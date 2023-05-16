https://ria.ru/20230516/putin-1872119755.html

Путин по видеосвязи пообщается с главами Новосибирской и Амурской областей

Путин по видеосвязи пообщается с главами Новосибирской и Амурской областей - РИА Новости, 16.05.2023

Путин по видеосвязи пообщается с главами Новосибирской и Амурской областей

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и губернатором Амурской области Василием... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:54

2023-05-16T12:54

2023-05-16T12:54

политика

амурская область

россия

новосибирская область

дмитрий песков

владимир путин

андрей травников

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810658479_0:0:2392:1346_1920x0_80_0_0_c873c98a13510ab5e97ca968a5ea5e3d.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и губернатором Амурской области Василием Орловым, беседы пройдут в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Одна за другой идут встречи, среди них будут две встречи с губернаторами. Будет Травников – Новосибирская область – в режиме видеоконференции, также в режиме видеоконференции – Амурская область, Орлов", - сказал Песков. В графике президента также запланированы другие непубличные рабочие встречи, Путин работает в Кремле, отметил Песков.

https://ria.ru/20230515/zasedanie-1872024119.html

амурская область

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, амурская область, россия, новосибирская область, дмитрий песков, владимир путин, андрей травников, василий орлов (губернатор)