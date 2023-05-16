https://ria.ru/20230516/otmena-1872279755.html
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым - РИА Новости, 16.05.2023
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T23:48
2023-05-16T23:48
2023-05-16T23:48
культура
екатеринбург
санкт-петербург
ксения раппопорт
алексей серебряков
александр марин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865152423_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_bb5031c3d01b95a8c61b19793873a868.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, отменен, сообщили РИА Новости в организующем гастроли театральном клубе "Антракт". Спектакль о большой любви "Эйнштейн и Маргарита" режиссера Александра Марина должен был пройти 18 мая на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, за два дня до показа его афиша исчезла с сайта организации. В феврале премьеру также неожиданно отменили в Санкт-Петербурге. "Билеты всегда в таких случаях возвращаются, и деньги тоже", - заявили также в "Антракте". Ранее актриса Ксения Раппопорт осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html
екатеринбург
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865152423_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_2a79b3b406688a050770c5e54405bfb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, санкт-петербург, ксения раппопорт, алексей серебряков, александр марин, россия
Культура, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Александр Марин, Россия
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
В Екатеринбурге отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Раппопорт и Серебряковым