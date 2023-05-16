Светская премьера: кто первым оценил Федора Бондарчука в "Балете"

В Москве прошла светская премьера сериала "Балет" с Бондарчуком в роли директора театра
В сериале рассказывается о советской приме-балерине Руте Майерс (Алла Сигалова). Страну танцовщица покинула 40 лет назад. Стала хореографом.
В сериале рассказывается о советской приме-балерине Руте Майерс (Алла Сигалова). Страну танцовщица покинула 40 лет назад. Стала хореографом.
Вернулась она по приглашению нового директора главного балетного театра страны. Его образ воплотил Бондарчук.
Вернулась она по приглашению нового директора главного балетного театра страны. Его образ воплотил Бондарчук.
В сериале звездный актерский состав. Кроме Бондарчука и Сигаловой, можно увидеть Ирину Апексимову.
В сериале звездный актерский состав. Кроме Бондарчука и Сигаловой, можно увидеть Ирину Апексимову.
В числе гостей премьеры Софья Эрнст.
"Поздравляю с премьерой!" — написала на своей странице в соцсети актриса. "Балет" Эрнст назвала "крутым сериалом".
В числе гостей премьеры Софья Эрнст.
"Поздравляю с премьерой!" — написала на своей странице в соцсети актриса. "Балет" Эрнст назвала "крутым сериалом".
На вечере была Светлана Бондарчук. Среди продюсеров — ее сын Сергей.
Ведущая отметила, что "в зале было много профессиональных танцоров".
На вечере была Светлана Бондарчук. Среди продюсеров — ее сын Сергей.
Ведущая отметила, что "в зале было много профессиональных танцоров".
А после премьеры, написала в своем Telegram-канале Светлана Бондарчук, солистка Большого театра Ана Туразашвили сказала ей, "что закулисные нюансы балетной жизни в фильме показаны действительно правдиво".
А после премьеры, написала в своем Telegram-канале Светлана Бондарчук, солистка Большого театра Ана Туразашвили сказала ей, "что закулисные нюансы балетной жизни в фильме показаны действительно правдиво".
Были на вечере и другие звезды балета. Например, Наталья Сомова. Она снималась в сериале. На премьеру пришла с возлюбленным — фигуристом Максимом Марининым.
Были на вечере и другие звезды балета. Например, Наталья Сомова. Она снималась в сериале. На премьеру пришла с возлюбленным — фигуристом Максимом Марининым.
Задействован в психологической драме о танце и артист балета Евгений Жуков.
Задействован в психологической драме о танце и артист балета Евгений Жуков.
Оценить усилия коллег-кинематографистов пришла Анна Снаткина.
Оценить усилия коллег-кинематографистов пришла Анна Снаткина.
Позировала фотографам и Елизавета Моряк, супруга Сарика Андреасяна.
Позировала фотографам и Елизавета Моряк, супруга Сарика Андреасяна.
Как создатели сериала перенесли на экран мир танца узнал и Денис Власенко.
Как создатели сериала перенесли на экран мир танца узнал и Денис Власенко.
Звезду "Чик" Алену Михайлову тоже заметили на премьере.
Также одной из первых посмотрела сериал Анна Банщикова.
В Сети "Балет" стартует уже совсем скоро. Первую серию покажут 18 мая в видеосервисе Wink.
Также одной из первых посмотрела сериал Анна Банщикова.
В Сети "Балет" стартует уже совсем скоро. Первую серию покажут 18 мая в видеосервисе Wink.