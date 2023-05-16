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Украина официально вступила в киберцентр НАТО - РИА Новости, 16.05.2023
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15:46 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/nato-1872180977.html
Украина официально вступила в киберцентр НАТО
Украина официально вступила в киберцентр НАТО - РИА Новости, 16.05.2023
Украина официально вступила в киберцентр НАТО
Украина официально вступила в киберцентр НАТО, сообщили во вторник в министерстве иностранных дел страны. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:46
2023-05-16T15:46
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина официально вступила в киберцентр НАТО, сообщили во вторник в министерстве иностранных дел страны. "Сегодня национальный флаг Украины официально поднят в штаб-квартире киберцентра НАТО в Таллине, ознаменовав официальное вхождение Украины в киберцентр", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Задачей центра является расширение сотрудничества и улучшение обмена информацией между станами НАТО и их партнерами в сфере киберзащиты. Центр также занимается подготовкой учебных программ, разработкой юридических и политических документов в этой области, организует международные учения по киберобороне Locked Shields. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс.
https://ria.ru/20230418/tsipso-1866010990.html
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в мире, украина, нато
В мире, Украина, НАТО
Украина официально вступила в киберцентр НАТО

МИД Украины объявил о вступлении страны в киберцентр НАТО в Таллине

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина официально вступила в киберцентр НАТО, сообщили во вторник в министерстве иностранных дел страны.
"Сегодня национальный флаг Украины официально поднят в штаб-квартире киберцентра НАТО в Таллине, ознаменовав официальное вхождение Украины в киберцентр", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Задачей центра является расширение сотрудничества и улучшение обмена информацией между станами НАТО и их партнерами в сфере киберзащиты.
Центр также занимается подготовкой учебных программ, разработкой юридических и политических документов в этой области, организует международные учения по киберобороне Locked Shields.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс.
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