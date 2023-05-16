https://ria.ru/20230516/ogon-1872155046.html

Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы

Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы - РИА Новости, 16.05.2023

Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы

Женщина, приехавшая в Волгоград из другого региона, сожгла в Вечном огне на Аллее Героев цветы, возложенные к мемориалу, и собственную сумку, сообщила... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:25

2023-05-16T14:25

2023-05-16T16:04

происшествия

волгоград

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости. Женщина, приехавшая в Волгоград из другого региона, сожгла в Вечном огне на Аллее Героев цветы, возложенные к мемориалу, и собственную сумку, сообщила пресс-служба областного главка МВД. "Утром 15 мая 2023 года неизвестная женщина, находясь на площади Павших борцов, в Вечном огне братской могилы сожгла свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы", — говорится в публикации.На записи с камеры наблюдения видно, как женщина поднимает и бросает в огонь лежащие у мемориала букеты, затем достает из сумки какую-то вещь и тоже кидает в огонь, а в завершение — и саму сумку.После этого злоумышленница попыталась скрыться, но ее задержали подоспевшие полицейские, добавили в ведомстве. Суд арестовал ее на 15 суток за неповиновение полиции.

волгоград

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)