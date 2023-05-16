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В России могут дать отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов младше 18 лет - РИА Новости, 16.05.2023
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17:17 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/otsrochka-1872209990.html
В России могут дать отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов младше 18 лет
В России могут дать отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов младше 18 лет - РИА Новости, 16.05.2023
В России могут дать отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов младше 18 лет
Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:17
2023-05-16T17:17
общество
россия
госдума рф
кпрф
армия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. "(Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или инвалида с детства I группы", - сообщается в тексте законопроекта. Согласно действующей редакции федерального закона " О воинской обязанности и воинской службе", отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет.
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общество, россия, госдума рф, кпрф, армия
Общество, Россия, Госдума РФ, КПРФ, Армия
В России могут дать отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов младше 18 лет

В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для отцов детей-инвалидов младше 18 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.
"(Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или инвалида с детства I группы", - сообщается в тексте законопроекта.
Согласно действующей редакции федерального закона " О воинской обязанности и воинской службе", отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет.
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