия закона их число, по-моему, не стало сокращаться быстрее. На мой взгляд, большую роль играет появление в УК РФ таких статей, как 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), а также иных статей и нормативно-правовых актов, касающихся борьбы с тюремной субкультурой.– Ранее поднимался вопрос о наделении региональных омбудсменов, членов аппарата уполномоченного по правам человека и СПЧ возможностью посещать колонии, изоляторы. Как вы на это смотрите? Есть ли в этом необходимость?– Главный институт контроля – это общественные наблюдательные комиссии регионов РФ. ОНК – это уникальный правозащитный институт гражданского общества, аналогов которому в мире нет. Поэтому мы должны направить больше усилий на развитие взаимодействия СПЧ, уполномоченных, ОП с региональными ОНК и помогать правозащитникам в решении их проблем, но главное – нужно уделять больше внимания формированию комиссий, чтобы все члены ОНК были задействованы в работе.– Скажите, а поступают ли вам сообщения от россиян, которые содержатся в тюрьмах или СИЗО за рубежом? Европа часто критикует российские места принудительного содержания граждан, что вы можете ответить на это?– Не часто, но такие обращения нам поступают. К сожалению, мы не можем достаточно эффективно помочь. Однако то, что нам порой пишут, поражает. Нам сообщают об ужасающих условиях содержания, и после этого становится удивительно, что в тех странах, откуда к нам обращаются, еще смеют что-то говорить про наши изоляторы и тюрьмы.Конечно, все озабочены проблемами российских тюрем, мы в РФ озабочены проблемами наших тюрем, и Запад почему-то озабочен проблемами наших тюрем. Но Западу и США надо бы взглянуть на свои колоссальные провалы, например, на уровень оказания медпомощи в тюрьмах. Российский летчик Константин Ярошенко в беседе с нами рассказывал, что в американской тюрьме его каждый раз выдворяли в карцер после общения с журналистами. И это лишь малая часть всего того, что ему пришлось пережить в американской колонии.Безусловно, нам есть над чем работать, а для гуманизации системы уголовно-исполнительной системы РФ и формирования положительного образа ведомству, конечно, необходимо быть более открытым к российским правозащитникам, которые живут и работают здесь во благо нашей страны.Но тем, кто утверждает, что права человека – это что-то прибывшее к нам с Запада, я хочу напомнить, что истории правозащитного сообщества в России больше 200 лет. Права человека и милосердие – это часть естества нашего народа и христианской культуры.

https://ria.ru/20230512/proforientatsiya-1871364384.html

https://ria.ru/20230515/zaklyuchennye-1871864260.html

https://ria.ru/20230404/sizo-1863007652.html

https://ria.ru/20230329/zaklyuchennye-1861525231.html

https://ria.ru/20230317/rasporyadok-1858567794.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, алексей мельников, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общественная наблюдательная комиссия