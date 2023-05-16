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Украинские войска обстреляли элеватор в Запорожской области
Украинские войска обстреляли элеватор в Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска обстреляли элеватор в Запорожской области
Украинские боевики во вторник обстреляли территорию элеватора в Запорожской области, возник пожар, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:40
2023-05-16T15:40
2023-05-16T15:40
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Украинские боевики во вторник обстреляли территорию элеватора в Запорожской области, возник пожар, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщил журналистам представитель экстренных служб. "Около 13.00 террористический киевский режим совершил ракетный удар по селу Берестовое Бердянского района. Попадание пришлось на территорию элеватора и по складским помещениям. В результате обстрела возник пожар, в близлежащих домах выбило стекла. В связи с угрозой распространения огня жителей близлежащих домов временно эвакуировали. По предварительным данным, жертв нет", - сказал собеседник.
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
Украинские войска обстреляли элеватор в Запорожской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по элеватору в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Украинские боевики во вторник обстреляли территорию элеватора в Запорожской области, возник пожар, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщил журналистам представитель экстренных служб.
"Около 13.00 террористический киевский режим совершил ракетный удар по селу Берестовое Бердянского района. Попадание пришлось на территорию элеватора и по складским помещениям. В результате обстрела возник пожар, в близлежащих домах выбило стекла. В связи с угрозой распространения огня жителей близлежащих домов временно эвакуировали. По предварительным данным, жертв нет", - сказал собеседник.
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