https://ria.ru/20230516/poproshayka-1872039156.html

Зеленскому предложили новый титул после визита в Великобританию

Зеленскому предложили новый титул после визита в Великобританию - РИА Новости, 16.05.2023

Зеленскому предложили новый титул после визита в Великобританию

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского об итогах поездки в Великобританию. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T05:42

2023-05-16T05:42

2023-05-16T05:42

в мире

великобритания

украина

германия

риши сунак

владимир зеленский

франк-вальтер штайнмайер

twitter

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского об итогах поездки в Великобританию.В своем микроблоге он поблагодарил премьер-министра Риши Сунака за решение тренировать пилотов ВСУ и работу над созданием истребительной коалиции.Однако пользователи с негативом отнеслись к высказыванию Зеленского."Вероятно, худший комедийный дуэт, который я когда-либо видел", — написал Billy Burnett."Что именно было у вас под рукой, когда вы думали, что можете начать войну? Рогатки? Мир должен делать все за вас", — возмутилась Belle South."Больше денег означает продолжение войны, ты со своей командой не хочешь мира", — прокомментировал waeed."Это все театр. Что за шутка", — отметил Le Squiz."Украина проигрывает, равно как и коллективный Запад", — высказался Petruccio."На шаг ближе к третьей мировой, как почетно", — сыронизировал S5maya."Почему это выглядит как схема отмывания денег?" — спросил tighto."Хватит нас грабить", — разозлился dazzer.В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с Сунаком.

https://ria.ru/20230516/propaganda-1872031986.html

https://ria.ru/20230516/prazdnik-1872031752.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html

великобритания

украина

германия

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в мире, великобритания, украина, германия, риши сунак, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, twitter