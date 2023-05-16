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В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым - РИА Новости, 16.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:48 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/otmena-1872279755.html
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым - РИА Новости, 16.05.2023
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T23:48
2023-05-16T23:48
культура
екатеринбург
санкт-петербург
ксения раппопорт
алексей серебряков
александр марин
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, отменен, сообщили РИА Новости в организующем гастроли театральном клубе "Антракт". Спектакль о большой любви "Эйнштейн и Маргарита" режиссера Александра Марина должен был пройти 18 мая на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, за два дня до показа его афиша исчезла с сайта организации. В феврале премьеру также неожиданно отменили в Санкт-Петербурге. "Билеты всегда в таких случаях возвращаются, и деньги тоже", - заявили также в "Антракте". Ранее актриса Ксения Раппопорт осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
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екатеринбург, санкт-петербург, ксения раппопорт, алексей серебряков, александр марин, россия
Культура, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Александр Марин, Россия
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Екатеринбурге отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Раппопорт и Серебряковым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ксения Раппопорт
Актриса Ксения Раппопорт - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ксения Раппопорт. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, отменен, сообщили РИА Новости в организующем гастроли театральном клубе "Антракт".
Спектакль о большой любви "Эйнштейн и Маргарита" режиссера Александра Марина должен был пройти 18 мая на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, за два дня до показа его афиша исчезла с сайта организации. В феврале премьеру также неожиданно отменили в Санкт-Петербурге.
«
"Факт отмены спектакля подтвердить могу, но не более", - ответила собеседница агентства, не сказав при этом о причинах этого решения.
"Билеты всегда в таких случаях возвращаются, и деньги тоже", - заявили также в "Антракте".
Ранее актриса Ксения Раппопорт осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
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КультураЕкатеринбургСанкт-ПетербургКсения РаппопортАлексей СеребряковАлександр МаринРоссия
 
 
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