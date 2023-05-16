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Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы
Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы - РИА Новости, 16.05.2023
Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы
Женщина, приехавшая в Волгоград из другого региона, сожгла в Вечном огне на Аллее Героев цветы, возложенные к мемориалу, и собственную сумку, сообщила... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:25
2023-05-16T14:25
2023-05-16T16:04
происшествия
волгоград
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости. Женщина, приехавшая в Волгоград из другого региона, сожгла в Вечном огне на Аллее Героев цветы, возложенные к мемориалу, и собственную сумку, сообщила пресс-служба областного главка МВД. "Утром 15 мая 2023 года неизвестная женщина, находясь на площади Павших борцов, в Вечном огне братской могилы сожгла свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы", — говорится в публикации.На записи с камеры наблюдения видно, как женщина поднимает и бросает в огонь лежащие у мемориала букеты, затем достает из сумки какую-то вещь и тоже кидает в огонь, а в завершение — и саму сумку.После этого злоумышленница попыталась скрыться, но ее задержали подоспевшие полицейские, добавили в ведомстве. Суд арестовал ее на 15 суток за неповиновение полиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоград, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы
В Волгограде женщина сожгла в Вечном огне на Аллее Героев свои вещи и цветы
ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости.
Женщина, приехавшая в Волгоград из другого региона, сожгла в Вечном огне на Аллее Героев цветы, возложенные к мемориалу, и собственную сумку, сообщила пресс-служба
областного главка МВД.
"Утром 15 мая 2023 года неизвестная женщина, находясь на площади Павших борцов, в Вечном огне братской могилы сожгла свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы", — говорится в публикации.
На записи с камеры наблюдения видно, как женщина поднимает и бросает в огонь лежащие у мемориала букеты, затем достает из сумки какую-то вещь и тоже кидает в огонь, а в завершение — и саму сумку.
После этого злоумышленница попыталась скрыться, но ее задержали подоспевшие полицейские, добавили в ведомстве.
Суд арестовал ее на 15 суток за неповиновение полиции.