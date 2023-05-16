https://ria.ru/20230516/oborudovanie-1872198237.html

Онколог рассказал об импорте медтехники для онкослужб в Россию

Онколог рассказал об импорте медтехники для онкослужб в Россию - РИА Новости, 16.05.2023

Онколог рассказал об импорте медтехники для онкослужб в Россию

Отказов в поставках медицинской техники для работы онкологической службы не отмечается, поставки в РФ идут, заявил академик РАН и РАО, главный внештатный... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:48

2023-05-16T16:48

2023-05-16T21:46

общество

здоровье - общество

россия

андрей каприн

российская академия наук

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Отказов в поставках медицинской техники для работы онкологической службы не отмечается, поставки в РФ идут, заявил академик РАН и РАО, главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн. "Действительно много техники тяжелой импортной... Никаких отказов в поставке техники нет, технику везут, чуть дольше, но везут", - сказал Каприн на пресс-конференции, посвященной итогам работы Ассоциации онкологов России. В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации онкологов России Олег Левковский отметил, что больших проблем с лекарствами в России также не отмечается, бывают временные сложности, которые моментально купируются.

https://ria.ru/20230409/lekarstva-1864095180.html

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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук