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Путин по видеосвязи пообщается с главами Новосибирской и Амурской областей - РИА Новости, 16.05.2023
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12:54 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/putin-1872119755.html
Путин по видеосвязи пообщается с главами Новосибирской и Амурской областей
Путин по видеосвязи пообщается с главами Новосибирской и Амурской областей - РИА Новости, 16.05.2023
Путин по видеосвязи пообщается с главами Новосибирской и Амурской областей
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и губернатором Амурской области Василием... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:54
2023-05-16T12:54
политика
амурская область
россия
новосибирская область
дмитрий песков
владимир путин
андрей травников
василий орлов (губернатор)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и губернатором Амурской области Василием Орловым, беседы пройдут в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Одна за другой идут встречи, среди них будут две встречи с губернаторами. Будет Травников – Новосибирская область – в режиме видеоконференции, также в режиме видеоконференции – Амурская область, Орлов", - сказал Песков. В графике президента также запланированы другие непубличные рабочие встречи, Путин работает в Кремле, отметил Песков.
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амурская область
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политика, амурская область, россия, новосибирская область, дмитрий песков, владимир путин, андрей травников, василий орлов (губернатор)
Политика, Амурская область, Россия, Новосибирская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Травников, Василий Орлов (губернатор)
Путин по видеосвязи пообщается с главами Новосибирской и Амурской областей

Песков: Путин по видеосвязи пообщается с губернаторами Новосибирской и Амурской областей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и губернатором Амурской области Василием Орловым, беседы пройдут в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Одна за другой идут встречи, среди них будут две встречи с губернаторами. Будет Травников – Новосибирская область – в режиме видеоконференции, также в режиме видеоконференции – Амурская область, Орлов", - сказал Песков.
В графике президента также запланированы другие непубличные рабочие встречи, Путин работает в Кремле, отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям
15 мая, 22:43
 
ПолитикаАмурская областьРоссияНовосибирская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинАндрей ТравниковВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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