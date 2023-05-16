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Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы - РИА Новости, 16.05.2023
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14:25 16.05.2023 (обновлено: 16:04 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/ogon-1872155046.html
Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы
Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы - РИА Новости, 16.05.2023
Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы
Женщина, приехавшая в Волгоград из другого региона, сожгла в Вечном огне на Аллее Героев цветы, возложенные к мемориалу, и собственную сумку, сообщила... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:25
2023-05-16T16:04
происшествия
волгоград
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости. Женщина, приехавшая в Волгоград из другого региона, сожгла в Вечном огне на Аллее Героев цветы, возложенные к мемориалу, и собственную сумку, сообщила пресс-служба областного главка МВД. "Утром 15 мая 2023 года неизвестная женщина, находясь на площади Павших борцов, в Вечном огне братской могилы сожгла свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы", — говорится в публикации.На записи с камеры наблюдения видно, как женщина поднимает и бросает в огонь лежащие у мемориала букеты, затем достает из сумки какую-то вещь и тоже кидает в огонь, а в завершение — и саму сумку.После этого злоумышленница попыталась скрыться, но ее задержали подоспевшие полицейские, добавили в ведомстве. Суд арестовал ее на 15 суток за неповиновение полиции.
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происшествия, волгоград, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоград, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы

В Волгограде женщина сожгла в Вечном огне на Аллее Героев свои вещи и цветы

© РИА Новости / В. Алексеев | Перейти в медиабанкВечный огонь в Волгограде
Вечный огонь в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / В. Алексеев
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Вечный огонь в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости. Женщина, приехавшая в Волгоград из другого региона, сожгла в Вечном огне на Аллее Героев цветы, возложенные к мемориалу, и собственную сумку, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
"Утром 15 мая 2023 года неизвестная женщина, находясь на площади Павших борцов, в Вечном огне братской могилы сожгла свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы", — говорится в публикации.
На записи с камеры наблюдения видно, как женщина поднимает и бросает в огонь лежащие у мемориала букеты, затем достает из сумки какую-то вещь и тоже кидает в огонь, а в завершение — и саму сумку.
После этого злоумышленница попыталась скрыться, но ее задержали подоспевшие полицейские, добавили в ведомстве.
Суд арестовал ее на 15 суток за неповиновение полиции.
 
ПроисшествияВолгоградРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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