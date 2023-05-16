Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли элеватор в Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872179953.html
Украинские войска обстреляли элеватор в Запорожской области
Украинские войска обстреляли элеватор в Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска обстреляли элеватор в Запорожской области
Украинские боевики во вторник обстреляли территорию элеватора в Запорожской области, возник пожар, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:40
2023-05-16T15:40
запорожская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661093_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c850be47bbf8422817f8881b15dc045e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Украинские боевики во вторник обстреляли территорию элеватора в Запорожской области, возник пожар, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщил журналистам представитель экстренных служб. "Около 13.00 террористический киевский режим совершил ракетный удар по селу Берестовое Бердянского района. Попадание пришлось на территорию элеватора и по складским помещениям. В результате обстрела возник пожар, в близлежащих домах выбило стекла. В связи с угрозой распространения огня жителей близлежащих домов временно эвакуировали. По предварительным данным, жертв нет", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661093_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9841305b1875698e451cb3c937cc8cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
Украинские войска обстреляли элеватор в Запорожской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по элеватору в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Украинские боевики во вторник обстреляли территорию элеватора в Запорожской области, возник пожар, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщил журналистам представитель экстренных служб.
"Около 13.00 террористический киевский режим совершил ракетный удар по селу Берестовое Бердянского района. Попадание пришлось на территорию элеватора и по складским помещениям. В результате обстрела возник пожар, в близлежащих домах выбило стекла. В связи с угрозой распространения огня жителей близлежащих домов временно эвакуировали. По предварительным данным, жертв нет", - сказал собеседник.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Донецке предположили, зачем ВСУ бомбят мирных жителей на линии фронта
15 мая, 13:34
 
Запорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала