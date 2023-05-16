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Путин поддержал желание главы Амурской области выдвигаться на второй срок
Путин поддержал желание главы Амурской области выдвигаться на второй срок - РИА Новости, 16.05.2023
Путин поддержал желание главы Амурской области выдвигаться на второй срок
Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Амурской области Василия Орлова выдвигаться на второй срок, во время встречи по видеосвязи во... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:02
2023-05-16T18:02
2023-05-16T18:17
политика
владимир путин
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Амурской области Василия Орлова выдвигаться на второй срок, во время встречи по видеосвязи во вторник глава государства пожелал ему успехов.В ходе беседы Орлов напомнил, что в 2023 году у него кончается срок полномочий, и попросил президента одобрить выдвижение на новый губернаторский срок."Я считаю доклад ваш объективным, в полном объеме соответствующим действительности. Действительно многое сделано, и надеюсь, что будет еще сделано больше. Как в таких случаях всегда я и говорю, и это понятно, надо, конечно, идти к людям, показывать прежде всего жителям области свои результаты, говорить о том, что намечено на ближайшее время. Мне кажется, вас поддержат. Я со своей стороны желаю вам успехов", - сказал Путин.
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политика, владимир путин, амурская область, россия, василий орлов (губернатор)
Политика, Владимир Путин, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор)
Путин поддержал желание главы Амурской области выдвигаться на второй срок
Путин поддержал намерение губернатора Амурской области Орлова выдвигаться на второй срок
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Амурской области Василия Орлова выдвигаться на второй срок, во время встречи по видеосвязи во вторник глава государства пожелал ему успехов.
В ходе беседы Орлов напомнил, что в 2023 году у него кончается срок полномочий, и попросил президента одобрить выдвижение на новый губернаторский срок.
"Я считаю доклад ваш объективным, в полном объеме соответствующим действительности. Действительно многое сделано, и надеюсь, что будет еще сделано больше. Как в таких случаях всегда я и говорю, и это понятно, надо, конечно, идти к людям, показывать прежде всего жителям области свои результаты, говорить о том, что намечено на ближайшее время. Мне кажется, вас поддержат. Я со своей стороны желаю вам успехов", - сказал Путин.
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