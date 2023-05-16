https://ria.ru/20230516/neft-1872055341.html

Боррель призвал принять меры против Индии за продажу российской нефти

Боррель призвал принять меры против Индии за продажу российской нефти - РИА Новости, 16.05.2023

Боррель призвал принять меры против Индии за продажу российской нефти

ЕС должен принять меры в отношении Индии, которая якобы перерабатывает нефть из РФ для продажи в Европе, заявил в интервью газете Financial Times глава... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:12

2023-05-16T09:12

2023-05-16T09:12

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россия

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евросоюз

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ЕС должен принять меры в отношении Индии, которая якобы перерабатывает нефть из РФ для продажи в Европе, заявил в интервью газете Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По словам Борреля, в связи с введенным странами G7 ценовым потолком на российскую нефть Индия получила возможность пользоваться более дешевым сырьем. Как пишет газета, глава дипломатии ЕС отметил, что чувствует неловкость из-за того, что большая часть этой нефти теперь якобы возвращается в Европу в виде очищенного топлива. По его мнению, любой механизм, направленный на остановку потока российской нефти, должен реализовываться "национальными властями". Тем самым он предположил, что ЕС может нацелиться на покупателей индийского очищенного топлива, которое, по мнению стран-членов, получено из российской нефти, отмечает издание. "Если они продают, то это потому, что кто-то покупает. И мы должны смотреть, кто покупает", - сказал он. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Для ряда стран из санкций были сделаны исключения. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

https://ria.ru/20230413/evropa-1864896921.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, индия, европа, жозеп боррель, евросоюз