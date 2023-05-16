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В Петербурге возбудили дело о насилии над подростком в центре содержания - РИА Новости, 16.05.2023
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18:28 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/podrostki-1872229727.html
В Петербурге возбудили дело о насилии над подростком в центре содержания
В Петербурге возбудили дело о насилии над подростком в центре содержания - РИА Новости, 16.05.2023
В Петербурге возбудили дело о насилии над подростком в центре содержания
Уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней в центре временного содержания возбуждено в Петербурге на одного из воспитателей. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:28
2023-05-16T18:28
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
подростки
дети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней в центре временного содержания возбуждено в Петербурге на одного из воспитателей. "В ходе профилактической беседы с полицейскими несовершеннолетняя сообщила, что воспитатель центра совершил в отношении нее противоправные действия. Оперативники собственной безопасности главка проверили данную информацию. После ее подтверждения воспитатель центра был задержан сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД, добавив, что противоправные действия совершены в отношении 14-летней гражданки одной из стран ближнего зарубежья. Уточняется, что девочка сбежала от родителей, проживающих в Москве, а в Санкт-Петербурге вела асоциальный образ жизни, за что была помещена в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Задержанный сотрудник центра доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий. Источник в правоохранительных органах города сообщил РИА Новости, что речь идет о сексуальном насилии над несовершеннолетней, а также об изнасиловании. Уголовное дело возбуждено по статьям 131 (Изнасилование) УК РФ, 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК РФ и 135 (Развратные действия) УК РФ в отношении несовершеннолетнего лица.
https://ria.ru/20230514/ekaterinburg-1871645216.html
https://ria.ru/20230516/delo-1872155384.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), подростки, дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Подростки, Дети
В Петербурге возбудили дело о насилии над подростком в центре содержания

В Петербурге возбудили дело о насилии на воспитателя центра содержания несовершеннолетних

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней в центре временного содержания возбуждено в Петербурге на одного из воспитателей.
"В ходе профилактической беседы с полицейскими несовершеннолетняя сообщила, что воспитатель центра совершил в отношении нее противоправные действия. Оперативники собственной безопасности главка проверили данную информацию. После ее подтверждения воспитатель центра был задержан сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД, добавив, что противоправные действия совершены в отношении 14-летней гражданки одной из стран ближнего зарубежья.
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Уточняется, что девочка сбежала от родителей, проживающих в Москве, а в Санкт-Петербурге вела асоциальный образ жизни, за что была помещена в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Задержанный сотрудник центра доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.
Источник в правоохранительных органах города сообщил РИА Новости, что речь идет о сексуальном насилии над несовершеннолетней, а также об изнасиловании. Уголовное дело возбуждено по статьям 131 (Изнасилование) УК РФ, 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК РФ и 135 (Развратные действия) УК РФ в отношении несовершеннолетнего лица.
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