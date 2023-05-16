https://ria.ru/20230516/poproshayka-1872039156.html
Зеленскому предложили новый титул после визита в Великобританию
Зеленскому предложили новый титул после визита в Великобританию - РИА Новости, 16.05.2023
Зеленскому предложили новый титул после визита в Великобританию
Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского об итогах поездки в Великобританию. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T05:42
2023-05-16T05:42
2023-05-16T05:42
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франк-вальтер штайнмайер
twitter
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского об итогах поездки в Великобританию.В своем микроблоге он поблагодарил премьер-министра Риши Сунака за решение тренировать пилотов ВСУ и работу над созданием истребительной коалиции.Однако пользователи с негативом отнеслись к высказыванию Зеленского."Вероятно, худший комедийный дуэт, который я когда-либо видел", — написал Billy Burnett."Что именно было у вас под рукой, когда вы думали, что можете начать войну? Рогатки? Мир должен делать все за вас", — возмутилась Belle South."Больше денег означает продолжение войны, ты со своей командой не хочешь мира", — прокомментировал waeed."Это все театр. Что за шутка", — отметил Le Squiz."Украина проигрывает, равно как и коллективный Запад", — высказался Petruccio."На шаг ближе к третьей мировой, как почетно", — сыронизировал S5maya."Почему это выглядит как схема отмывания денег?" — спросил tighto."Хватит нас грабить", — разозлился dazzer.В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с Сунаком.
https://ria.ru/20230516/propaganda-1872031986.html
https://ria.ru/20230516/prazdnik-1872031752.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, германия, риши сунак, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, twitter
В мире, Великобритания, Украина, Германия, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер, Twitter
Зеленскому предложили новый титул после визита в Великобританию
Пользователи Twitter назвали Зеленского попрошайкой года после поездки в Великобританию
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского об итогах поездки в Великобританию.
В своем микроблоге он поблагодарил премьер-министра Риши Сунака
за решение тренировать пилотов ВСУ и работу над созданием истребительной коалиции.
Однако пользователи с негативом отнеслись к высказыванию Зеленского.
"Вероятно, худший комедийный дуэт, который я когда-либо видел", — написал Billy Burnett.
"Что именно было у вас под рукой, когда вы думали, что можете начать войну? Рогатки? Мир должен делать все за вас", — возмутилась Belle South.
"Больше денег означает продолжение войны, ты со своей командой не хочешь мира", — прокомментировал waeed.
"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского
"Это все театр. Что за шутка", — отметил Le Squiz.
«
"Попрошайка года", — заявил Gabe.
"Украина проигрывает, равно как и коллективный Запад", — высказался Petruccio.
"На шаг ближе к третьей мировой, как почетно", — сыронизировал S5maya.
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"Почему это выглядит как схема отмывания денег?" — спросил tighto.
"Хватит нас грабить", — разозлился dazzer.
В субботу Зеленский посетил Италию
и Ватикан
, а в воскресенье прилетел в Германию
, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером
в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж
к французскому лидеру Эммануэлю Макрону
. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон
для встречи с Сунаком
.
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