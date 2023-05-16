https://ria.ru/20230516/premera-1872140701.html

Светская премьера: кто первым оценил Федора Бондарчука в "Балете"

Светская премьера: кто первым оценил Федора Бондарчука в "Балете" - РИА Новости, 16.05.2023

Светская премьера: кто первым оценил Федора Бондарчука в "Балете"

В московском киноцентре "Октябрь" прошла светская премьера психологической драмы Евгения Сангаджиева "Балет". В одной из главных ролей — Федор Бондарчук. Кто... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:38

2023-05-16T16:38

2023-05-16T16:38

культура

новости культуры

федор бондарчук

кино и сериалы

что посмотреть

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872136306_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_124c23c2c2318f04295c0282806e2d7a.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В московском киноцентре "Октябрь" прошла светская премьера психологической драмы Евгения Сангаджиева "Балет". В одной из главных ролей — Федор Бондарчук. Кто позировал на красной дорожке на вечере — в фотоленте РИА Новости.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, федор бондарчук, кино и сериалы, что посмотреть , фото, фото