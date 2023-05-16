https://ria.ru/20230516/podrostki-1872229727.html

В Петербурге возбудили дело о насилии над подростком в центре содержания

В Петербурге возбудили дело о насилии над подростком в центре содержания - РИА Новости, 16.05.2023

В Петербурге возбудили дело о насилии над подростком в центре содержания

Уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней в центре временного содержания возбуждено в Петербурге на одного из воспитателей. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:28

2023-05-16T18:28

2023-05-16T18:28

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

подростки

дети

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней в центре временного содержания возбуждено в Петербурге на одного из воспитателей. "В ходе профилактической беседы с полицейскими несовершеннолетняя сообщила, что воспитатель центра совершил в отношении нее противоправные действия. Оперативники собственной безопасности главка проверили данную информацию. После ее подтверждения воспитатель центра был задержан сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД, добавив, что противоправные действия совершены в отношении 14-летней гражданки одной из стран ближнего зарубежья. Уточняется, что девочка сбежала от родителей, проживающих в Москве, а в Санкт-Петербурге вела асоциальный образ жизни, за что была помещена в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Задержанный сотрудник центра доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий. Источник в правоохранительных органах города сообщил РИА Новости, что речь идет о сексуальном насилии над несовершеннолетней, а также об изнасиловании. Уголовное дело возбуждено по статьям 131 (Изнасилование) УК РФ, 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК РФ и 135 (Развратные действия) УК РФ в отношении несовершеннолетнего лица.

https://ria.ru/20230514/ekaterinburg-1871645216.html

https://ria.ru/20230516/delo-1872155384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), подростки, дети