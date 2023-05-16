https://ria.ru/20230516/oborudovanie-1872198237.html
Онколог рассказал об импорте медтехники для онкослужб в Россию
Онколог рассказал об импорте медтехники для онкослужб в Россию - РИА Новости, 16.05.2023
Онколог рассказал об импорте медтехники для онкослужб в Россию
Отказов в поставках медицинской техники для работы онкологической службы не отмечается, поставки в РФ идут, заявил академик РАН и РАО, главный внештатный... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:48
2023-05-16T16:48
2023-05-16T21:46
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отказов в поставках медицинской техники для работы онкологической службы не отмечается, поставки в РФ идут, заявил академик РАН и РАО, главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн. "Действительно много техники тяжелой импортной... Никаких отказов в поставке техники нет, технику везут, чуть дольше, но везут", - сказал Каприн на пресс-конференции, посвященной итогам работы Ассоциации онкологов России. В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации онкологов России Олег Левковский отметил, что больших проблем с лекарствами в России также не отмечается, бывают временные сложности, которые моментально купируются.
https://ria.ru/20230409/lekarstva-1864095180.html
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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук
Онколог рассказал об импорте медтехники для онкослужб в Россию
Онколог Каприн: импортеры не отказывают в поставках медтехники для онклослужб
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отказов в поставках медицинской техники для работы онкологической службы не отмечается, поставки в РФ идут, заявил академик РАН и РАО, главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.
"Действительно много техники тяжелой импортной... Никаких отказов в поставке техники нет, технику везут, чуть дольше, но везут", - сказал Каприн на пресс-конференции, посвященной итогам работы Ассоциации онкологов России.
В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации онкологов России Олег Левковский отметил, что больших проблем с лекарствами в России также не отмечается, бывают временные сложности, которые моментально купируются.
Росздравнадзор не выявил дефицита лекарств по непатентованным наименованиям