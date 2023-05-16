https://ria.ru/20230516/otsrochka-1872209990.html

В России могут дать отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов младше 18 лет

В России могут дать отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов младше 18 лет - РИА Новости, 16.05.2023

В России могут дать отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов младше 18 лет

Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:17

2023-05-16T17:17

2023-05-16T17:17

общество

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. "(Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или инвалида с детства I группы", - сообщается в тексте законопроекта. Согласно действующей редакции федерального закона " О воинской обязанности и воинской службе", отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет.

https://ria.ru/20230512/mobilizatsiya-1871244006.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, госдума рф, кпрф, армия