https://ria.ru/20230516/ois-1872047579.html

Дипломат рассказал о позиции ОИС по Украине

Дипломат рассказал о позиции ОИС по Украине - РИА Новости, 16.05.2023

Дипломат рассказал о позиции ОИС по Украине

ОИС продолжает занимать взвешенную позицию в вопросе украинского кризиса с начала специальной военной операции, несмотря на серьезное давление со стороны США и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:15

2023-05-16T08:15

2023-05-16T08:15

специальная военная операция на украине

рамазан абдулатипов

организация исламского сотрудничества

в мире

украина

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОИС продолжает занимать взвешенную позицию в вопросе украинского кризиса с начала специальной военной операции, несмотря на серьезное давление со стороны США и их сателлитов, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов.По словам дипломата, организация стремится к развитию сотрудничества с Москвой, что подтверждается неоднократными визитами руководства организации в Россию. "У ОИС и России есть обоюдное желание продолжать укреплять отношения и расширять форматы взаимодействия, и примером этому служит участие представительной делегации ОИС в мероприятиях KazanForum", - добавил он.Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха планирует принять участие в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае этого года.Последний раз генсек ОИС посещал РФ с рабочим визитом в октябре 2022 года. Он принял участие во встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

https://ria.ru/20230515/kitay-1871720973.html

https://ria.ru/20230515/priznanie-1872000840.html

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рамазан абдулатипов, организация исламского сотрудничества, в мире, украина