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Глава ЕК ушла от ответа на вопрос об увеличении поддержки Украины

Глава ЕК ушла от ответа на вопрос об увеличении поддержки Украины - РИА Новости, 16.05.2023

Глава ЕК ушла от ответа на вопрос об увеличении поддержки Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос об увеличении поддержки Украины европейскими странами. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:52

2023-05-16T19:52

2023-05-16T19:52

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос об увеличении поддержки Украины европейскими странами. "Конечно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Есть два вида поддержки - финансовая поддержка... и военная поддержка, этот вопрос больше относится к странам-членам ЕС, но у этих стран есть твердая приверженность поддержке Украины", - сказала она на совместной пресс-конференции с исландским премьером Катрин Якобсдоуттир, отвечая на вопрос журналистки о возможном увеличении поддержки Украины. Глава ЕК также отметила, что ЕС предоставил Украине 68 миллиардов евро, но не дала положительного или отрицательного ответа на вопрос об увеличении поддержки. Пресс-конференция состоялась перед открытием саммита Совета Европы в Рейкьявике. Трансляция велась на сайте ЕК. Двухдневный саммит откроется во второй половине дня во вторник и завершится пресс-конференцией вечером в среду. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии к Литве. Членами Совета Европы являются 46 государств. Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ при их соответствии конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, указав уставному органу Совета - комитету министров, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации. За всю историю существования Совета Европы с 1949 года было проведено всего три саммита организации. Первый состоялся в 1993 году в Вене, второй – в 1997-м году в Страсбурге, а третий – в 2005 году в Варшаве.

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в мире, украина, москва, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, совет европы, евросоюз