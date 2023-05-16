https://ria.ru/20230516/otmena-1872279755.html

В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым - РИА Новости, 16.05.2023

В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T23:48

2023-05-16T23:48

2023-05-16T23:48

культура

екатеринбург

санкт-петербург

ксения раппопорт

алексей серебряков

александр марин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865152423_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_bb5031c3d01b95a8c61b19793873a868.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, отменен, сообщили РИА Новости в организующем гастроли театральном клубе "Антракт". Спектакль о большой любви "Эйнштейн и Маргарита" режиссера Александра Марина должен был пройти 18 мая на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, за два дня до показа его афиша исчезла с сайта организации. В феврале премьеру также неожиданно отменили в Санкт-Петербурге. "Билеты всегда в таких случаях возвращаются, и деньги тоже", - заявили также в "Антракте". Ранее актриса Ксения Раппопорт осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.

https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html

екатеринбург

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, санкт-петербург, ксения раппопорт, алексей серебряков, александр марин, россия