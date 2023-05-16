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Светская премьера: кто первым оценил Федора Бондарчука в "Балете" - РИА Новости, 16.05.2023
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Культура
 
16:38 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/premera-1872140701.html
Светская премьера: кто первым оценил Федора Бондарчука в "Балете"
Светская премьера: кто первым оценил Федора Бондарчука в "Балете" - РИА Новости, 16.05.2023
Светская премьера: кто первым оценил Федора Бондарчука в "Балете"
В московском киноцентре "Октябрь" прошла светская премьера психологической драмы Евгения Сангаджиева "Балет". В одной из главных ролей — Федор Бондарчук. Кто... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:38
2023-05-16T16:38
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В московском киноцентре "Октябрь" прошла светская премьера психологической драмы Евгения Сангаджиева "Балет". В одной из главных ролей — Федор Бондарчук. Кто позировал на красной дорожке на вечере — в фотоленте РИА Новости.
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Культура, Новости культуры, Федор Бондарчук, Кино и сериалы, что посмотреть , Фото
Светская премьера: кто первым оценил Федора Бондарчука в "Балете"

В Москве прошла светская премьера сериала "Балет" с Бондарчуком в роли директора театра

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В московском киноцентре "Октябрь" прошла светская премьера психологической драмы Евгения Сангаджиева "Балет". В одной из главных ролей — Федор Бондарчук. Кто позировал на красной дорожке на вечере — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

В сериале рассказывается о советской приме-балерине Руте Майерс (Алла Сигалова). Страну танцовщица покинула 40 лет назад. Стала хореографом.

Продюсеры Алексей Киселев и Сергей Бондарчук выступают на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

В сериале рассказывается о советской приме-балерине Руте Майерс (Алла Сигалова). Страну танцовщица покинула 40 лет назад. Стала хореографом.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Вернулась она по приглашению нового директора главного балетного театра страны. Его образ воплотил Бондарчук.

Режиссер Федор Бондарчук на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

Вернулась она по приглашению нового директора главного балетного театра страны. Его образ воплотил Бондарчук.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

В сериале звездный актерский состав. Кроме Бондарчука и Сигаловой, можно увидеть Ирину Апексимову.

Актриса Ирина Апексимова на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

В сериале звездный актерский состав. Кроме Бондарчука и Сигаловой, можно увидеть Ирину Апексимову.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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В числе гостей премьеры Софья Эрнст.

"Поздравляю с премьерой!" — написала на своей странице в соцсети актриса. "Балет" Эрнст назвала "крутым сериалом".

Актриса Софья Эрнст на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

В числе гостей премьеры Софья Эрнст.

"Поздравляю с премьерой!" — написала на своей странице в соцсети актриса. "Балет" Эрнст назвала "крутым сериалом".

© Валерий Мельников
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На вечере была Светлана Бондарчук. Среди продюсеров — ее сын Сергей.

Ведущая отметила, что "в зале было много профессиональных танцоров".

Владелица пиар-агентства PR International Светлана Бондарчук на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

На вечере была Светлана Бондарчук. Среди продюсеров — ее сын Сергей.

Ведущая отметила, что "в зале было много профессиональных танцоров".

© Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

А после премьеры, написала в своем Telegram-канале Светлана Бондарчук, солистка Большого театра Ана Туразашвили сказала ей, "что закулисные нюансы балетной жизни в фильме показаны действительно правдиво".

Артистка балета Ана Туразашвили на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

А после премьеры, написала в своем Telegram-канале Светлана Бондарчук, солистка Большого театра Ана Туразашвили сказала ей, "что закулисные нюансы балетной жизни в фильме показаны действительно правдиво".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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6 из 13
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Были на вечере и другие звезды балета. Например, Наталья Сомова. Она снималась в сериале. На премьеру пришла с возлюбленным — фигуристом Максимом Марининым.

Фигурист Максим Маринин и его супруга артистка балета Наталья Сомова на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

Были на вечере и другие звезды балета. Например, Наталья Сомова. Она снималась в сериале. На премьеру пришла с возлюбленным — фигуристом Максимом Марининым.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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7 из 13
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Задействован в психологической драме о танце и артист балета Евгений Жуков.

Артист балета Евгений Жуков на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

Задействован в психологической драме о танце и артист балета Евгений Жуков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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8 из 13
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Оценить усилия коллег-кинематографистов пришла Анна Снаткина.

Актриса Анна Снаткина на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

Оценить усилия коллег-кинематографистов пришла Анна Снаткина.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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9 из 13
© Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Позировала фотографам и Елизавета Моряк, супруга Сарика Андреасяна.

Актриса Елизавета Моряк на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

Позировала фотографам и Елизавета Моряк, супруга Сарика Андреасяна.

© Валерий Мельников
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10 из 13
© Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Как создатели сериала перенесли на экран мир танца узнал и Денис Власенко.

Актер Денис Власенко на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

Как создатели сериала перенесли на экран мир танца узнал и Денис Власенко.

© Валерий Мельников
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11 из 13
© Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Звезду "Чик" Алену Михайлову тоже заметили на премьере.

Актриса Алена Михайлова на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

Звезду "Чик" Алену Михайлову тоже заметили на премьере.

© Валерий Мельников
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12 из 13
© Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Также одной из первых посмотрела сериал Анна Банщикова.

В Сети "Балет" стартует уже совсем скоро. Первую серию покажут 18 мая в видеосервисе Wink.

Актриса Анна Банщикова на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

Также одной из первых посмотрела сериал Анна Банщикова.

В Сети "Балет" стартует уже совсем скоро. Первую серию покажут 18 мая в видеосервисе Wink.

© Валерий Мельников
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13 из 13
 
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