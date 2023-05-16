Дипломат рассказал о позиции ОИС по Украине
Постпред Абдулатипов: ОИС занимает взвешенную позиция по кризису на Украине
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПостпред России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов
Постпред России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОИС продолжает занимать взвешенную позицию в вопросе украинского кризиса с начала специальной военной операции, несмотря на серьезное давление со стороны США и их сателлитов, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов.
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"ОИС заняла взвешенную позицию относительно украинского кризиса с самого начала СВО. Еще раз повторюсь: несмотря на серьезное давление со стороны США и их сателлитов, страны мусульманского мира и ОИС не ввели санкции против России", - сказал Абдулатипов.
По словам дипломата, организация стремится к развитию сотрудничества с Москвой, что подтверждается неоднократными визитами руководства организации в Россию. "У ОИС и России есть обоюдное желание продолжать укреплять отношения и расширять форматы взаимодействия, и примером этому служит участие представительной делегации ОИС в мероприятиях KazanForum", - добавил он.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха планирует принять участие в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае этого года.
Последний раз генсек ОИС посещал РФ с рабочим визитом в октябре 2022 года. Он принял участие во встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.