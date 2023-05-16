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Дипломат рассказал о позиции ОИС по Украине - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/ois-1872047579.html
Дипломат рассказал о позиции ОИС по Украине
Дипломат рассказал о позиции ОИС по Украине - РИА Новости, 16.05.2023
Дипломат рассказал о позиции ОИС по Украине
ОИС продолжает занимать взвешенную позицию в вопросе украинского кризиса с начала специальной военной операции, несмотря на серьезное давление со стороны США и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:15
2023-05-16T08:15
специальная военная операция на украине
рамазан абдулатипов
организация исламского сотрудничества
в мире
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОИС продолжает занимать взвешенную позицию в вопросе украинского кризиса с начала специальной военной операции, несмотря на серьезное давление со стороны США и их сателлитов, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов.По словам дипломата, организация стремится к развитию сотрудничества с Москвой, что подтверждается неоднократными визитами руководства организации в Россию. "У ОИС и России есть обоюдное желание продолжать укреплять отношения и расширять форматы взаимодействия, и примером этому служит участие представительной делегации ОИС в мероприятиях KazanForum", - добавил он.Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха планирует принять участие в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае этого года.Последний раз генсек ОИС посещал РФ с рабочим визитом в октябре 2022 года. Он принял участие во встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
https://ria.ru/20230515/kitay-1871720973.html
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рамазан абдулатипов, организация исламского сотрудничества, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Рамазан Абдулатипов, Организация исламского сотрудничества, В мире, Украина
Дипломат рассказал о позиции ОИС по Украине

Постпред Абдулатипов: ОИС занимает взвешенную позиция по кризису на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПостпред России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов
Постпред России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постпред России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОИС продолжает занимать взвешенную позицию в вопросе украинского кризиса с начала специальной военной операции, несмотря на серьезное давление со стороны США и их сателлитов, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов.
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"ОИС заняла взвешенную позицию относительно украинского кризиса с самого начала СВО. Еще раз повторюсь: несмотря на серьезное давление со стороны США и их сателлитов, страны мусульманского мира и ОИС не ввели санкции против России", - сказал Абдулатипов.
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По словам дипломата, организация стремится к развитию сотрудничества с Москвой, что подтверждается неоднократными визитами руководства организации в Россию. "У ОИС и России есть обоюдное желание продолжать укреплять отношения и расширять форматы взаимодействия, и примером этому служит участие представительной делегации ОИС в мероприятиях KazanForum", - добавил он.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха планирует принять участие в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае этого года.
Последний раз генсек ОИС посещал РФ с рабочим визитом в октябре 2022 года. Он принял участие во встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
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Специальная военная операция на УкраинеРамазан АбдулатиповОрганизация исламского сотрудничестваВ миреУкраина
 
 
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